https://ria.ru/20210622/vaktsiny-1738122269.html

Минздрав оценил эффективность российских вакцин от коронавируса

Минздрав оценил эффективность российских вакцин от коронавируса - РИА Новости, 22.06.2021

Минздрав оценил эффективность российских вакцин от коронавируса

Три российские вакцины от COVID-19 доказали свою эффективность и безопасность, сейчас самое время привиться, заявила главный внештатный специалист по терапии и... РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T17:19

2021-06-22T17:19

2021-06-22T17:19

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

оксана драпкина (врач)

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коронавирусы

здоровье - общество

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Три российские вакцины от COVID-19 доказали свою эффективность и безопасность, сейчас самое время привиться, заявила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, директор НМИЦ терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина."Три вакцины четко доказали свою эффективность и безопасность. Мы видим, что эпидситуация, которая сейчас ухудшилась, доказывает, что прививаться нужно было еще вчера. Сейчас время действовать: пойти и привиться", - сказала Драпкина в интервью порталу "стопкоронавирус.рф".По ее словам, риск осложнений от перенесенного коронавируса намного выше, чем возможные нежелательные реакции на вакцину.При этом в мире нет ни одной вакцины, которая защищала бы от заражения на 100%, уточнила Драпкина. Однако даже если человек заболеет, то перенесет коронавирусную инфекцию в легкой форме, подчеркнула она.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".

https://radiosputnik.ria.ru/20210622/vaktsina-1738072123.html

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