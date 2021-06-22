Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210622/turisty-1737922023.html
Туристы рассказали, как они изменились за время пандемии
Туристы рассказали, как они изменились за время пандемии - РИА Новости, 22.06.2021
Туристы рассказали, как они изменились за время пандемии
Согласно опросу, 12 процентов российских путешественников не могут вспомнить, куда положили свой загранпаспорт, а 13 процентов — даже не представляют, где... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T19:24
2021-06-22T19:28
коронавирус covid-19
франция
дания
новая зеландия
китай
нидерланды
мексика
индия
колумбия
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/126077/21/1260772179_0:238:2796:1811_1920x0_80_0_0_671f66ecd5ef5d00052b8c56f8da2965.jpg
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Согласно опросу, 12 процентов российских путешественников не могут вспомнить, куда положили свой загранпаспорт, а 13 процентов — даже не представляют, где находятся их чемоданы, сообщает Booking.com.Исследование было проведено среди взрослых респондентов, которые планируют путешествовать в ближайшие 12 месяцев. Всего опросили 28 042 человек из 28 стран.73 процента российских путешественников отметили, что после их длительного пребывания в четырех стенах сходство со снимком в паспорте стало весьма отдаленным. Среди самых заметных изменений во внешности — лишние килограммы (32 процента опрошенных из России признались в наборе веса) и карантинная шевелюра (19 процентов путешественников из России во время самоизоляции отрастили волосы).Но возглавляют список любителей экспериментов с прической вьетнамцы (23 процента респондентов сменили имидж во время пандемии), следом идут жители Мексики (20 процентов), Индии и Колумбии (по 19 процентов). Однако путешественники из Индии (22 процента) и Китая (20 процентов) воспользовались периодом самоизоляции, чтобы привести себя в форму.Кроме того, во время пандемии люди были вынуждены проводить время вдали от родных и друзей. Это позволило переосмыслить многие жизненные приоритеты и понять, что действительно важно, а что нет: 35 процентов опрошенных из России отметили, что 2020 год открыл глаза на по-настоящему значимые вещи, и беспокойство о собственной внешности в их число не входит. Многие путешественники из разных стран пришли к выводу, что прихорашиваться перед поездкой совсем не обязательно. Меньше всего внешний вид беспокоит опрошенных из Новой Зеландии (83 процента), Дании (81 процент), Нидерландов (81 процент) и Франции (77 процентов).
https://ria.ru/20210314/puteshestviya-1600823856.html
франция
дания
новая зеландия
китай
нидерланды
мексика
индия
колумбия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/126077/21/1260772179_33:0:2764:2048_1920x0_80_0_0_58608437f7d0c4343faff58f68aed8cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, франция, дания, новая зеландия, китай, нидерланды, мексика, индия, колумбия, туризм, booking.com, туристы, новости - туризм

Туристы рассказали, как они изменились за время пандемии

19:24 22.06.2021 (обновлено: 19:28 22.06.2021)
 
© РИА Новости / Вадим Жернов / Перейти в фотобанкФМС Санкт-Петербурга презентовало образцы документов с отпечатками пальцев
ФМС Санкт-Петербурга презентовало образцы документов с отпечатками пальцев - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© РИА Новости / Вадим Жернов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Согласно опросу, 12 процентов российских путешественников не могут вспомнить, куда положили свой загранпаспорт, а 13 процентов — даже не представляют, где находятся их чемоданы, сообщает Booking.com.
Исследование было проведено среди взрослых респондентов, которые планируют путешествовать в ближайшие 12 месяцев. Всего опросили 28 042 человек из 28 стран.
73 процента российских путешественников отметили, что после их длительного пребывания в четырех стенах сходство со снимком в паспорте стало весьма отдаленным. Среди самых заметных изменений во внешности — лишние килограммы (32 процента опрошенных из России признались в наборе веса) и карантинная шевелюра (19 процентов путешественников из России во время самоизоляции отрастили волосы).
Но возглавляют список любителей экспериментов с прической вьетнамцы (23 процента респондентов сменили имидж во время пандемии), следом идут жители Мексики (20 процентов), Индии и Колумбии (по 19 процентов).
Однако путешественники из Индии (22 процента) и Китая (20 процентов) воспользовались периодом самоизоляции, чтобы привести себя в форму.
Кроме того, во время пандемии люди были вынуждены проводить время вдали от родных и друзей. Это позволило переосмыслить многие жизненные приоритеты и понять, что действительно важно, а что нет: 35 процентов опрошенных из России отметили, что 2020 год открыл глаза на по-настоящему значимые вещи, и беспокойство о собственной внешности в их число не входит.
Многие путешественники из разных стран пришли к выводу, что прихорашиваться перед поездкой совсем не обязательно. Меньше всего внешний вид беспокоит опрошенных из Новой Зеландии (83 процента), Дании (81 процент), Нидерландов (81 процент) и Франции (77 процентов).
Горничная обрабатывает входную дверь отеля Marins Park Hotel Novosibirsk - РИА Новости, 1920, 14.03.2021
14 марта, 03:01Туризм
Российские туристы рассказали, что для них важно в путешествиях
 
ТуризмКоронавирус COVID-19ФранцияДанияНовая ЗеландияКитайНидерландыМексикаИндияКолумбияТуризмBooking.comтуристыНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:10Россия будет содействовать деэскалации конфликтов, заявил Путин
09:08Путин заявил о рисках расползания оружия массового уничтожения
09:04Путин призвал формировать любые новые правила игры под эгидой ООН
09:03Путин заявил о росте турбулентности геополитических процессов
09:01Премьер Белоруссии утвердил акт приемки первого блока БелАЭС
09:00В России создан уникальный сплав для авиа и железнодорожного транспорта
08:49Уроженец Томска выбыл из гонки за место мэра Нью-Йорка
08:44При ЧП на ферме под Тамбовом погиб рабочий
08:37В ЛНР заявили об обстреле со стороны украинских силовиков
08:34Правительство предложило ввести акцизы на сладкие напитки
08:29В Минске впервые выявили индийский штамм коронавируса
08:26Патрушев и секретари СБ стран ШОС обсудили с Рахмоном тему безопасности
08:18В Москве стартовал второй этап благоустройства возле вокзала "Восточный"
08:15В Японском море начались масштабные учения российских военных
08:14Москва 23 июня станет лидером по тепловому стрессу, заявил климатолог
08:11Мишустин отметил важность создания благоприятного инвестклимата
08:03Москвичам пообещали двойной температурный рекорд
08:00"Взвалить убытки на Россию". Чем опасны новые санкции против Белоруссии
07:40Иезуит рассказал о деятельности ордена в России
07:31МГУ возглавил рейтинг университетов, наиболее популярных у абитуриентов
Лента новостейМолния