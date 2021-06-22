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Партия ОПЗЖ потребовала запретить неонацистские организации на Украине
Партия ОПЗЖ потребовала запретить неонацистские организации на Украине - РИА Новости, 22.06.2021
Партия ОПЗЖ потребовала запретить неонацистские организации на Украине
Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" по случаю отмечаемого во вторник Дня памяти и скорби потребовала от властей Украины запретить неонацистские... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T12:09
2021-06-22T14:23
оппозиционная платформа - за жизнь
день памяти и скорби — день начала великой отечественной войны
украина
в мире
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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" по случаю отмечаемого во вторник Дня памяти и скорби потребовала от властей Украины запретить неонацистские организации, а также прекратить переписывание истории, сообщила пресс-служба политсилы.Украинские националисты провели в апреле первый марш в центре Киева, посвященный годовщине создания дивизии СС "Галичина" в годы Второй мировой войны. В марше приняли участие около 100 человек. Ранее шествия по этому случаю проводились во Львове."В этот День скорби и памяти жертв войны мы ждем от власти не фальшивых причитаний. Мы требуем запрета и преследования для всех неонацистских организаций, прекращения прославления пособников нацизма и переписывания истории. Отказа от политики дискриминации по этническому и культурному признаку. Наказания за призывы к расстрелу оппозиции", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте партии во вторник.Кроме того, депутаты "Оппозиционной платформы" совместно с жителями Киева и активистами движения по борьбе с фашизмом "Патриоты – За жизнь" провели акцию чествования памяти жертв Великой Отечественной войны. Участники акции напротив монумента памяти жертвам фашизма символично сожгли знамена – флаг третьего рейха, 6-й танковой дивизии СС, и знамя СС Галичина.Дивизия СС "Галичина" была сформирована 28 апреля 1943 года во Львове и просуществовала до лета следующего года, когда Красная Армия разгромила под городом Броды в окрестностях Львова. Войска СС, в состав которых входило указанное подразделение, решением Нюрнбергского трибунала признаны преступной организацией.На Украине нет однозначной оценки деятельности дивизии: некоторые политические силы утверждают, что дивизия боролась за независимость страны, другие уверены, что дивизия выступала на стороне нацистов.В РФ, Израиле и ряде других государств не раз осуждали марши и акции националистов на Украине.
https://radiosputnik.ria.ru/20210427/1730135847.html
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оппозиционная платформа - за жизнь, день памяти и скорби — день начала великой отечественной войны, украина, в мире
Партия ОПЗЖ потребовала запретить неонацистские организации на Украине
12:09 22.06.2021 (обновлено: 14:23 22.06.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДепутаты партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" возлагают цветы к Вечному огню на могиле Неизвестного солдата в Киеве
Депутаты партии Оппозиционная платформа - За жизнь возлагают цветы к Вечному огню на могиле Неизвестного солдата в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© РИА Новости / Стрингер
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Партия ОПЗЖ обратилась к властям Украины с требованием запретить неонацистские организации

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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" по случаю отмечаемого во вторник Дня памяти и скорби потребовала от властей Украины запретить неонацистские организации, а также прекратить переписывание истории, сообщила пресс-служба политсилы.
Украинские националисты провели в апреле первый марш в центре Киева, посвященный годовщине создания дивизии СС "Галичина" в годы Второй мировой войны. В марше приняли участие около 100 человек. Ранее шествия по этому случаю проводились во Львове.
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"В этот День скорби и памяти жертв войны мы ждем от власти не фальшивых причитаний. Мы требуем запрета и преследования для всех неонацистских организаций, прекращения прославления пособников нацизма и переписывания истории. Отказа от политики дискриминации по этническому и культурному признаку. Наказания за призывы к расстрелу оппозиции", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте партии во вторник.
Кроме того, депутаты "Оппозиционной платформы" совместно с жителями Киева и активистами движения по борьбе с фашизмом "Патриоты – За жизнь" провели акцию чествования памяти жертв Великой Отечественной войны. Участники акции напротив монумента памяти жертвам фашизма символично сожгли знамена – флаг третьего рейха, 6-й танковой дивизии СС, и знамя СС Галичина.
Дивизия СС "Галичина" была сформирована 28 апреля 1943 года во Львове и просуществовала до лета следующего года, когда Красная Армия разгромила под городом Броды в окрестностях Львова. Войска СС, в состав которых входило указанное подразделение, решением Нюрнбергского трибунала признаны преступной организацией.
На Украине нет однозначной оценки деятельности дивизии: некоторые политические силы утверждают, что дивизия боролась за независимость страны, другие уверены, что дивизия выступала на стороне нацистов.
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