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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210622/tailand-1738120855.html
Таиланд в июле готов открыть границы для вакцинированных туристов
Таиланд в июле готов открыть границы для вакцинированных туристов - РИА Новости, 22.06.2021
Таиланд в июле готов открыть границы для вакцинированных туристов
Кабинет министров Таиланда одобрил принципы, положенные в основу проекта открытия ряда островов для вакцинированных от COVID-19 иностранных туристов без... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T18:21
2021-06-22T18:21
туризм
коронавирус covid-19
туризм
пхукет (провинция)
новости - туризм
пхукет (остров)
воз
бангкок
таиланд
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БАНГКОК, 22 июн — РИА Новости. Кабинет министров Таиланда одобрил принципы, положенные в основу проекта открытия ряда островов для вакцинированных от COVID-19 иностранных туристов без прохождения карантина, сообщается на сайте правительства страны. Предполагается, что единственная в Таиланде островная провинция Пхукет откроется для зарубежных гостей 1 июля, а острова Самуи, Пханган и Тао – 15 июля. Постановление кабмина об одобрении принципов программы открытия островных туристических зон вступит в силу с момента публикации в Royal Government Gazette, специальном издании для новых законов и подзаконных актов. Окончательные решения о датах открытия этих турзон будут принимать губернаторы.Правила отдыха на ПхукетеПхукет открывается в рамках экспериментальной программы "Пхукетская туристическая песочница". Ее цель — определить, возможно ли удержать рост заражений COVID-19 на низком уровне в отдельной турзоне, пустив туда привитых иностранцев без прохождения карантина. При том, что 70 процентов местных жителей прошли иммунизацию.Прибывающим гостям необходимо соблюдать ряд условий: предъявить сертификат о полной вакцинации от COVID-19 одной из вакцин, признанных и одобренных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Уколы должны быть поставлены как минимум за 14 дней до прилета. Также нужен отрицательный результат ПЦР-анализа, сделанного за 72 часа до вылета, медстраховка на сумму покрытия от 100 тысяч долларов и разрешение на въезд в Таиланд, выданное посольством за границей.Избежать карантина смогут не все, а лишь туристы из стран с наименьшей и средней опасностью заражения коронавирусной инфекцией или государств, внесенных правительством Таиланда в спецсписки, разрешающие их вакцинированным жителям приезжать на Пхукет без обязательного карантина. Жители других стран смогут избежать двухнедельной самоизоляции, если три недели до прибытия проведут в странах из вышеназванных списков.За время пребывания на Пхукете туристы будут обязаны пройти три ПЦР-теста: первый в день прибытия в аэропорту, второй — через неделю, третий — через две недели.Прилетевшие на остров путешественники, которых правила не обязывают соблюдать карантин, обязаны провести там первые 15 дней в спецгостиницах, и только тогда смогут въехать в другие провинции страны. Если они приехали на меньший срок, то должны улететь с острова международным рейсом. Также эта категория гостей должна скачать два мобильных приложения, которые будут фиксировать их перемещения.Правила отдыха на Самуи, Тао и ПханганНа островах Самуи, Пханган и Тао путешественники будут сильнее ограничены в передвижении. Пребывание в гостиницах на этих островах будет отличаться от обычного карантина только постепенным расширением свободы передвижения: после первых трех дней они смогут выходить из номера на территорию отеля, а в последние дни — передвигаться по территории острова.Если эксперимент на островах будет признан успешным, то в августе — октябре на таких же условиях могут быть открыты для иностранцев и другие турзоны — Паттайя и Хуахин, курортные местности в провинциях Районг и Чиангмай и Бангкок.Эксперимент "Пхукетская песочница" может быть приостановлен или закрыт в случае ухудшения эпидемиологической обстановки на острове, говорится в протоколе заседания кабмина. Это случится, если количество заражений COVID-19 вырастет до 90 за неделю (сейчас за сутки на Пхукете число зараженных не превышает четырех), или если инфекция начнет распространяться с большой скоростью одновременно в трех районах острова и появятся новые кластеры заражения.
https://ria.ru/20190927/1559095380.html
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коронавирус covid-19, туризм, пхукет (провинция), новости - туризм, пхукет (остров), воз, бангкок, таиланд, вакцинация
Таиланд в июле готов открыть границы для вакцинированных туристов
18:21 22.06.2021
 
