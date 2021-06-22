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Суд вынес приговор участникам хищения более тысячи алмазов у "Алросы"
Суд вынес приговор участникам хищения более тысячи алмазов у "Алросы" - РИА Новости, 22.06.2021
Суд вынес приговор участникам хищения более тысячи алмазов у "Алросы"
Суд в Москве приговорил к реальным срокам до 9 лет колонии участников хищения у "Алросы" 1027 алмазов на 713 миллионов рублей, сообщает Генпрокуратура РФ. РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T17:38
2021-06-22T18:27
россия
генеральная прокуратура рф
алроса
москва
происшествия
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Суд в Москве приговорил к реальным срокам до 9 лет колонии участников хищения у "Алросы" 1027 алмазов на 713 миллионов рублей, сообщает Генпрокуратура РФ."Дорогомиловский районный суд г. Москвы вынес приговор в отношении бывшей сотрудницы АК "АЛРОСА" 60-летней Елены Канунниковой, 59-летнего гражданина Грузии Владимира Табидзе, 56-летнего жителя столицы Владимира Гординского, а также жителей Московской области 48-летнего Евгения Богомолова и 57-летнего Сергея Свиридова", - говорится в релизе.В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в краже, нарушении правил сделки, пособничестве в совершении сделки, связанной с драгоценными камнями, в нарушение правил, установленных законодательством РФ."Суд приговорил Канунникову к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Богомолов и Гординский осуждены к 6 годам лишения свободы каждый, Табидзе – к 7 годам, Свиридова – к 4 годам лишения свободы. Все они будут отбывать наказания в исправительных колониях общего режима", - уточняется в сообщении.В суде установлено, что с декабря 2016 года по июнь 2019 года Канунникова, используя доверие, оказываемое ей в силу служебного положения, при содействии своего знакомого Богомолова выносила алмазы с территории "Алросы". Табидзе и Гординский занимались реализацией алмазов, в том числе иностранным гражданам, в качестве переводчика при общении с которыми выступал Свиридов.Всего участники организованной группы похитили 1027 алмазов высокого качества путем их подмены на техническое сырье, ущерб "Алросе" оценен на сумму свыше 713 миллионов рублей.Гражданский иск представителя "Алросы" более чем на 713 миллионов рублей удовлетворен в полном объеме.В пресс-службе Следственного комитета РФ рассказали, что в ходе следствия удалось изъять 480 алмазов общей массой около 2000 карат. Также изъяты и арестованы деньги в разной валюте, ювелирные изделия, ценности, движимое и недвижимое имущество на общую сумму около 600 миллионов рублей.
https://ria.ru/20210617/khischenie-1737468624.html
https://ria.ru/20210603/srok-1735401704.html
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россия, генеральная прокуратура рф, алроса, москва, происшествия
Суд вынес приговор участникам хищения более тысячи алмазов у "Алросы"
17:38 22.06.2021 (обновлено: 18:27 22.06.2021)
 
© РИА Новости / Александр Уткин / Перейти в фотобанкЦентр сортировки алмазов акционерной компании "Алроса" в городе Мирный Республики Саха
Центр сортировки алмазов акционерной компании Алроса в городе Мирный Республики Саха - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© РИА Новости / Александр Уткин
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Суд в Москве дал до девяти лет колонии участникам хищения более тысячи алмазов у "Алросы"

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Суд в Москве приговорил к реальным срокам до 9 лет колонии участников хищения у "Алросы" 1027 алмазов на 713 миллионов рублей, сообщает Генпрокуратура РФ.
"Дорогомиловский районный суд г. Москвы вынес приговор в отношении бывшей сотрудницы АК "АЛРОСА" 60-летней Елены Канунниковой, 59-летнего гражданина Грузии Владимира Табидзе, 56-летнего жителя столицы Владимира Гординского, а также жителей Московской области 48-летнего Евгения Богомолова и 57-летнего Сергея Свиридова", - говорится в релизе.
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В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в краже, нарушении правил сделки, пособничестве в совершении сделки, связанной с драгоценными камнями, в нарушение правил, установленных законодательством РФ.
"Суд приговорил Канунникову к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Богомолов и Гординский осуждены к 6 годам лишения свободы каждый, Табидзе – к 7 годам, Свиридова – к 4 годам лишения свободы. Все они будут отбывать наказания в исправительных колониях общего режима", - уточняется в сообщении.
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В суде установлено, что с декабря 2016 года по июнь 2019 года Канунникова, используя доверие, оказываемое ей в силу служебного положения, при содействии своего знакомого Богомолова выносила алмазы с территории "Алросы". Табидзе и Гординский занимались реализацией алмазов, в том числе иностранным гражданам, в качестве переводчика при общении с которыми выступал Свиридов.
Всего участники организованной группы похитили 1027 алмазов высокого качества путем их подмены на техническое сырье, ущерб "Алросе" оценен на сумму свыше 713 миллионов рублей.
Гражданский иск представителя "Алросы" более чем на 713 миллионов рублей удовлетворен в полном объеме.
В пресс-службе Следственного комитета РФ рассказали, что в ходе следствия удалось изъять 480 алмазов общей массой около 2000 карат. Также изъяты и арестованы деньги в разной валюте, ювелирные изделия, ценности, движимое и недвижимое имущество на общую сумму около 600 миллионов рублей.
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РоссияГенеральная прокуратура РФАлросаМоскваПроисшествия
 
 
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