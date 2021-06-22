https://ria.ru/20210622/vaktsinatsiya-1738040648.html

Матвиенко заявила, что в России созданы все условия для вакцинации

Матвиенко заявила, что в России созданы все условия для вакцинации - РИА Новости, 22.06.2021

Матвиенко заявила, что в России созданы все условия для вакцинации

В России созданы все условия для вакцинации россиян, но темпы низкие, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T11:14

2021-06-22T11:14

2021-06-22T11:14

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

здоровье - общество

валентина матвиенко

совет федерации рф

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. В России созданы все условия для вакцинации россиян, но темпы низкие, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Сейчас созданы все условия для того, чтобы каждый гражданин, где бы он ни проживал - в большом городе или маленьком поселке, имеет возможность привиться. Вакцин достаточно, их уже четыре, и созданы условия, чтобы людям было удобно прививаться. И, тем не менее, темпы вакцинации низкие, в то время как последняя динамика распространения коронавируса очень тревожная, она нарастает", - сказала Матвиенко в ходе пресс-конференции.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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