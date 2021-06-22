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Губернатора Токио госпитализировали из-за переутомления
Губернатора Токио госпитализировали из-за переутомления - РИА Новости, 22.06.2021
Губернатора Токио госпитализировали из-за переутомления
Губернатор Токио Юрико Коикэ, взявшая перерыв на работе до конца недели в связи с переутомлением, госпитализирована в одну из столичных больниц, сообщило... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T17:36
2021-06-22T17:36
2021-06-22T17:40
юрико коикэ
япония
токио
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ТОКИО, 22 июн – РИА Новости. Губернатор Токио Юрико Коикэ, взявшая перерыв на работе до конца недели в связи с переутомлением, госпитализирована в одну из столичных больниц, сообщило агентство Киодо со ссылкой на информированные источники.Причина госпитализации не уточняется.Ранее телеканал NHK передал, что вместо Коикэ до конца недели все общественные обязанности от имени губернатора будет исполнять вице-губернатор Мицутика Тарао.Через месяц в столице Японии ожидается открытие Олимпийских игр, перенесенных на год из-за коронавируса. Олимпиада пройдет с 23 июля по 8 августа и должна стать самой масштабной по числу видов спорта – 33 и категориям – 339.
https://rsport.ria.ru/20210527/olimpiada-1734350431.html
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юрико коикэ, япония, токио, олимпийские игры
Губернатора Токио госпитализировали из-за переутомления
17:36 22.06.2021 (обновлено: 17:40 22.06.2021)
Губернатора Токио Юрико Коикэ госпитализировали из-за переутомления