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80-я годовщина начала ВОВ: памятная акция в Берлине

80-я годовщина начала ВОВ: памятная акция в Берлине - РИА Новости, 22.06.2021

80-я годовщина начала ВОВ: памятная акция в Берлине

У Русского дома в Берлине прошла акция памяти жертв Великой Отечественной войны.

2021-06-22T12:50

2021-06-22T12:50

2021-06-22T12:50

память

берлин (город)

видео

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С первыми лучами солнца в небо поднялись 27 больших белых шаров, символизирующих число погибших в боях. И 1419 шаров в форме голубей, столько дней длилась Великая Отечественная. Церемония проходила под "Адажио" Самуэля Барбера в исполнении оркестра Neu Philharmonie. 80 лет назад, 22 июня 1941 года, нацистская Германия и ее союзники без объявления войны напали на Советский Союз. Целью акции было также напоминание о призыве бывшего канцлера Германии Вилли Брандта, что "никогда больше война не должна начинаться с немецкой земли".

берлин (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

80-я годовщина начала ВОВ: памятная акция в Берлине У Русского дома в Берлине прошла акция памяти жертв Великой Отечественной войны. С первыми лучами солнца в небо поднялись 27 больших белых шаров, символизирующих число погибших в боях. И 1419 шаров в форме голубей, столько дней длилась Великая Отечественная. Церемония проходила под «Адажио» Самуэля Барбера в исполнении оркестра Neu Philharmonie. 80 лет назад, 22 июня 1941 года, нацистская Германия и ее союзники без объявления войны напали на Советский Союз. Целью акции было также напоминание о призыве бывшего канцлера Германии Вилли Брандта, что «никогда больше война не должна начинаться с немецкой земли». 2021-06-22T12:50 true PT1M06S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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