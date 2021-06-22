https://ria.ru/20210622/tokio-1738124921.html

Губернатора Токио госпитализировали из-за переутомления

Губернатора Токио госпитализировали из-за переутомления - РИА Новости, 22.06.2021

Губернатора Токио госпитализировали из-за переутомления

Губернатор Токио Юрико Коикэ, взявшая перерыв на работе до конца недели в связи с переутомлением, госпитализирована в одну из столичных больниц, сообщило... РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T17:36

2021-06-22T17:36

2021-06-22T17:40

юрико коикэ

япония

токио

олимпийские игры

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ТОКИО, 22 июн – РИА Новости. Губернатор Токио Юрико Коикэ, взявшая перерыв на работе до конца недели в связи с переутомлением, госпитализирована в одну из столичных больниц, сообщило агентство Киодо со ссылкой на информированные источники.Причина госпитализации не уточняется.Ранее телеканал NHK передал, что вместо Коикэ до конца недели все общественные обязанности от имени губернатора будет исполнять вице-губернатор Мицутика Тарао.Через месяц в столице Японии ожидается открытие Олимпийских игр, перенесенных на год из-за коронавируса. Олимпиада пройдет с 23 июля по 8 августа и должна стать самой масштабной по числу видов спорта – 33 и категориям – 339.

https://rsport.ria.ru/20210527/olimpiada-1734350431.html

япония

токио

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юрико коикэ, япония, токио, олимпийские игры