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Американцы оценили учения российского флота в районе Гавайев
Американцы оценили учения российского флота в районе Гавайев - РИА Новости, 22.06.2021
Американцы оценили учения российского флота в районе Гавайев
Американские читатели газеты Daily Mail оценили учения российского Военно-морского флота в районе Гавайских островов. РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T23:13
2021-06-22T23:13
2021-06-22T23:13
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тихий океан
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китай
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Американские читатели газеты Daily Mail оценили учения российского Военно-морского флота в районе Гавайских островов.Ранее Министерство обороны сообщило, что корабли ТОФ вместе с морской авиацией впервые в новейшей истории проводят маневры в центральной части Тихого океана, на расстоянии 4,6 тысячи километров юго-восточнее Курил."Наличие такого слабого лидера воодушевляет всех врагов США", — написал M Callahan."Почему сегодня тестируют национальную систему оповещения? Напряжение нарастает", — убежден комментатор из Великобритании Out75out16."Такого бы не произошло при Трампе", — уверен пользователь nino."Все-таки объединенные силы России и Китая трудно будет сдержать", — отметил allum1."Я думаю отсталый Джо не предупредил Путина, чтобы тот не связывался с Гавайями", — пошутил Emmanuel Goldstein58.
https://radiosputnik.ria.ru/20210621/flot-1737934702.html
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россия, тихий океан, тихоокеанский флот вмф россии, китай, гавайи, сша, в мире
Американцы оценили учения российского флота в районе Гавайев
Американцы оценили учения российского флота в районе Гавайев