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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210622/vaktsinatsiya-1738061862.html
Шойгу рассказал о вакцинации российских военнослужащих
Шойгу рассказал о вакцинации российских военнослужащих - РИА Новости, 22.06.2021
Шойгу рассказал о вакцинации российских военнослужащих
Основной состав Вооруженных сил РФ привит от коронавируса - вакцинировано более 900 тысяч человек, сообщил министр обороны генерал армии РФ Сергей Шойгу на... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T12:46
2021-06-22T12:46
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
рустам мурадов
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Основной состав Вооруженных сил РФ привит от коронавируса - вакцинировано более 900 тысяч человек, сообщил министр обороны генерал армии РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании в военном ведомстве во вторник."Мы получили уже более миллиона доз вакцины, у нас 910 тысяч вакцинированных. Мы завершили еще месяц назад вакцинацию в наших основных подразделениях", - сказал министр.Он добавил, что речь идет о Силах специальных операций, Военно-морском флоте, Воздушно-десантных войсках, силах постоянной готовности авиации. "После этого мы приступили к полной вакцинации, включая членов семей", - добавил он.По словам главы ведомства, единственные, по кому в Вооруженных силах продолжается работа по вакцинации, - новобранцы весеннего призыва.Министр заслушал доклады командующих группировками войск (сил) за рубежом по статусу вакцинации военнослужащих.Как отметил, в частности, командующий войсками в Сирии генерал-лейтенант Евгений Никифоров, санитарно-эпидемиологическая обстановка в войсках России в Сирии стабильная. "Проведена стопроцентная вакцинация личного состава. В результате чего сформирован коллективный иммунитет. Заболевших новой коронавирусной инфекцией нет", - сказал он.По словам командующего миротворческим контингентом РФ в Нагорном Карабахе генерал-лейтенанта Рустама Мурадова, миротворцы на сегодняшний день привиты от коронавируса также на 100%, в контингенте создан групповом иммунитет.Также стопроцентная вакцинация проведена на авиабазе Кант в Киргизии.
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вакцинация россиян от covid-19, рустам мурадов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, сергей шойгу, сирия, киргизия, общество
Шойгу рассказал о вакцинации российских военнослужащих
12:46 22.06.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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Шойугу заявил, что основной состав Вооруженных сил привит от коронавируса

Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Основной состав Вооруженных сил РФ привит от коронавируса - вакцинировано более 900 тысяч человек, сообщил министр обороны генерал армии РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании в военном ведомстве во вторник.
"Мы получили уже более миллиона доз вакцины, у нас 910 тысяч вакцинированных. Мы завершили еще месяц назад вакцинацию в наших основных подразделениях", - сказал министр.
Он добавил, что речь идет о Силах специальных операций, Военно-морском флоте, Воздушно-десантных войсках, силах постоянной готовности авиации. "После этого мы приступили к полной вакцинации, включая членов семей", - добавил он.
По словам главы ведомства, единственные, по кому в Вооруженных силах продолжается работа по вакцинации, - новобранцы весеннего призыва.
Министр заслушал доклады командующих группировками войск (сил) за рубежом по статусу вакцинации военнослужащих.
Как отметил, в частности, командующий войсками в Сирии генерал-лейтенант Евгений Никифоров, санитарно-эпидемиологическая обстановка в войсках России в Сирии стабильная. "Проведена стопроцентная вакцинация личного состава. В результате чего сформирован коллективный иммунитет. Заболевших новой коронавирусной инфекцией нет", - сказал он.
По словам командующего миротворческим контингентом РФ в Нагорном Карабахе генерал-лейтенанта Рустама Мурадова, миротворцы на сегодняшний день привиты от коронавируса также на 100%, в контингенте создан групповом иммунитет.
Также стопроцентная вакцинация проведена на авиабазе Кант в Киргизии.
 
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