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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210622/studenty-1738038673.html
Мурашко назвал сроки вакцинации от коронавируса студентов
Мурашко назвал сроки вакцинации от коронавируса студентов - РИА Новости, 22.06.2021
Мурашко назвал сроки вакцинации от коронавируса студентов
Студентам рекомендуется сделать прививку от коронавируса до середины июля, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T11:06
2021-06-22T11:10
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
михаил мурашко
образование - общество
общество
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Студентам рекомендуется сделать прививку от коронавируса до середины июля, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко."Студентам обязательно необходимо вакцинироваться. Перед началом учебного сезона важно, чтоб все студенты прошли вакцинацию", - сказал Мурашко журналистам."Мы рекомендуем всем студентам сделать это до середины июля", - добавил министр.
https://ria.ru/20210622/vaktsinatsiya-1738037100.html
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вакцинация россиян от covid-19, михаил мурашко, образование - общество, общество
Мурашко назвал сроки вакцинации от коронавируса студентов
11:06 22.06.2021 (обновлено: 11:10 22.06.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМобильный пункт вакцинации от COVID-19 в торговом центре "Кунцево Плаза" в Москве
Мобильный пункт вакцинации от COVID-19 в торговом центре Кунцево Плаза в Москве - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Мурашко призвал вакцинировать от коронавируса студентов до середины июля

Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Студентам рекомендуется сделать прививку от коронавируса до середины июля, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
"Студентам обязательно необходимо вакцинироваться. Перед началом учебного сезона важно, чтоб все студенты прошли вакцинацию", - сказал Мурашко журналистам.
"Мы рекомендуем всем студентам сделать это до середины июля", - добавил министр.
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Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Михаил МурашкоОбразование - ОбществоОбщество
 
 
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