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https://ria.ru/20210622/vaktsina-1738027651.html
"Спутник V" защитит от летальных случаев COVID-19, заявил разработчик
"Спутник V" защитит от летальных случаев COVID-19, заявил разработчик - РИА Новости, 22.06.2021
"Спутник V" защитит от летальных случаев COVID-19, заявил разработчик
Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" практически на 100% защищает от тяжелых и летальных случаев, несмотря на новые штаммы, заявил руководитель... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T10:00
2021-06-22T10:13
владимир гущин
вакцина "спутник v"
россия
российская академия наук
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" практически на 100% защищает от тяжелых и летальных случаев, несмотря на новые штаммы, заявил руководитель Лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Владимир Гущин."Спутник", безусловно, справляется (с индийским штаммом)... Вакцина, по-прежнему, высокоэффективна, практически на 100% она защищает от тяжелых и летальных случаев",- сказал Гущин в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE".Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
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владимир гущин, вакцина "спутник v", россия, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество
"Спутник V" защитит от летальных случаев COVID-19, заявил разработчик
10:00 22.06.2021 (обновлено: 10:13 22.06.2021)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМолодой человек вакцинируется от COVID-19 препаратом Sputnik V ("Гам-КОВИД-Вак") в организации "Gastro инкубатор" в Новосибирске
Молодой человек вакцинируется от COVID-19 препаратом Sputnik V (Гам-КОВИД-Вак) в организации Gastro инкубатор в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Разработчик заявил, что "Спутник V" защитит от тяжелых и летальных случаев COVID-19

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" практически на 100% защищает от тяжелых и летальных случаев, несмотря на новые штаммы, заявил руководитель Лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Владимир Гущин.
"Спутник", безусловно, справляется (с индийским штаммом)... Вакцина, по-прежнему, высокоэффективна, практически на 100% она защищает от тяжелых и летальных случаев",- сказал Гущин в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE".
Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
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