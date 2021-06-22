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80-я годовщина начала ВОВ: памятная акция в Берлине
80-я годовщина начала ВОВ: памятная акция в Берлине - РИА Новости, 22.06.2021
80-я годовщина начала ВОВ: памятная акция в Берлине
У Русского дома в Берлине прошла акция памяти жертв Великой Отечественной войны.
2021-06-22T12:50
2021-06-22T12:50
память
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видео
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С первыми лучами солнца в небо поднялись 27 больших белых шаров, символизирующих число погибших в боях. И 1419 шаров в форме голубей, столько дней длилась Великая Отечественная. Церемония проходила под "Адажио" Самуэля Барбера в исполнении оркестра Neu Philharmonie. 80 лет назад, 22 июня 1941 года, нацистская Германия и ее союзники без объявления войны напали на Советский Союз. Целью акции было также напоминание о призыве бывшего канцлера Германии Вилли Брандта, что "никогда больше война не должна начинаться с немецкой земли".
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РИА Новости
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60
80-я годовщина начала ВОВ: памятная акция в Берлине
У Русского дома в Берлине прошла акция памяти жертв Великой Отечественной войны. С первыми лучами солнца в небо поднялись 27 больших белых шаров, символизирующих число погибших в боях. И 1419 шаров в форме голубей, столько дней длилась Великая Отечественная. Церемония проходила под «Адажио» Самуэля Барбера в исполнении оркестра Neu Philharmonie. 80 лет назад, 22 июня 1941 года, нацистская Германия и ее союзники без объявления войны напали на Советский Союз. Целью акции было также напоминание о призыве бывшего канцлера Германии Вилли Брандта, что «никогда больше война не должна начинаться с немецкой земли».
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видео, память, берлин (город), видео
80-я годовщина начала ВОВ: памятная акция в Берлине
У Русского дома в Берлине прошла акция памяти жертв Великой Отечественной войны.
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80-я годовщина начала ВОВ: памятная акция в Берлине

12:50 22.06.2021
 
Читать ria.ru в
У Русского дома в Берлине прошла акция памяти жертв Великой Отечественной войны.
С первыми лучами солнца в небо поднялись 27 больших белых шаров, символизирующих число погибших в боях. И 1419 шаров в форме голубей, столько дней длилась Великая Отечественная. Церемония проходила под "Адажио" Самуэля Барбера в исполнении оркестра Neu Philharmonie. 80 лет назад, 22 июня 1941 года, нацистская Германия и ее союзники без объявления войны напали на Советский Союз. Целью акции было также напоминание о призыве бывшего канцлера Германии Вилли Брандта, что "никогда больше война не должна начинаться с немецкой земли".
 
памятьБерлин (город)Видео
 
 
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