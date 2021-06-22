https://ria.ru/20210622/sobyanin-1738091390.html

Предприятия общепита, не выполняющие требования, смогут работать на вынос

Предприятия общепита, не выполняющие требования, смогут работать на вынос - РИА Новости, 22.06.2021

Предприятия общепита, не выполняющие требования, смогут работать на вынос

Предприятия общественного питания в Москве, не выполняющие требования, смогут работать только на вынос или доставку, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T15:10

2021-06-22T15:10

2021-06-22T15:22

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Предприятия общественного питания в Москве, не выполняющие требования, смогут работать только на вынос или доставку, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.Согласно блогу мэра, все рестораны и кафе должны создать систему проверки наличия QR-кодов."Предприятия общественного питания, не выполняющие эти требования, смогут работать только на вынос или доставку", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210622/moskva-1738090603.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва, общество