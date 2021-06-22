https://ria.ru/20210622/sredstva-1738084803.html

Власти Москвы выделят еще около 11 миллиардов рублей на борьбу с COVID-19

Власти Москвы выделят еще около 11 миллиардов рублей на борьбу с COVID-19 - РИА Новости, 22.06.2021

Власти Москвы выделят еще около 11 миллиардов рублей на борьбу с COVID-19

Москва дополнительно выделит порядка 11 миллиардов рублей на борьбу с распространением коронавируса, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы. РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T14:44

2021-06-22T14:44

2021-06-22T14:51

здоровье - общество

сергей собянин

общество

распространение коронавируса

коронавирус в россии

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/0a/1583956048_64:432:2937:2048_1920x0_80_0_0_e8a2cc4f0f708558e58c2431f24d958b.jpg

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Москва дополнительно выделит порядка 11 миллиардов рублей на борьбу с распространением коронавируса, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы."В связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки правительство Москвы дополнительно выделит порядка 11 миллиардов рублей на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в сообщении.Уточняется, что дополнительные средства планируется направить на осуществление стимулирующих выплат сотрудникам медицинских организаций, предоставление грантов федеральным и частным медицинским организациям, привлечённым для госпитализации пациентов с коронавирусной инфекцией, оплату отпусков и выплаты компенсаций за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым производились выплаты стимулирующего характера.Кроме того, эти средства пойдут на оплату труда сотрудников телемедицинского колл-центра, компенсацию расходов амбулаторных учреждений на проведение лабораторных исследований по диагностике коронавирусной инфекции, оплату труда дополнительно принимаемого персонала в амбулаторные учреждения и закупку лекарственных препаратов для пациентов больных COVID-19 на амбулаторном этапе лечения.

https://radiosputnik.ria.ru/20210622/vaktsina-1738072123.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, сергей собянин, общество, коронавирус в россии, москва