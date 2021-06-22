https://ria.ru/20210622/vov-1738062378.html
80-я годовщина начала ВОВ: памятная акция в Берлине
80-я годовщина начала ВОВ: памятная акция в Берлине - РИА Новости, 22.06.2021
80-я годовщина начала ВОВ: памятная акция в Берлине
У Русского дома в Берлине прошла акция памяти жертв Великой Отечественной войны.
2021-06-22T12:50
2021-06-22T12:50
2021-06-22T12:50
память
берлин (город)
видео
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С первыми лучами солнца в небо поднялись 27 больших белых шаров, символизирующих число погибших в боях. И 1419 шаров в форме голубей, столько дней длилась Великая Отечественная. Церемония проходила под "Адажио" Самуэля Барбера в исполнении оркестра Neu Philharmonie. 80 лет назад, 22 июня 1941 года, нацистская Германия и ее союзники без объявления войны напали на Советский Союз. Целью акции было также напоминание о призыве бывшего канцлера Германии Вилли Брандта, что "никогда больше война не должна начинаться с немецкой земли".
берлин (город)
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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80-я годовщина начала ВОВ: памятная акция в Берлине
У Русского дома в Берлине прошла акция памяти жертв Великой Отечественной войны.
С первыми лучами солнца в небо поднялись 27 больших белых шаров, символизирующих число погибших в боях. И 1419 шаров в форме голубей, столько дней длилась Великая Отечественная. Церемония проходила под «Адажио» Самуэля Барбера в исполнении оркестра Neu Philharmonie.
80 лет назад, 22 июня 1941 года, нацистская Германия и ее союзники без объявления войны напали на Советский Союз. Целью акции было также напоминание о призыве бывшего канцлера Германии Вилли Брандта, что «никогда больше война не должна начинаться с немецкой земли».
2021-06-22T12:50
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PT1M06S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
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7 495 645-6601
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видео, память, берлин (город), видео
80-я годовщина начала ВОВ: памятная акция в Берлине
У Русского дома в Берлине прошла акция памяти жертв Великой Отечественной войны.