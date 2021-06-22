https://ria.ru/20210622/tomandjerry-1737914871.html

Опубликован первый трейлер мультсериала "Том и Джерри в Нью-Йорке"

Опубликован первый трейлер мультсериала "Том и Джерри в Нью-Йорке" - РИА Новости, 22.06.2021

Опубликован первый трейлер мультсериала "Том и Джерри в Нью-Йорке"

На YouTube-канале HBO Max Family разместили первый трейлер анимационного сериала "Том и Джерри в Нью-Йорке". РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T06:43

2021-06-22T06:43

2021-06-22T06:43

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. На YouTube-канале HBO Max Family разместили первый трейлер анимационного сериала "Том и Джерри в Нью-Йорке". В новом шоу классические кошки-мышки продолжатся, только в Нью-Йорке. Кот поселится в пятизвездочном отеле, а мышонок будет делать все возможное, чтобы обхитрить своего врага и заполучить бесплатную еду. Помимо роскошной гостиницы, главные герои побывают в самых известных местах "Большого яблока", например, в Центральном парке, на Бродвее и в метро. А еще встретятся со своим друзьями: бульдогом Спайком, уличным котом Бутчем и другими. Премьера сериала состоится 1 июля на платформе HBO Max. Том и Джерри уже "бывали" в Нью-Йорке. Впервые это произошло еще в 1945 году, когда на экраны вышел 19 эпизод серии короткометражек Уильямма Ханны и Джозефа Барберы под названием "Мышонок в Манхэттене". Затем кот и мышонок появились в одном из самых красивых городов в полнометражном фильме "Том и Джерри" (2020).

https://ria.ru/20200225/1564971373.html

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