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Матвиенко затруднилась объяснить низкие темпы вакцинации в России
Матвиенко затруднилась объяснить низкие темпы вакцинации в России - РИА Новости, 22.06.2021
Матвиенко затруднилась объяснить низкие темпы вакцинации в России
Темпы вакцинации от коронавируса в России очень низкие, и это очень трудно объяснить, потому что созданы все условия, заявила спикер Совета Федерации Валентина... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T11:00
2021-06-22T11:00
2021-06-22T11:00
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
здоровье - общество
валентина матвиенко
совет федерации рф
общество
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Темпы вакцинации от коронавируса в России очень низкие, и это очень трудно объяснить, потому что созданы все условия, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Темпы вакцинации очень низкие, и это очень обидно и трудно объяснимо, когда именно в нашей стране появилась первая эффективная и безопасная вакцина, когда сейчас созданы все условия, - сказал Матвиенко в ходе пресс-конференции.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, здоровье - общество, валентина матвиенко, совет федерации рф, общество
Матвиенко затруднилась объяснить низкие темпы вакцинации в России
Матвиенко заявила, что трудно объяснить низкие темпы вакцинации от коронавируса в России