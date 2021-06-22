ВС счел переписку в соцсетях способом досудебного урегулирования споров
ВС счел переписку в мессенджерах и соцсетях способом досудебного урегулирования споров
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Переписка в соцсетях, мессенджерах и по электронной почте может быть засчитана как попытка досудебного урегулирования спора, если раньше стороны прибегали именно к такому способу общения или прямо предусмотрели это в договоре, сказано в постановлении пленума Верховного суда РФ.
ВС РФ пояснил, что под досудебным порядком понимается попытка мирно уладить спор до обращения с иском - выставление претензий, переговоры, привлечение медиатора. По некоторым категориям дел такой порядок обязателен - в суд можно обратиться, только если стороны попытались договориться самостоятельно, но не смогли.
"Направление обращения с использованием информационно-телекоммуникационной сети (например, по адресу электронной почты, в социальных сетях и мессенджерах) свидетельствует о соблюдении досудебного порядка урегулирования спора исключительно в случае, если такой порядок установлен нормативным правовым актом, явно и недвусмысленно предусмотрен в договоре либо данный способ переписки является обычной сложившейся деловой практикой между сторонами и ранее обмен корреспонденцией осуществлялся в том числе таким образом", - сказано в постановлении.
Пленум уточняет, что при разрешении вопроса о том, имел ли место факт направления обращения по интернету, доказательствами будут являться заверенные распечатки и скриншоты.