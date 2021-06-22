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Умер ветеран РИА Новости Александр Плевако
Умер ветеран РИА Новости Александр Плевако - РИА Новости, 23.06.2021
Умер ветеран РИА Новости Александр Плевако
Умер ветеран иновещания РИА Новости, бывший зампред Гостелерадио Александр Плевако, сообщил агентству его сын Сергей. РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-22T16:47
2021-06-22T16:47
2021-06-23T00:37
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Умер ветеран иновещания РИА Новости, бывший зампред Гостелерадио Александр Плевако, сообщил агентству его сын Сергей."Все-таки 91 год, несколько перенесенных операций на сердце, на сосудах. В общем-то, не удивительно. Удивительно, что до 91 года (дожил. — Прим. ред.)", — сказал Сергей Плевако.Дата и место прощания и похорон пока уточняются."Это был мудрейший из мудрейших наставников, который многому научил многих, в том числе и меня", — отметил гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.Александр Плевако с 1954 года занимал пост заведующего редакцией вещания на Чехословакию, был собственным корреспондентом Гостелерадио СССР в Югославии, секретарем партийного комитета иновещания, главным редактором Главной редакции информации и пропаганды. Занимал должности заместителя председателя Гостелерадио, руководителя Центрального радиовещания на зарубежные страны (Московское международное радио) в 1989-1991 годах.
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чехословакия, ссср, риа новости, общество
Умер ветеран РИА Новости Александр Плевако
16:47 22.06.2021 (обновлено: 00:37 23.06.2021)
Умер ветеран РИА Новости, бывший зампред Гостелерадио Александр Плевако