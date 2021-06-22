https://ria.ru/20210622/vaktsinatsiya-1738037100.html

Матвиенко затруднилась объяснить низкие темпы вакцинации в России

Матвиенко затруднилась объяснить низкие темпы вакцинации в России - РИА Новости, 22.06.2021

Матвиенко затруднилась объяснить низкие темпы вакцинации в России

Темпы вакцинации от коронавируса в России очень низкие, и это очень трудно объяснить, потому что созданы все условия, заявила спикер Совета Федерации Валентина... РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T11:00

2021-06-22T11:00

2021-06-22T11:00

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

здоровье - общество

валентина матвиенко

совет федерации рф

общество

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Темпы вакцинации от коронавируса в России очень низкие, и это очень трудно объяснить, потому что созданы все условия, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Темпы вакцинации очень низкие, и это очень обидно и трудно объяснимо, когда именно в нашей стране появилась первая эффективная и безопасная вакцина, когда сейчас созданы все условия, - сказал Матвиенко в ходе пресс-конференции.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, здоровье - общество, валентина матвиенко, совет федерации рф, общество