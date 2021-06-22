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В США мужчину арестовали за угрозы убить Байдена и конгрессменов
В США мужчину арестовали за угрозы убить Байдена и конгрессменов - РИА Новости, 22.06.2021
В США мужчину арестовали за угрозы убить Байдена и конгрессменов
Житель Оклахомы обвиняется в отправке сообщений с угрозами убить президента США Джо Байдена, конгрессменов и членов их семей, сообщил американский минюст. РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T20:53
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в мире
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ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Житель Оклахомы обвиняется в отправке сообщений с угрозами убить президента США Джо Байдена, конгрессменов и членов их семей, сообщил американский минюст.По данным ведомства, 58-летний Джон Аренс с мая по июнь отправлял сообщения местному телеканалу KOTV (Newson6), в котором угрожал убить Байдена, членов конгресса, а также членов их семей, если ему не заплатят."Джон Аренс, предположительно, отправил Newson6 серию электронных писем с угрозами убить президента, членов Конгресса и их семьи, если он не получит деньги. Онлайн-угрозы убийства чиновников и членов их семей имеют последствия. Арест и предъявление обвинений - это первый шаг к привлечению людей к ответственности за их предполагаемые действия", - приводятся на сайте минюста слова и.о. прокурора Клинта Джонсона.Аренс был задержан 18 июня у себя дома в городе Талса. В ходе допроса он, предположительно, признался в отправке сообщений, сообщило министерство.
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джо байден, талса, в мире
В США мужчину арестовали за угрозы убить Байдена и конгрессменов
20:53 22.06.2021 (обновлено: 20:58 22.06.2021)
 
© AP Photo / David DermerАмериканские полицейские
Американские полицейские - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© AP Photo / David Dermer

Жителя Оклахомы обвинили в отправке сообщений с угрозами убить Байдена и конгрессменов

Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Житель Оклахомы обвиняется в отправке сообщений с угрозами убить президента США Джо Байдена, конгрессменов и членов их семей, сообщил американский минюст.
По данным ведомства, 58-летний Джон Аренс с мая по июнь отправлял сообщения местному телеканалу KOTV (Newson6), в котором угрожал убить Байдена, членов конгресса, а также членов их семей, если ему не заплатят.
"Джон Аренс, предположительно, отправил Newson6 серию электронных писем с угрозами убить президента, членов Конгресса и их семьи, если он не получит деньги. Онлайн-угрозы убийства чиновников и членов их семей имеют последствия. Арест и предъявление обвинений - это первый шаг к привлечению людей к ответственности за их предполагаемые действия", - приводятся на сайте минюста слова и.о. прокурора Клинта Джонсона.
Аренс был задержан 18 июня у себя дома в городе Талса. В ходе допроса он, предположительно, признался в отправке сообщений, сообщило министерство.
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