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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210622/tomandjerry-1737914871.html
Опубликован первый трейлер мультсериала "Том и Джерри в Нью-Йорке"
Опубликован первый трейлер мультсериала "Том и Джерри в Нью-Йорке" - РИА Новости, 22.06.2021
Опубликован первый трейлер мультсериала "Том и Джерри в Нью-Йорке"
На YouTube-канале HBO Max Family разместили первый трейлер анимационного сериала "Том и Джерри в Нью-Йорке". РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T06:43
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. На YouTube-канале HBO Max Family разместили первый трейлер анимационного сериала "Том и Джерри в Нью-Йорке". В новом шоу классические кошки-мышки продолжатся, только в Нью-Йорке. Кот поселится в пятизвездочном отеле, а мышонок будет делать все возможное, чтобы обхитрить своего врага и заполучить бесплатную еду. Помимо роскошной гостиницы, главные герои побывают в самых известных местах "Большого яблока", например, в Центральном парке, на Бродвее и в метро. А еще встретятся со своим друзьями: бульдогом Спайком, уличным котом Бутчем и другими. Премьера сериала состоится 1 июля на платформе HBO Max. Том и Джерри уже "бывали" в Нью-Йорке. Впервые это произошло еще в 1945 году, когда на экраны вышел 19 эпизод серии короткометражек Уильямма Ханны и Джозефа Барберы под названием "Мышонок в Манхэттене". Затем кот и мышонок появились в одном из самых красивых городов в полнометражном фильме "Том и Джерри" (2020).
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hbo, нью-йорк (город), кино и сериалы, новости культуры
Опубликован первый трейлер мультсериала "Том и Джерри в Нью-Йорке"
06:43 22.06.2021
 

На YouTube разместили первый трейлер мультсериала о приключениях Тома и Джерри в Нью-Йорке

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. На YouTube-канале HBO Max Family разместили первый трейлер анимационного сериала "Том и Джерри в Нью-Йорке".
В новом шоу классические кошки-мышки продолжатся, только в Нью-Йорке. Кот поселится в пятизвездочном отеле, а мышонок будет делать все возможное, чтобы обхитрить своего врага и заполучить бесплатную еду.
Помимо роскошной гостиницы, главные герои побывают в самых известных местах "Большого яблока", например, в Центральном парке, на Бродвее и в метро. А еще встретятся со своим друзьями: бульдогом Спайком, уличным котом Бутчем и другими.
Премьера сериала состоится 1 июля на платформе HBO Max.
Том и Джерри уже "бывали" в Нью-Йорке. Впервые это произошло еще в 1945 году, когда на экраны вышел 19 эпизод серии короткометражек Уильямма Ханны и Джозефа Барберы под названием "Мышонок в Манхэттене". Затем кот и мышонок появились в одном из самых красивых городов в полнометражном фильме "Том и Джерри" (2020).
Кадр из мультфильма Том и Джерри
25 февраля 2020, 08:00Культура
"Тому и Джерри"— 80. Как кот столько лет терпит мышь и до сих пор жив?
 
КультураHBOНью-Йорк (город)Кино и сериалыНовости культуры
 
 
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