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Матвиенко заявила, что в России созданы все условия для вакцинации
Матвиенко заявила, что в России созданы все условия для вакцинации - РИА Новости, 22.06.2021
Матвиенко заявила, что в России созданы все условия для вакцинации
В России созданы все условия для вакцинации россиян, но темпы низкие, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T11:14
2021-06-22T11:14
2021-06-22T11:14
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
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россия
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здоровье - общество
валентина матвиенко
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. В России созданы все условия для вакцинации россиян, но темпы низкие, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Сейчас созданы все условия для того, чтобы каждый гражданин, где бы он ни проживал - в большом городе или маленьком поселке, имеет возможность привиться. Вакцин достаточно, их уже четыре, и созданы условия, чтобы людям было удобно прививаться. И, тем не менее, темпы вакцинации низкие, в то время как последняя динамика распространения коронавируса очень тревожная, она нарастает", - сказала Матвиенко в ходе пресс-конференции.
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Матвиенко заявила, что в России созданы все условия для вакцинации
Матвиенко заявила, что в России созданы все условия для вакцинации, но темпы низкие