https://ria.ru/20210622/torfyaniki-1738047772.html

Рослесхоз предупредил о риске торфяных пожаров в Подмосковье из-за жары

Рослесхоз предупредил о риске торфяных пожаров в Подмосковье из-за жары - РИА Новости, 22.06.2021

Рослесхоз предупредил о риске торфяных пожаров в Подмосковье из-за жары

Торфяники в Подмосковье могут загореться при неблагоприятном развитии погодных условий и с учётом пятидневной волны тепла в регионе, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T11:37

2021-06-22T11:37

2021-06-22T11:37

федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Торфяники в Подмосковье могут загореться при неблагоприятном развитии погодных условий и с учётом пятидневной волны тепла в регионе, сообщили РИА Новости в ответ на вопрос о возможности повторения ситуации смога в столице от торфяных пожаров 2010 года."Из-за погодных аномалий, когда надолго устанавливается экстремально жаркая погода, прогнозировать превышение показателей пожарной опасности лесов и торфяников сложно. Тем не менее, Рослесхоз допускает любое развитие ситуации, в том числе неблагоприятное, поэтому держит на постоянном контроле лесопожарную обстановку на землях лесного фонда", - говорится в сообщении.Как пояснили в ведомстве, регионы, в которых велика вероятность возникновения торфяных пожаров, в том числе – Московская область, провели необходимые мероприятия по подготовке к лесопожарному сезону, а Рослесхоз проинспектировал там готовность лесопожарных сил и средств.В сообщении уточняется, что регион заключил госконтракт на проведение работ по обводнению и искусственному заболачиванию территории торфяников на востоке области для повышения их пожарной безопасности.Как отметили в ведомстве, во многом ситуация с лесными пожарами, в том числе – и на торфяниках, зависит от того, насколько осознанно граждане соблюдают правила пожарной безопасности, находясь на природных территориях – в лесу, на прилегающих землях. Поэтому сейчас, когда начался сезон сбора грибов, ягод и прочих дикоросов, Рослесхоз призывает соблюдать все требования пожарной безопасности при входе в лес, не бросать в траву спички и непогашенные окурки, не разводить костры, не жечь мусор.

https://ria.ru/20210622/zhara-1738009390.html

https://ria.ru/20210621/monstr-1737938181.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), московская область (подмосковье), общество