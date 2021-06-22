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Власти Узбекистана ужесточили правила въезда в страну
Власти Узбекистана ужесточили правила въезда в страну - РИА Новости, 22.06.2021
Власти Узбекистана ужесточили правила въезда в страну
С 22 июня все прибывающие в Узбекистан обязаны пройти ПЦР-тестирование на COVID-19 — в дополнение к имеющимся справкам с отрицательным результатом теста,... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T18:49
2021-06-22T18:49
2021-06-22T18:49
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. С 22 июня все прибывающие в Узбекистан обязаны пройти ПЦР-тестирование на COVID-19 — в дополнение к имеющимся справкам с отрицательным результатом теста, сделанном до вылета, сообщает АТОР.Из-за роста новых случаев коронавирусной инфекции власти Узбекистана вновь ввели обязательный ПЦР-анализ для всех въезжающих в страну, говорится в сообщении Минздрава. Его нужно сделать в течение семи суток после пересечения границы.С 15 марта действовали другие правила: справки о сданном за 72 часа до въезда тесте было достаточно.Россия возобновила регулярное авиасообщение с Узбекистаном. С 10 июня между Москвой и Ташкентом выполняются четыре регулярных рейса. Обсуждается их увеличение до 14 в неделю, а также восстановление железнодорожного сообщения между странами.По мнению представителей туристического рынка, любое ужесточение правил въезда всегда приводит к снижению интереса путешественников к направлению. При этом эксперты говорят, что спрос на туры в Узбекистан в этом сезоне остается низким: он в полтора раза меньше, чем два года назад. Да и едут в эту азиатскую страну в основном весной и осенью.
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коронавирус covid-19, россия, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, ташкент, узбекистан, вакцинация