© Фото : Александр АндреевОтель Пхукет Грейслэнд Резорт
Отель Пхукет Грейслэнд Резорт - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© Фото : Александр Андреев

Правительство Таиланда одобрило правила приема иностранных туристов, запланированного на июль

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БАНГКОК, 22 июн — РИА Новости. Кабинет министров Таиланда одобрил принципы, положенные в основу проекта открытия ряда островов для вакцинированных от COVID-19 иностранных туристов без прохождения карантина, сообщается на сайте правительства страны.
Предполагается, что единственная в Таиланде островная провинция Пхукет откроется для зарубежных гостей 1 июля, а острова Самуи, Пханган и Тао – 15 июля. Постановление кабмина об одобрении принципов программы открытия островных туристических зон вступит в силу с момента публикации в Royal Government Gazette, специальном издании для новых законов и подзаконных актов. Окончательные решения о датах открытия этих турзон будут принимать губернаторы.

Правила отдыха на Пхукете

Пхукет открывается в рамках экспериментальной программы "Пхукетская туристическая песочница". Ее цель — определить, возможно ли удержать рост заражений COVID-19 на низком уровне в отдельной турзоне, пустив туда привитых иностранцев без прохождения карантина. При том, что 70 процентов местных жителей прошли иммунизацию.
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Прибывающим гостям необходимо соблюдать ряд условий: предъявить сертификат о полной вакцинации от COVID-19 одной из вакцин, признанных и одобренных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Уколы должны быть поставлены как минимум за 14 дней до прилета. Также нужен отрицательный результат ПЦР-анализа, сделанного за 72 часа до вылета, медстраховка на сумму покрытия от 100 тысяч долларов и разрешение на въезд в Таиланд, выданное посольством за границей.
Избежать карантина смогут не все, а лишь туристы из стран с наименьшей и средней опасностью заражения коронавирусной инфекцией или государств, внесенных правительством Таиланда в спецсписки, разрешающие их вакцинированным жителям приезжать на Пхукет без обязательного карантина. Жители других стран смогут избежать двухнедельной самоизоляции, если три недели до прибытия проведут в странах из вышеназванных списков.
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За время пребывания на Пхукете туристы будут обязаны пройти три ПЦР-теста: первый в день прибытия в аэропорту, второй — через неделю, третий — через две недели.
Прилетевшие на остров путешественники, которых правила не обязывают соблюдать карантин, обязаны провести там первые 15 дней в спецгостиницах, и только тогда смогут въехать в другие провинции страны. Если они приехали на меньший срок, то должны улететь с острова международным рейсом. Также эта категория гостей должна скачать два мобильных приложения, которые будут фиксировать их перемещения.

Правила отдыха на Самуи, Тао и Пханган

На островах Самуи, Пханган и Тао путешественники будут сильнее ограничены в передвижении. Пребывание в гостиницах на этих островах будет отличаться от обычного карантина только постепенным расширением свободы передвижения: после первых трех дней они смогут выходить из номера на территорию отеля, а в последние дни — передвигаться по территории острова.
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Если эксперимент на островах будет признан успешным, то в августе — октябре на таких же условиях могут быть открыты для иностранцев и другие турзоны — Паттайя и Хуахин, курортные местности в провинциях Районг и Чиангмай и Бангкок.
Эксперимент "Пхукетская песочница" может быть приостановлен или закрыт в случае ухудшения эпидемиологической обстановки на острове, говорится в протоколе заседания кабмина. Это случится, если количество заражений COVID-19 вырастет до 90 за неделю (сейчас за сутки на Пхукете число зараженных не превышает четырех), или если инфекция начнет распространяться с большой скоростью одновременно в трех районах острова и появятся новые кластеры заражения.
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