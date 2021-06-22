https://ria.ru/20210622/sposob-1738113247.html

Ученые нашли революционный способ нейтрализовать коронавирус

Ученые нашли революционный способ нейтрализовать коронавирус - РИА Новости, 22.06.2021

Ученые нашли революционный способ нейтрализовать коронавирус

Специалисты из Университета Северной Каролины смогли нейтрализовать коронавирус благодаря специальным наноловушкам. Об этом пишет Phys.org. РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T16:45

2021-06-22T16:45

2021-06-22T18:40

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Специалисты из Университета Северной Каролины смогли нейтрализовать коронавирус благодаря специальным наноловушкам. Об этом пишет Phys.org.Механизм заражения SARS-CoV-2 работает следующим образом: с помощью спайкового белка вирус цепляется за ангиотензинпревращающий фермент 2 (ACE2) на поверхности клетки и проникает в нее. Чтобы обмануть его, специалисты изготовили частицы из сфероидных клеток легких человека (LSC) с такими же рецепторами ACE2. Эти частицы становятся множественными ложными целями для коронавируса, не дают ему поразить организм и размножиться в нем.Ученые проверили этот метод лечения сначала на мышах, а затем на макаках. Наноловушки доставлялись в организм животных с помощью ингаляционной терапии. LSC-приманки снизили воспаление и фиброз в легких, а также ускорили процесс выведения вируса из организма.Такой метод лечения обладает несколькими преимуществами. Во-первых, наноловушки можно доставить в тело человека неинвазивными методами, с помощью ингаляции. Во-вторых, приманки могут храниться долгое время. В-третьих, такие же LSC используют в других клинических испытаниях, поэтому можно предположить, что их станут применять уже в ближайшем будущем."Сконцентрировавшись на защите организма, а не на самом вирусе, который продолжает мутировать, мы получили возможность разработать терапию, которая будет эффективна долгое время", — подытожил один из участников исследования.

https://ria.ru/20210620/sposob-1737789708.html

https://ria.ru/20210621/simptomy-1737920863.html

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пандемия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сша, в мире