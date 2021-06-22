https://ria.ru/20210622/turisty-1737922023.html
Туристы рассказали, как они изменились за время пандемии
Туристы рассказали, как они изменились за время пандемии - РИА Новости, 22.06.2021
Туристы рассказали, как они изменились за время пандемии
Согласно опросу, 12 процентов российских путешественников не могут вспомнить, куда положили свой загранпаспорт, а 13 процентов — даже не представляют, где... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T19:24
2021-06-22T19:24
2021-06-22T19:28
коронавирус covid-19
франция
дания
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китай
нидерланды
мексика
индия
колумбия
туризм
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Согласно опросу, 12 процентов российских путешественников не могут вспомнить, куда положили свой загранпаспорт, а 13 процентов — даже не представляют, где находятся их чемоданы, сообщает Booking.com.Исследование было проведено среди взрослых респондентов, которые планируют путешествовать в ближайшие 12 месяцев. Всего опросили 28 042 человек из 28 стран.73 процента российских путешественников отметили, что после их длительного пребывания в четырех стенах сходство со снимком в паспорте стало весьма отдаленным. Среди самых заметных изменений во внешности — лишние килограммы (32 процента опрошенных из России признались в наборе веса) и карантинная шевелюра (19 процентов путешественников из России во время самоизоляции отрастили волосы).Но возглавляют список любителей экспериментов с прической вьетнамцы (23 процента респондентов сменили имидж во время пандемии), следом идут жители Мексики (20 процентов), Индии и Колумбии (по 19 процентов). Однако путешественники из Индии (22 процента) и Китая (20 процентов) воспользовались периодом самоизоляции, чтобы привести себя в форму.Кроме того, во время пандемии люди были вынуждены проводить время вдали от родных и друзей. Это позволило переосмыслить многие жизненные приоритеты и понять, что действительно важно, а что нет: 35 процентов опрошенных из России отметили, что 2020 год открыл глаза на по-настоящему значимые вещи, и беспокойство о собственной внешности в их число не входит. Многие путешественники из разных стран пришли к выводу, что прихорашиваться перед поездкой совсем не обязательно. Меньше всего внешний вид беспокоит опрошенных из Новой Зеландии (83 процента), Дании (81 процент), Нидерландов (81 процент) и Франции (77 процентов).
https://ria.ru/20210314/puteshestviya-1600823856.html
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коронавирус covid-19, франция, дания, новая зеландия, китай, нидерланды, мексика, индия, колумбия, туризм, booking.com, туристы, новости - туризм
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Согласно опросу, 12 процентов российских путешественников не могут вспомнить, куда положили свой загранпаспорт, а 13 процентов — даже не представляют, где находятся их чемоданы, сообщает Booking.com.
Исследование было проведено среди взрослых респондентов, которые планируют путешествовать в ближайшие 12 месяцев. Всего опросили 28 042 человек из 28 стран.
73 процента российских путешественников отметили, что после их длительного пребывания в четырех стенах сходство со снимком в паспорте стало весьма отдаленным. Среди самых заметных изменений во внешности — лишние килограммы (32 процента опрошенных из России признались в наборе веса) и карантинная шевелюра (19 процентов путешественников из России во время самоизоляции отрастили волосы).
Но возглавляют список любителей экспериментов с прической вьетнамцы (23 процента респондентов сменили имидж во время пандемии), следом идут жители Мексики (20 процентов), Индии и Колумбии (по 19 процентов).
Однако путешественники из Индии (22 процента) и Китая (20 процентов) воспользовались периодом самоизоляции, чтобы привести себя в форму.
Кроме того, во время пандемии люди были вынуждены проводить время вдали от родных и друзей. Это позволило переосмыслить многие жизненные приоритеты и понять, что действительно важно, а что нет: 35 процентов опрошенных из России отметили, что 2020 год открыл глаза на по-настоящему значимые вещи, и беспокойство о собственной внешности в их число не входит.
Многие путешественники из разных стран пришли к выводу, что прихорашиваться перед поездкой совсем не обязательно. Меньше всего внешний вид беспокоит опрошенных из Новой Зеландии (83 процента), Дании (81 процент), Нидерландов (81 процент) и Франции (77 процентов).