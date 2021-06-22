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Власти Москвы рассказали, как долго будет сохраняться статус "Переболел"
Власти Москвы рассказали, как долго будет сохраняться статус "Переболел" - РИА Новости, 22.06.2021
Власти Москвы рассказали, как долго будет сохраняться статус "Переболел"
Статус "Переболел" в системе переболевших москвичей действителен 180 дней, сертификат со статусом "ПЦР" действителен в течение 72 часов, сообщила журналистам... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T17:21
2021-06-22T17:21
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анастасия ракова
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Статус "Переболел" в системе переболевших москвичей действителен 180 дней, сертификат со статусом "ПЦР" действителен в течение 72 часов, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова."Статус "Переболел" будет присвоен в системе для граждан, переболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Он действителен 180 дней", - сообщила Ракова.Заммэра уточнила, что сертификат со статусом "ПЦР" действителен в течение 72 часов и будет доступен в электронной медкарте гражданам с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус."Будут учтены результаты ПЦР только из московских лабораторий, поскольку они подключены к Единому лабораторному сервису. Список этих лабораторий размещен на сайте департамента здравоохранения Москвы", - подчеркнула она.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анастасия ракова , здоровье - общество, москва, общество
Власти Москвы рассказали, как долго будет сохраняться статус "Переболел"
17:21 22.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкДезинфекция в московском метро
Дезинфекция в московском метро - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Статус "Переболел" в системе переболевших москвичей действителен 180 дней

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Статус "Переболел" в системе переболевших москвичей действителен 180 дней, сертификат со статусом "ПЦР" действителен в течение 72 часов, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
"Статус "Переболел" будет присвоен в системе для граждан, переболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Он действителен 180 дней", - сообщила Ракова.
Заммэра уточнила, что сертификат со статусом "ПЦР" действителен в течение 72 часов и будет доступен в электронной медкарте гражданам с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус.
"Будут учтены результаты ПЦР только из московских лабораторий, поскольку они подключены к Единому лабораторному сервису. Список этих лабораторий размещен на сайте департамента здравоохранения Москвы", - подчеркнула она.
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