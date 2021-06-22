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На Камчатке супругов осудили за убийство трехмесячного ребенка
На Камчатке супругов осудили за убийство трехмесячного ребенка - РИА Новости, 22.06.2021
На Камчатке супругов осудили за убийство трехмесячного ребенка
Супруги, морившие голодом трехмесячных двойняшек, один из которых в итоге умер, получили 11 и 12 лет колонии, сообщили в Камчатской краевой прокуратуре. РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T08:00
2021-06-22T08:00
камчатский край
происшествия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 июн - РИА Новости. Супруги, морившие голодом трехмесячных двойняшек, один из которых в итоге умер, получили 11 и 12 лет колонии, сообщили в Камчатской краевой прокуратуре.Ранее сообщалось, что в отношении супружеской пары - женщины 1997 года рождения и мужчины 1985 года рождения, проживавших в городе Вилючинске, возбуждено уголовное дело за неисполнение родительских обязанностей и оставление детей в опасности. В период с 30 мая по 4 июня 2020 года дети находились без присмотра, кормления и ухода. Мать и отец злоупотребляли спиртным. Младенцев обнаружила родственница обвиняемого, которая вызвала бригаду скорой медицинской помощи. Девочка выжила, мальчик умер в больнице."Суд приговорил женщину к 11 годам 7 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, с ограничением свободы на 1 год. Мужчина осужден к 12 годам 5 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год", - сообщила старший помощник прокурора Камчатского края Елизавета Денисюк.В ведомстве добавили, что супругов признали виновными в совершении преступлений, предусмотренных статьями "Убийство малолетнего группой лиц с особой жестокостью"; "Умышленное причинение легкого вреда здоровью и "Неисполнение родительских обязанностей, сопряженное с жестоким обращением".
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камчатский край, происшествия
На Камчатке супругов осудили за убийство трехмесячного ребенка
08:00 22.06.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗадержание
Задержание - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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На Камчатке супругов осудили за убийство трехмесячного ребенка

Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 июн - РИА Новости. Супруги, морившие голодом трехмесячных двойняшек, один из которых в итоге умер, получили 11 и 12 лет колонии, сообщили в Камчатской краевой прокуратуре.
Ранее сообщалось, что в отношении супружеской пары - женщины 1997 года рождения и мужчины 1985 года рождения, проживавших в городе Вилючинске, возбуждено уголовное дело за неисполнение родительских обязанностей и оставление детей в опасности. В период с 30 мая по 4 июня 2020 года дети находились без присмотра, кормления и ухода. Мать и отец злоупотребляли спиртным. Младенцев обнаружила родственница обвиняемого, которая вызвала бригаду скорой медицинской помощи. Девочка выжила, мальчик умер в больнице.
"Суд приговорил женщину к 11 годам 7 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, с ограничением свободы на 1 год. Мужчина осужден к 12 годам 5 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год", - сообщила старший помощник прокурора Камчатского края Елизавета Денисюк.
В ведомстве добавили, что супругов признали виновными в совершении преступлений, предусмотренных статьями "Убийство малолетнего группой лиц с особой жестокостью"; "Умышленное причинение легкого вреда здоровью и "Неисполнение родительских обязанностей, сопряженное с жестоким обращением".
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