https://ria.ru/20210622/ugrozy-1738153287.html

В США мужчину арестовали за угрозы убить Байдена и конгрессменов

В США мужчину арестовали за угрозы убить Байдена и конгрессменов - РИА Новости, 22.06.2021

В США мужчину арестовали за угрозы убить Байдена и конгрессменов

Житель Оклахомы обвиняется в отправке сообщений с угрозами убить президента США Джо Байдена, конгрессменов и членов их семей, сообщил американский минюст. РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T20:53

2021-06-22T20:53

2021-06-22T20:58

джо байден

талса

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/155715/18/1557151824_0:0:2507:1411_1920x0_80_0_0_fdf1ca7ce19f076de070106b4e228e4b.jpg

ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Житель Оклахомы обвиняется в отправке сообщений с угрозами убить президента США Джо Байдена, конгрессменов и членов их семей, сообщил американский минюст.По данным ведомства, 58-летний Джон Аренс с мая по июнь отправлял сообщения местному телеканалу KOTV (Newson6), в котором угрожал убить Байдена, членов конгресса, а также членов их семей, если ему не заплатят."Джон Аренс, предположительно, отправил Newson6 серию электронных писем с угрозами убить президента, членов Конгресса и их семьи, если он не получит деньги. Онлайн-угрозы убийства чиновников и членов их семей имеют последствия. Арест и предъявление обвинений - это первый шаг к привлечению людей к ответственности за их предполагаемые действия", - приводятся на сайте минюста слова и.о. прокурора Клинта Джонсона.Аренс был задержан 18 июня у себя дома в городе Талса. В ходе допроса он, предположительно, признался в отправке сообщений, сообщило министерство.

https://ria.ru/20210620/studentka-1737796320.html

талса

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джо байден, талса, в мире