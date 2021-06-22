https://ria.ru/20210622/torfyaniki-1738047772.html
Рослесхоз предупредил о риске торфяных пожаров в Подмосковье из-за жары
Рослесхоз предупредил о риске торфяных пожаров в Подмосковье из-за жары - РИА Новости, 22.06.2021
Рослесхоз предупредил о риске торфяных пожаров в Подмосковье из-за жары
Торфяники в Подмосковье могут загореться при неблагоприятном развитии погодных условий и с учётом пятидневной волны тепла в регионе, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T11:37
2021-06-22T11:37
2021-06-22T11:37
федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Торфяники в Подмосковье могут загореться при неблагоприятном развитии погодных условий и с учётом пятидневной волны тепла в регионе, сообщили РИА Новости в ответ на вопрос о возможности повторения ситуации смога в столице от торфяных пожаров 2010 года."Из-за погодных аномалий, когда надолго устанавливается экстремально жаркая погода, прогнозировать превышение показателей пожарной опасности лесов и торфяников сложно. Тем не менее, Рослесхоз допускает любое развитие ситуации, в том числе неблагоприятное, поэтому держит на постоянном контроле лесопожарную обстановку на землях лесного фонда", - говорится в сообщении.Как пояснили в ведомстве, регионы, в которых велика вероятность возникновения торфяных пожаров, в том числе – Московская область, провели необходимые мероприятия по подготовке к лесопожарному сезону, а Рослесхоз проинспектировал там готовность лесопожарных сил и средств.В сообщении уточняется, что регион заключил госконтракт на проведение работ по обводнению и искусственному заболачиванию территории торфяников на востоке области для повышения их пожарной безопасности.Как отметили в ведомстве, во многом ситуация с лесными пожарами, в том числе – и на торфяниках, зависит от того, насколько осознанно граждане соблюдают правила пожарной безопасности, находясь на природных территориях – в лесу, на прилегающих землях. Поэтому сейчас, когда начался сезон сбора грибов, ягод и прочих дикоросов, Рослесхоз призывает соблюдать все требования пожарной безопасности при входе в лес, не бросать в траву спички и непогашенные окурки, не разводить костры, не жечь мусор.
https://ria.ru/20210622/zhara-1738009390.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), московская область (подмосковье), общество
Рослесхоз предупредил о риске торфяных пожаров в Подмосковье из-за жары
В Рослесхозе допустили риск горения в Подмосковье торфяников из-за жары
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости.
Торфяники в Подмосковье
могут загореться при неблагоприятном развитии погодных условий и с учётом пятидневной волны тепла в регионе, сообщили РИА Новости в ответ на вопрос о возможности повторения ситуации смога в столице от торфяных пожаров 2010 года.
"Из-за погодных аномалий, когда надолго устанавливается экстремально жаркая погода, прогнозировать превышение показателей пожарной опасности лесов и торфяников сложно. Тем не менее, Рослесхоз
допускает любое развитие ситуации, в том числе неблагоприятное, поэтому держит на постоянном контроле лесопожарную обстановку на землях лесного фонда", - говорится в сообщении.
Как пояснили в ведомстве, регионы, в которых велика вероятность возникновения торфяных пожаров, в том числе – Московская область, провели необходимые мероприятия по подготовке к лесопожарному сезону, а Рослесхоз проинспектировал там готовность лесопожарных сил и средств.
"Так, в Московской области, где торфяные пожары неоднократно становились источниками задымлений населенных пунктов, в начале пожароопасного сезона были проведены пожарно-тактические учения по управлению силами и средствами при ликвидации лесных и торфяных пожаров", - говорится в сообщении.
В сообщении уточняется, что регион заключил госконтракт на проведение работ по обводнению и искусственному заболачиванию территории торфяников на востоке области для повышения их пожарной безопасности.
"В апреле в Московской области в рамках работы региональной Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности были проведены масштабные тактико-специальные учения по ликвидации последствий ландшафтных пожаров", - уточнили в Рослесхозе.
Как отметили в ведомстве, во многом ситуация с лесными пожарами, в том числе – и на торфяниках, зависит от того, насколько осознанно граждане соблюдают правила пожарной безопасности, находясь на природных территориях – в лесу, на прилегающих землях. Поэтому сейчас, когда начался сезон сбора грибов, ягод и прочих дикоросов, Рослесхоз призывает соблюдать все требования пожарной безопасности при входе в лес, не бросать в траву спички и непогашенные окурки, не разводить костры, не жечь мусор.