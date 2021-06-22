Киев обвинил Москву в желании превратить Черное море в "российское озеро"
14:59 22.06.2021 (обновлено: 16:03 22.06.2021)
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОтдыхающие на Приморском бульваре в Севастополе
Секретарь СНБО Украины Данилов обвинил Москву в желании сделать Черное море "российским озером"
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Россия хотела бы сделать Черное море "русским озером", заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
Он рассказал, что на днях отправился в Одессу на прием в честь прибытия британского эсминца HMS Defender. Там он получил "уникальный подарок".
"Капитан HMS Defender Винс Оуэн передал мне исторический принт первой в мире британской карты Черного моря. Эта вещь еще раз напоминает нам о том, что Черное море никогда не было и не должно быть "русским озером", как бы этого ни хотелось нашему соседу-агрессору", — написал секретарь СНБО на своей странице в фейсбуке.
Как ранее отметил бывший начальник украинского Генштаба Виктор Муженко, Киев может потерять выход к Черному и Азовскому морям. По его словам, угроза создания Новороссии никуда не делась и есть риск, что Украина лишится Херсонщины, Северо-Крымского канала и Одессы — в таком случае Азовское и Черное моря фактически станут подконтрольны России.
Отношения Москвы и Киева ухудшились после воссоединения Крыма с Россией и на фоне вооруженного конфликта в Донбассе. Украинские власти и страны Запада ранее неоднократно обвиняли Москву во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россию нарекли "страной-агрессором".
Москва отрицает подобные обвинения, называя их неприемлемыми и подчеркивая, что не участвует в гражданском противостоянии на Украине.