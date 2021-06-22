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В Татарстане подросток на машине сбил сверстника
В Татарстане подросток на машине сбил сверстника - РИА Новости, 22.06.2021
В Татарстане подросток на машине сбил сверстника
Уголовное дело возбудили в Татарстане после того, как автомобиль, за рулем которого находился 13-летний мальчик, сбил подростка в поселке Боровое Матюшино под... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T13:45
2021-06-22T13:45
россия
следственный комитет россии (ск рф)
лаишевский район
казань
происшествия
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КАЗАНЬ, 22 июн - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Татарстане после того, как автомобиль, за рулем которого находился 13-летний мальчик, сбил подростка в поселке Боровое Матюшино под Казанью, сообщает СУ СК по региону.Ранее в соцсетях появилось видео, на котором "ВАЗ-2105" проезжает мимо идущего навстречу по противоположной обочине подростка. Затем автомобиль останавливается, начинает движение задним ходом, наезжает на пешехода, после чего скрывается."В ходе мониторинга сети интернет выявлена видеозапись, на которой неустановленное лицо в селе Матюшино Лаишевского района совершает наезд на подростка, после чего скрывается в неизвестном направлении. По данному факту… возбуждено уголовное дело по статье "вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего", - говорится в сообщении.СК выяснил, что инцидент произошел вечером 8 июня, за рулем машины был 13-летний подросток. У пострадавшего были диагностированы ушибы и ссадина. По данным следствия, находившийся за рулем мальчик рассказал, что хотел подъехать к пострадавшему, чтобы поговорить, но не справился с управлением и наехал на него. По словам подростка, он уехал, когда увидел, что пострадавший поднялся на ноги и серьезно не пострадал.Инцидент, по версии следствия, произошел из-за того, что неустановленное лицо обучило подростка вождению автомобиля, а также незаконно передало ему машину в управление. Ведомство отмечает, что в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление лица, причастного к совершению преступления, а также местонахождения автомобиля. Установлено, что машина зарегистрирована на пожилую жительницу одного из соседних регионов.
https://ria.ru/20210606/tatarstan-1735860316.html
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россия
лаишевский район
казань
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россия, следственный комитет россии (ск рф), лаишевский район, казань, происшествия
В Татарстане подросток на машине сбил сверстника
13:45 22.06.2021
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкАвтомобили Следственного комитета РФ и скорой медицинской помощи
Автомобили Следственного комитета РФ и скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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В Татарстане завели дело после того, как 13-летний подросток на машине сбил сверстника

Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 22 июн - РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Татарстане после того, как автомобиль, за рулем которого находился 13-летний мальчик, сбил подростка в поселке Боровое Матюшино под Казанью, сообщает СУ СК по региону.
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором "ВАЗ-2105" проезжает мимо идущего навстречу по противоположной обочине подростка. Затем автомобиль останавливается, начинает движение задним ходом, наезжает на пешехода, после чего скрывается.
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"В ходе мониторинга сети интернет выявлена видеозапись, на которой неустановленное лицо в селе Матюшино Лаишевского района совершает наезд на подростка, после чего скрывается в неизвестном направлении. По данному факту… возбуждено уголовное дело по статье "вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего", - говорится в сообщении.
СК выяснил, что инцидент произошел вечером 8 июня, за рулем машины был 13-летний подросток. У пострадавшего были диагностированы ушибы и ссадина. По данным следствия, находившийся за рулем мальчик рассказал, что хотел подъехать к пострадавшему, чтобы поговорить, но не справился с управлением и наехал на него. По словам подростка, он уехал, когда увидел, что пострадавший поднялся на ноги и серьезно не пострадал.
Инцидент, по версии следствия, произошел из-за того, что неустановленное лицо обучило подростка вождению автомобиля, а также незаконно передало ему машину в управление. Ведомство отмечает, что в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление лица, причастного к совершению преступления, а также местонахождения автомобиля. Установлено, что машина зарегистрирована на пожилую жительницу одного из соседних регионов.
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