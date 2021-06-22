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В Москве создали call-центр для тех, у кого проблемы с получением QR-кода
В Москве создали call-центр для тех, у кого проблемы с получением QR-кода - РИА Новости, 22.06.2021
В Москве создали call-центр для тех, у кого проблемы с получением QR-кода
Для тех, у кого есть проблемы с получением QR-кода для посещения заведений общепита в Москве, создан специальный call-центр, сообщил руководитель столичного... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T20:23
2021-06-22T20:41
алексей немерюк
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Для тех, у кого есть проблемы с получением QR-кода для посещения заведений общепита в Москве, создан специальный call-центр, сообщил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк."Для этого создан специальный call-центр, понятно, можно позвонить на наш номер семь семерок, там зайти в раздел "Как получить QR-код", "Есть проблемы с получением QR-кода", и там будет подробно оператор рассказывать, как это можно сделать. И почему он не появился, если вы привились. Или куда зайти, чтобы его увидеть, потому что многие, может, просто не знают, что он у них есть, и нужно просто подсказать, как его можно на портале либо в приложении найти", - сказал Немерюк в эфире телеканала "Россия 24".
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алексей немерюк, здоровье - общество, общество, коронавирус covid-19, москва
В Москве создали call-центр для тех, у кого проблемы с получением QR-кода
20:23 22.06.2021 (обновлено: 20:41 22.06.2021)
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкCovid-free ресторан в Москве
Covid-free ресторан в Москве - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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В Москве создали call-центр для тех, у кого проблемы с получением QR-кода

Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Для тех, у кого есть проблемы с получением QR-кода для посещения заведений общепита в Москве, создан специальный call-центр, сообщил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
"Для этого создан специальный call-центр, понятно, можно позвонить на наш номер семь семерок, там зайти в раздел "Как получить QR-код", "Есть проблемы с получением QR-кода", и там будет подробно оператор рассказывать, как это можно сделать. И почему он не появился, если вы привились. Или куда зайти, чтобы его увидеть, потому что многие, может, просто не знают, что он у них есть, и нужно просто подсказать, как его можно на портале либо в приложении найти", - сказал Немерюк в эфире телеканала "Россия 24".
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