https://ria.ru/20210622/vaktsiny-1738113445.html

Ракова объяснила ситуацию с поставками двух вакцин в Москву

Ракова объяснила ситуацию с поставками двух вакцин в Москву - РИА Новости, 22.06.2021

Ракова объяснила ситуацию с поставками двух вакцин в Москву

По двум вакцинам от коронавируса в Москве сегодня нет большого объема поставок, заявила заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова. РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T16:47

2021-06-22T16:47

2021-06-22T16:48

распространение коронавируса

коронавирус в россии

анастасия ракова

здоровье - общество

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/05/1600036140_0:94:3072:1822_1920x0_80_0_0_69facfd740d7046fd9d64cd8e051adbb.jpg

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. По двум вакцинам от коронавируса в Москве сегодня нет большого объема поставок, заявила заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова."Конечно, мы бы хотели предоставить москвичам весь максимально широкий спектр прививок, но здесь мы ограничены теми объемами, которые нам поставляет министерство здравоохранения. Увы, на сегодняшний день по двум вакцинам мы не видим большого объема поставок", - сказала Ракова в эфире канала "Россия 24".

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, анастасия ракова , здоровье - общество, москва, общество