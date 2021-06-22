https://ria.ru/20210622/status-1738123110.html
Власти Москвы рассказали, как долго будет сохраняться статус "Переболел"
Власти Москвы рассказали, как долго будет сохраняться статус "Переболел" - РИА Новости, 22.06.2021
Власти Москвы рассказали, как долго будет сохраняться статус "Переболел"
Статус "Переболел" в системе переболевших москвичей действителен 180 дней, сертификат со статусом "ПЦР" действителен в течение 72 часов, сообщила журналистам... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T17:21
2021-06-22T17:21
2021-06-22T17:21
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
анастасия ракова
здоровье - общество
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/16/1738087658_0:150:2895:1778_1920x0_80_0_0_f31774363ebed0c088c221194c2dade0.jpg
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Статус "Переболел" в системе переболевших москвичей действителен 180 дней, сертификат со статусом "ПЦР" действителен в течение 72 часов, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова."Статус "Переболел" будет присвоен в системе для граждан, переболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Он действителен 180 дней", - сообщила Ракова.Заммэра уточнила, что сертификат со статусом "ПЦР" действителен в течение 72 часов и будет доступен в электронной медкарте гражданам с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус."Будут учтены результаты ПЦР только из московских лабораторий, поскольку они подключены к Единому лабораторному сервису. Список этих лабораторий размещен на сайте департамента здравоохранения Москвы", - подчеркнула она.
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/16/1738087658_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d9785e5d345140fc65fd5c832f475459.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анастасия ракова , здоровье - общество, москва, общество
Власти Москвы рассказали, как долго будет сохраняться статус "Переболел"
Статус "Переболел" в системе переболевших москвичей действителен 180 дней