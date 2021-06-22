Слуцкий назвал статью Путина в Die Zeit "протянутой Европе рукой"
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий назвал статью Путина в Die Zeit "протянутой Европе рукой"
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Статья президента РФ Владимира Путина "Быть открытыми, несмотря на прошлое" в немецком издании Die Zeit по сути является протянутой Европе рукой, у которой с Россией общие контуры безопасности, также там есть призыв избавится от диктата Вашингтона, заявил РИА Новости председатель комитета по международным делам Госдумы Леонид Слуцкий (ЛДПР).
Путин подготовил статью "Быть открытыми, несмотря на прошлое", посвященную 80-летию начала Великой Отечественной войны, и материал был опубликован 22 июня - в День памяти и скорби - в немецком издании Die Zeit.
"Статья Путина - по сути, протянутая рука Европе. Мы обречены на сотрудничество. Именно европейские страны больше всего страдают от навязанной им США санкционной политики. У нас общий континент, общие контуры безопасности. Из этого должны исходить в Брюсселе при определении политики на российском направлении", - заявил Слуцкий.
Кроме того, он сообщил, что в статье "снова - пусть и между строк - есть призыв вести самостоятельный курс и избавиться от диктата Вашингтона".
"Надеюсь, что этот призыв наконец будет услышан на европейском пространстве", - отметил Слуцкий.
В статье российский президент написал, что процветание и безопасность Европы возможны лишь совместными усилиями всех стран, включая РФ, а Россия открыта к созидательному взаимодействию и выступает за восстановление партнёрства с ЕС. Также Путин подчеркнул, что РФ двигалась на пути сотрудничества с Европой в логике построения объединенной Европы, но возобладал подход расширения НАТО. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, статья вышла в немецком издании, поскольку она адресована европейцам.