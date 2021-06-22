https://ria.ru/20210622/status-1738123110.html

Власти Москвы рассказали, как долго будет сохраняться статус "Переболел"

Власти Москвы рассказали, как долго будет сохраняться статус "Переболел" - РИА Новости, 22.06.2021

Власти Москвы рассказали, как долго будет сохраняться статус "Переболел"

Статус "Переболел" в системе переболевших москвичей действителен 180 дней, сертификат со статусом "ПЦР" действителен в течение 72 часов, сообщила журналистам... РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T17:21

2021-06-22T17:21

2021-06-22T17:21

распространение коронавируса

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здоровье - общество

москва

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Статус "Переболел" в системе переболевших москвичей действителен 180 дней, сертификат со статусом "ПЦР" действителен в течение 72 часов, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова."Статус "Переболел" будет присвоен в системе для граждан, переболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Он действителен 180 дней", - сообщила Ракова.Заммэра уточнила, что сертификат со статусом "ПЦР" действителен в течение 72 часов и будет доступен в электронной медкарте гражданам с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус."Будут учтены результаты ПЦР только из московских лабораторий, поскольку они подключены к Единому лабораторному сервису. Список этих лабораторий размещен на сайте департамента здравоохранения Москвы", - подчеркнула она.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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