https://ria.ru/20210622/sud-1738047988.html

ВС счел переписку в соцсетях способом досудебного урегулирования споров

ВС счел переписку в соцсетях способом досудебного урегулирования споров - РИА Новости, 22.06.2021

ВС счел переписку в соцсетях способом досудебного урегулирования споров

Переписка в соцсетях, мессенджерах и по электронной почте может быть засчитана как попытка досудебного урегулирования спора, если раньше стороны прибегали... РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T11:39

2021-06-22T11:39

2021-06-22T11:39

россия

верховный суд рф

общество

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Переписка в соцсетях, мессенджерах и по электронной почте может быть засчитана как попытка досудебного урегулирования спора, если раньше стороны прибегали именно к такому способу общения или прямо предусмотрели это в договоре, сказано в постановлении пленума Верховного суда РФ.ВС РФ пояснил, что под досудебным порядком понимается попытка мирно уладить спор до обращения с иском - выставление претензий, переговоры, привлечение медиатора. По некоторым категориям дел такой порядок обязателен - в суд можно обратиться, только если стороны попытались договориться самостоятельно, но не смогли.Пленум уточняет, что при разрешении вопроса о том, имел ли место факт направления обращения по интернету, доказательствами будут являться заверенные распечатки и скриншоты.

https://ria.ru/20210526/kurenie-1734196363.html

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