https://ria.ru/20210622/vaktsinatsiya-1738014990.html
Гинцбург рассказал, каким препаратом можно ревакцинироваться от COVID-19
Гинцбург рассказал, каким препаратом можно ревакцинироваться от COVID-19 - РИА Новости, 22.06.2021
Гинцбург рассказал, каким препаратом можно ревакцинироваться от COVID-19
Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" подходит для ревакцинации тех, кто привился "ЭпиВакКороной" или "КовиВаком", сообщил РИА Новости директор НИЦ... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T06:38
2021-06-22T06:38
2021-06-22T07:41
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вакцина "ковивак"
вакцина "эпиваккорона"
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" подходит для ревакцинации тех, кто привился "ЭпиВакКороной" или "КовиВаком", сообщил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что Минздрав выработал определенные подходы по ревакцинации населения от коронавируса – в период эпидемии нужно будет прививаться через шесть месяцев, при спокойной ситуации с инфекцией – раз в год.ГНЦ "Вектор" в понедельник сообщил, что вакцину "ЭпиВакКорона" можно использовать для ревакцинации сколько угодно раз.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах России. Минздрав в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Кроме того, в России созданы еще два препарата от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
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вакцина "ковивак", вакцина "эпиваккорона", вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, александр гинцбург, общество
Гинцбург рассказал, каким препаратом можно ревакцинироваться от COVID-19
06:38 22.06.2021 (обновлено: 07:41 22.06.2021)
Гинцбург заявил, что "Спутником V" можно ревакцинироваться от COVID-19 после других препаратов