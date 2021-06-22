https://ria.ru/20210622/ucheniya-1738161732.html

Американцы оценили учения российского флота в районе Гавайев

Американцы оценили учения российского флота в районе Гавайев - РИА Новости, 22.06.2021

Американцы оценили учения российского флота в районе Гавайев

Американские читатели газеты Daily Mail оценили учения российского Военно-морского флота в районе Гавайских островов. РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T23:13

2021-06-22T23:13

2021-06-22T23:13

россия

тихий океан

тихоокеанский флот вмф россии

китай

гавайи

сша

в мире

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Американские читатели газеты Daily Mail оценили учения российского Военно-морского флота в районе Гавайских островов.Ранее Министерство обороны сообщило, что корабли ТОФ вместе с морской авиацией впервые в новейшей истории проводят маневры в центральной части Тихого океана, на расстоянии 4,6 тысячи километров юго-восточнее Курил."Наличие такого слабого лидера воодушевляет всех врагов США", — написал M Callahan."Почему сегодня тестируют национальную систему оповещения? Напряжение нарастает", — убежден комментатор из Великобритании Out75out16."Такого бы не произошло при Трампе", — уверен пользователь nino."Все-таки объединенные силы России и Китая трудно будет сдержать", — отметил allum1."Я думаю отсталый Джо не предупредил Путина, чтобы тот не связывался с Гавайями", — пошутил Emmanuel Goldstein58.

https://radiosputnik.ria.ru/20210621/flot-1737934702.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210622/korabli-1738094004.html

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тихий океан

китай

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россия, тихий океан, тихоокеанский флот вмф россии, китай, гавайи, сша, в мире