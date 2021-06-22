https://ria.ru/20210622/tsentr-1738150114.html

В Москве создали call-центр для тех, у кого проблемы с получением QR-кода

В Москве создали call-центр для тех, у кого проблемы с получением QR-кода - РИА Новости, 22.06.2021

В Москве создали call-центр для тех, у кого проблемы с получением QR-кода

Для тех, у кого есть проблемы с получением QR-кода для посещения заведений общепита в Москве, создан специальный call-центр, сообщил руководитель столичного... РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T20:23

2021-06-22T20:23

2021-06-22T20:41

алексей немерюк

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Для тех, у кого есть проблемы с получением QR-кода для посещения заведений общепита в Москве, создан специальный call-центр, сообщил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк."Для этого создан специальный call-центр, понятно, можно позвонить на наш номер семь семерок, там зайти в раздел "Как получить QR-код", "Есть проблемы с получением QR-кода", и там будет подробно оператор рассказывать, как это можно сделать. И почему он не появился, если вы привились. Или куда зайти, чтобы его увидеть, потому что многие, может, просто не знают, что он у них есть, и нужно просто подсказать, как его можно на портале либо в приложении найти", - сказал Немерюк в эфире телеканала "Россия 24".

https://ria.ru/20210622/qr-1738150886.html

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алексей немерюк, здоровье - общество, общество, коронавирус covid-19, москва