https://ria.ru/20210622/studenty-1738038673.html
Мурашко назвал сроки вакцинации от коронавируса студентов
Мурашко назвал сроки вакцинации от коронавируса студентов - РИА Новости, 22.06.2021
Мурашко назвал сроки вакцинации от коронавируса студентов
Студентам рекомендуется сделать прививку от коронавируса до середины июля, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T11:06
2021-06-22T11:06
2021-06-22T11:10
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
михаил мурашко
образование - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601643283_8:302:3072:2026_1920x0_80_0_0_5178153efa0ea910e5492d19de81dcab.jpg
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Студентам рекомендуется сделать прививку от коронавируса до середины июля, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко."Студентам обязательно необходимо вакцинироваться. Перед началом учебного сезона важно, чтоб все студенты прошли вакцинацию", - сказал Мурашко журналистам."Мы рекомендуем всем студентам сделать это до середины июля", - добавил министр.
https://ria.ru/20210622/vaktsinatsiya-1738037100.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601643283_0:328:2169:1955_1920x0_80_0_0_f10f089f9263d07bb658b7e821e32823.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцинация россиян от covid-19, михаил мурашко, образование - общество, общество
Мурашко назвал сроки вакцинации от коронавируса студентов
11:06 22.06.2021 (обновлено: 11:10 22.06.2021)
Мурашко призвал вакцинировать от коронавируса студентов до середины июля