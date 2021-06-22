https://ria.ru/20210622/statya-1738091858.html

Слуцкий назвал статью Путина в Die Zeit "протянутой Европе рукой"

Слуцкий назвал статью Путина в Die Zeit "протянутой Европе рукой" - РИА Новости, 22.06.2021

Слуцкий назвал статью Путина в Die Zeit "протянутой Европе рукой"

Статья президента РФ Владимира Путина "Быть открытыми, несмотря на прошлое" в немецком издании Die Zeit по сути является протянутой Европе рукой, у которой с... РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T15:12

2021-06-22T15:12

2021-06-22T15:12

россия

леонид слуцкий (политик)

госдума рф

евросоюз

владимир путин

европа

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Статья президента РФ Владимира Путина "Быть открытыми, несмотря на прошлое" в немецком издании Die Zeit по сути является протянутой Европе рукой, у которой с Россией общие контуры безопасности, также там есть призыв избавится от диктата Вашингтона, заявил РИА Новости председатель комитета по международным делам Госдумы Леонид Слуцкий (ЛДПР).Путин подготовил статью "Быть открытыми, несмотря на прошлое", посвященную 80-летию начала Великой Отечественной войны, и материал был опубликован 22 июня - в День памяти и скорби - в немецком издании Die Zeit.Кроме того, он сообщил, что в статье "снова - пусть и между строк - есть призыв вести самостоятельный курс и избавиться от диктата Вашингтона"."Надеюсь, что этот призыв наконец будет услышан на европейском пространстве", - отметил Слуцкий.В статье российский президент написал, что процветание и безопасность Европы возможны лишь совместными усилиями всех стран, включая РФ, а Россия открыта к созидательному взаимодействию и выступает за восстановление партнёрства с ЕС. Также Путин подчеркнул, что РФ двигалась на пути сотрудничества с Европой в логике построения объединенной Европы, но возобладал подход расширения НАТО. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, статья вышла в немецком издании, поскольку она адресована европейцам.

https://ria.ru/20210622/oshibki-1738032941.html

россия

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россия, леонид слуцкий (политик), госдума рф, евросоюз, владимир путин, европа