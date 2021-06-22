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Распространение коронавируса
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Власти Москвы выделят еще около 11 миллиардов рублей на борьбу с COVID-19
Власти Москвы выделят еще около 11 миллиардов рублей на борьбу с COVID-19 - РИА Новости, 22.06.2021
Власти Москвы выделят еще около 11 миллиардов рублей на борьбу с COVID-19
Москва дополнительно выделит порядка 11 миллиардов рублей на борьбу с распространением коронавируса, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы. РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T14:44
2021-06-22T14:51
здоровье - общество
сергей собянин
общество
распространение коронавируса
коронавирус в россии
москва
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Москва дополнительно выделит порядка 11 миллиардов рублей на борьбу с распространением коронавируса, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы."В связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки правительство Москвы дополнительно выделит порядка 11 миллиардов рублей на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в сообщении.Уточняется, что дополнительные средства планируется направить на осуществление стимулирующих выплат сотрудникам медицинских организаций, предоставление грантов федеральным и частным медицинским организациям, привлечённым для госпитализации пациентов с коронавирусной инфекцией, оплату отпусков и выплаты компенсаций за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым производились выплаты стимулирующего характера.Кроме того, эти средства пойдут на оплату труда сотрудников телемедицинского колл-центра, компенсацию расходов амбулаторных учреждений на проведение лабораторных исследований по диагностике коронавирусной инфекции, оплату труда дополнительно принимаемого персонала в амбулаторные учреждения и закупку лекарственных препаратов для пациентов больных COVID-19 на амбулаторном этапе лечения.
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здоровье - общество, сергей собянин, общество, коронавирус в россии, москва
Власти Москвы выделят еще около 11 миллиардов рублей на борьбу с COVID-19
14:44 22.06.2021 (обновлено: 14:51 22.06.2021)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедицинский работник и пациенты в отделении интенсивной терапии ковид-госпиталя, организованного в городской клинической больнице No15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинский работник и пациенты в отделении интенсивной терапии ковид-госпиталя, организованного в городской клинической больнице No15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Власти Москвы выделят еще около 11 миллиардов рублей на борьбу с COVID-19

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Москва дополнительно выделит порядка 11 миллиардов рублей на борьбу с распространением коронавируса, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.
"В связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки правительство Москвы дополнительно выделит порядка 11 миллиардов рублей на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в сообщении.
Уточняется, что дополнительные средства планируется направить на осуществление стимулирующих выплат сотрудникам медицинских организаций, предоставление грантов федеральным и частным медицинским организациям, привлечённым для госпитализации пациентов с коронавирусной инфекцией, оплату отпусков и выплаты компенсаций за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым производились выплаты стимулирующего характера.
Кроме того, эти средства пойдут на оплату труда сотрудников телемедицинского колл-центра, компенсацию расходов амбулаторных учреждений на проведение лабораторных исследований по диагностике коронавирусной инфекции, оплату труда дополнительно принимаемого персонала в амбулаторные учреждения и закупку лекарственных препаратов для пациентов больных COVID-19 на амбулаторном этапе лечения.
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