https://ria.ru/20210622/vaktsina-1738045268.html

Разработчик "Спутник V" сообщил, что в вакцине нет абортивного материала

Разработчик "Спутник V" сообщил, что в вакцине нет абортивного материала - РИА Новости, 22.06.2021

Разработчик "Спутник V" сообщил, что в вакцине нет абортивного материала

Абортивный материал не содержится в вакцине "Спутник V", сказал руководитель Лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов НИЦ... РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T11:27

2021-06-22T11:27

2021-06-22T11:27

распространение коронавируса

владимир гущин

вакцина "спутник v"

россия

здоровье - общество

российская академия наук

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Абортивный материал не содержится в вакцине "Спутник V", сказал руководитель Лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Владимир Гущин."В вакцине не содержится абортивный материал... Для того, чтобы производить эту вакцину, используются клетки человека, которые культивируются в больших ферментерах, биореакторах",- сказал Гущин в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE".Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".

https://ria.ru/20210622/vaktsina-1738027651.html

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владимир гущин, вакцина "спутник v", россия, здоровье - общество, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество