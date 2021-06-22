https://ria.ru/20210622/vaktsina-1738027651.html

"Спутник V" защитит от летальных случаев COVID-19, заявил разработчик

"Спутник V" защитит от летальных случаев COVID-19, заявил разработчик - РИА Новости, 22.06.2021

"Спутник V" защитит от летальных случаев COVID-19, заявил разработчик

Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" практически на 100% защищает от тяжелых и летальных случаев, несмотря на новые штаммы, заявил руководитель... РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T10:00

2021-06-22T10:00

2021-06-22T10:13

владимир гущин

вакцина "спутник v"

россия

российская академия наук

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

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коронавирус covid-19

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" практически на 100% защищает от тяжелых и летальных случаев, несмотря на новые штаммы, заявил руководитель Лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Владимир Гущин."Спутник", безусловно, справляется (с индийским штаммом)... Вакцина, по-прежнему, высокоэффективна, практически на 100% она защищает от тяжелых и летальных случаев",- сказал Гущин в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE".Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".

https://ria.ru/20210622/vaktsina-1738027438.html

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