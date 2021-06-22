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Таиланд в июле готов открыть границы для вакцинированных туристов

Таиланд в июле готов открыть границы для вакцинированных туристов - РИА Новости, 22.06.2021

Таиланд в июле готов открыть границы для вакцинированных туристов

Кабинет министров Таиланда одобрил принципы, положенные в основу проекта открытия ряда островов для вакцинированных от COVID-19 иностранных туристов без... РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T18:21

2021-06-22T18:21

2021-06-22T18:21

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БАНГКОК, 22 июн — РИА Новости. Кабинет министров Таиланда одобрил принципы, положенные в основу проекта открытия ряда островов для вакцинированных от COVID-19 иностранных туристов без прохождения карантина, сообщается на сайте правительства страны. Предполагается, что единственная в Таиланде островная провинция Пхукет откроется для зарубежных гостей 1 июля, а острова Самуи, Пханган и Тао – 15 июля. Постановление кабмина об одобрении принципов программы открытия островных туристических зон вступит в силу с момента публикации в Royal Government Gazette, специальном издании для новых законов и подзаконных актов. Окончательные решения о датах открытия этих турзон будут принимать губернаторы.Правила отдыха на ПхукетеПхукет открывается в рамках экспериментальной программы "Пхукетская туристическая песочница". Ее цель — определить, возможно ли удержать рост заражений COVID-19 на низком уровне в отдельной турзоне, пустив туда привитых иностранцев без прохождения карантина. При том, что 70 процентов местных жителей прошли иммунизацию.Прибывающим гостям необходимо соблюдать ряд условий: предъявить сертификат о полной вакцинации от COVID-19 одной из вакцин, признанных и одобренных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Уколы должны быть поставлены как минимум за 14 дней до прилета. Также нужен отрицательный результат ПЦР-анализа, сделанного за 72 часа до вылета, медстраховка на сумму покрытия от 100 тысяч долларов и разрешение на въезд в Таиланд, выданное посольством за границей.Избежать карантина смогут не все, а лишь туристы из стран с наименьшей и средней опасностью заражения коронавирусной инфекцией или государств, внесенных правительством Таиланда в спецсписки, разрешающие их вакцинированным жителям приезжать на Пхукет без обязательного карантина. Жители других стран смогут избежать двухнедельной самоизоляции, если три недели до прибытия проведут в странах из вышеназванных списков.За время пребывания на Пхукете туристы будут обязаны пройти три ПЦР-теста: первый в день прибытия в аэропорту, второй — через неделю, третий — через две недели.Прилетевшие на остров путешественники, которых правила не обязывают соблюдать карантин, обязаны провести там первые 15 дней в спецгостиницах, и только тогда смогут въехать в другие провинции страны. Если они приехали на меньший срок, то должны улететь с острова международным рейсом. Также эта категория гостей должна скачать два мобильных приложения, которые будут фиксировать их перемещения.Правила отдыха на Самуи, Тао и ПханганНа островах Самуи, Пханган и Тао путешественники будут сильнее ограничены в передвижении. Пребывание в гостиницах на этих островах будет отличаться от обычного карантина только постепенным расширением свободы передвижения: после первых трех дней они смогут выходить из номера на территорию отеля, а в последние дни — передвигаться по территории острова.Если эксперимент на островах будет признан успешным, то в августе — октябре на таких же условиях могут быть открыты для иностранцев и другие турзоны — Паттайя и Хуахин, курортные местности в провинциях Районг и Чиангмай и Бангкок.Эксперимент "Пхукетская песочница" может быть приостановлен или закрыт в случае ухудшения эпидемиологической обстановки на острове, говорится в протоколе заседания кабмина. Это случится, если количество заражений COVID-19 вырастет до 90 за неделю (сейчас за сутки на Пхукете число зараженных не превышает четырех), или если инфекция начнет распространяться с большой скоростью одновременно в трех районах острова и появятся новые кластеры заражения.

https://ria.ru/20190927/1559095380.html

https://ria.ru/20210622/turtsiya-1737955660.html

https://ria.ru/20210617/strakhovanie-1737215223.html

https://ria.ru/20210607/madeyra-1735459439.html

пхукет (провинция)

пхукет (остров)

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коронавирус covid-19, туризм, пхукет (провинция), новости - туризм, пхукет (остров), воз, бангкок, таиланд, вакцинация