https://ria.ru/20210622/ukraina-1738088458.html

Киев обвинил Москву в желании превратить Черное море в "российское озеро"

Киев обвинил Москву в желании превратить Черное море в "российское озеро" - РИА Новости, 22.06.2021

Киев обвинил Москву в желании превратить Черное море в "российское озеро"

Россия хотела бы сделать Черное море "русским озером", заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T14:59

2021-06-22T14:59

2021-06-22T16:03

алексей данилов

виктор муженко

новороссия

верховная рада украины

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Россия хотела бы сделать Черное море "русским озером", заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.Он рассказал, что на днях отправился в Одессу на прием в честь прибытия британского эсминца HMS Defender. Там он получил "уникальный подарок"."Капитан HMS Defender Винс Оуэн передал мне исторический принт первой в мире британской карты Черного моря. Эта вещь еще раз напоминает нам о том, что Черное море никогда не было и не должно быть "русским озером", как бы этого ни хотелось нашему соседу-агрессору", — написал секретарь СНБО на своей странице в фейсбуке.Как ранее отметил бывший начальник украинского Генштаба Виктор Муженко, Киев может потерять выход к Черному и Азовскому морям. По его словам, угроза создания Новороссии никуда не делась и есть риск, что Украина лишится Херсонщины, Северо-Крымского канала и Одессы — в таком случае Азовское и Черное моря фактически станут подконтрольны России.Отношения Москвы и Киева ухудшились после воссоединения Крыма с Россией и на фоне вооруженного конфликта в Донбассе. Украинские власти и страны Запада ранее неоднократно обвиняли Москву во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россию нарекли "страной-агрессором". Москва отрицает подобные обвинения, называя их неприемлемыми и подчеркивая, что не участвует в гражданском противостоянии на Украине.

https://radiosputnik.ria.ru/20210619/zakharova-1737671245.html

https://ria.ru/20210617/krym-1737481821.html

новороссия

одесса

украина

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алексей данилов, виктор муженко, новороссия, верховная рада украины, одесса, украина, в мире