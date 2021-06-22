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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210622/vaktsiny-1738122269.html
Минздрав оценил эффективность российских вакцин от коронавируса
Минздрав оценил эффективность российских вакцин от коронавируса - РИА Новости, 22.06.2021
Минздрав оценил эффективность российских вакцин от коронавируса
Три российские вакцины от COVID-19 доказали свою эффективность и безопасность, сейчас самое время привиться, заявила главный внештатный специалист по терапии и... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T17:19
2021-06-22T17:19
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
оксана драпкина (врач)
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
здоровье - общество
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Три российские вакцины от COVID-19 доказали свою эффективность и безопасность, сейчас самое время привиться, заявила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, директор НМИЦ терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина."Три вакцины четко доказали свою эффективность и безопасность. Мы видим, что эпидситуация, которая сейчас ухудшилась, доказывает, что прививаться нужно было еще вчера. Сейчас время действовать: пойти и привиться", - сказала Драпкина в интервью порталу "стопкоронавирус.рф".По ее словам, риск осложнений от перенесенного коронавируса намного выше, чем возможные нежелательные реакции на вакцину.При этом в мире нет ни одной вакцины, которая защищала бы от заражения на 100%, уточнила Драпкина. Однако даже если человек заболеет, то перенесет коронавирусную инфекцию в легкой форме, подчеркнула она.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
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вакцинация россиян от covid-19, оксана драпкина (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), министерство здравоохранения рф (минздрав россии), вакцинация, общество
Минздрав оценил эффективность российских вакцин от коронавируса
17:19 22.06.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк Вакцинация от COVID-19
 Вакцинация от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Терапевт Минздрава заявила, что российские вакцины от коронавируса доказали свою эффективность

Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Три российские вакцины от COVID-19 доказали свою эффективность и безопасность, сейчас самое время привиться, заявила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, директор НМИЦ терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина.
"Три вакцины четко доказали свою эффективность и безопасность. Мы видим, что эпидситуация, которая сейчас ухудшилась, доказывает, что прививаться нужно было еще вчера. Сейчас время действовать: пойти и привиться", - сказала Драпкина в интервью порталу "стопкоронавирус.рф".
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По ее словам, риск осложнений от перенесенного коронавируса намного выше, чем возможные нежелательные реакции на вакцину.
При этом в мире нет ни одной вакцины, которая защищала бы от заражения на 100%, уточнила Драпкина. Однако даже если человек заболеет, то перенесет коронавирусную инфекцию в легкой форме, подчеркнула она.
Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
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