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Ракова объяснила ситуацию с поставками двух вакцин в Москву
Ракова объяснила ситуацию с поставками двух вакцин в Москву - РИА Новости, 22.06.2021
Ракова объяснила ситуацию с поставками двух вакцин в Москву
По двум вакцинам от коронавируса в Москве сегодня нет большого объема поставок, заявила заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова. РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T16:47
2021-06-22T16:47
2021-06-22T16:48
распространение коронавируса
коронавирус в россии
анастасия ракова
здоровье - общество
москва
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. По двум вакцинам от коронавируса в Москве сегодня нет большого объема поставок, заявила заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова."Конечно, мы бы хотели предоставить москвичам весь максимально широкий спектр прививок, но здесь мы ограничены теми объемами, которые нам поставляет министерство здравоохранения. Увы, на сегодняшний день по двум вакцинам мы не видим большого объема поставок", - сказала Ракова в эфире канала "Россия 24".
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коронавирус в россии, анастасия ракова , здоровье - общество, москва, общество
Ракова объяснила ситуацию с поставками двух вакцин в Москву
16:47 22.06.2021 (обновлено: 16:48 22.06.2021)
Ракова заявила, что в Москву поставляют небольшие объемы двух вакцин от коронавируса