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Американцы оценили учения российского флота в районе Гавайев
Американцы оценили учения российского флота в районе Гавайев - РИА Новости, 22.06.2021
Американцы оценили учения российского флота в районе Гавайев
Американские читатели газеты Daily Mail оценили учения российского Военно-морского флота в районе Гавайских островов. РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T23:13
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россия
тихий океан
тихоокеанский флот вмф россии
китай
гавайи
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Американские читатели газеты Daily Mail оценили учения российского Военно-морского флота в районе Гавайских островов.Ранее Министерство обороны сообщило, что корабли ТОФ вместе с морской авиацией впервые в новейшей истории проводят маневры в центральной части Тихого океана, на расстоянии 4,6 тысячи километров юго-восточнее Курил."Наличие такого слабого лидера воодушевляет всех врагов США", — написал M Callahan."Почему сегодня тестируют национальную систему оповещения? Напряжение нарастает", — убежден комментатор из Великобритании Out75out16."Такого бы не произошло при Трампе", — уверен пользователь nino."Все-таки объединенные силы России и Китая трудно будет сдержать", — отметил allum1."Я думаю отсталый Джо не предупредил Путина, чтобы тот не связывался с Гавайями", — пошутил Emmanuel Goldstein58.
https://radiosputnik.ria.ru/20210621/flot-1737934702.html
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россия, тихий океан, тихоокеанский флот вмф россии, китай, гавайи, сша, в мире
Американцы оценили учения российского флота в районе Гавайев
23:13 22.06.2021
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкКорабли Тихоокеанского флота ВМФ России
Корабли Тихоокеанского флота ВМФ России - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Американцы оценили учения российского флота в районе Гавайев

Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Американские читатели газеты Daily Mail оценили учения российского Военно-морского флота в районе Гавайских островов.
Ранее Министерство обороны сообщило, что корабли ТОФ вместе с морской авиацией впервые в новейшей истории проводят маневры в центральной части Тихого океана, на расстоянии 4,6 тысячи километров юго-восточнее Курил.
"Они просто знают, что пациент с деменцией Байден — слабак. Не случайно это происходит сразу после встречи Путина с Джо", — считает Sher.
"Наличие такого слабого лидера воодушевляет всех врагов США", — написал M Callahan.
"Почему сегодня тестируют национальную систему оповещения? Напряжение нарастает", — убежден комментатор из Великобритании Out75out16.
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21 июня, 16:49Сказано в эфире
Военный эксперт рассказал, в чем уникальность учений ТОФ в Тихом океане
"Такого бы не произошло при Трампе", — уверен пользователь nino.
"Все-таки объединенные силы России и Китая трудно будет сдержать", — отметил allum1.
"Ага, я уверен, что наши напугают их той рекламой, где девушка, воспитанная в однополой семье, вступает в ряды армии США", — сыронизировал Justme.
"Я думаю отсталый Джо не предупредил Путина, чтобы тот не связывался с Гавайями", — пошутил Emmanuel Goldstein58.
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