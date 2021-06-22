https://ria.ru/20210622/studenty-1738038673.html

Мурашко назвал сроки вакцинации от коронавируса студентов

Мурашко назвал сроки вакцинации от коронавируса студентов - РИА Новости, 22.06.2021

Мурашко назвал сроки вакцинации от коронавируса студентов

Студентам рекомендуется сделать прививку от коронавируса до середины июля, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T11:06

2021-06-22T11:06

2021-06-22T11:10

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

михаил мурашко

образование - общество

общество

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Студентам рекомендуется сделать прививку от коронавируса до середины июля, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко."Студентам обязательно необходимо вакцинироваться. Перед началом учебного сезона важно, чтоб все студенты прошли вакцинацию", - сказал Мурашко журналистам."Мы рекомендуем всем студентам сделать это до середины июля", - добавил министр.

https://ria.ru/20210622/vaktsinatsiya-1738037100.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, михаил мурашко, образование - общество, общество