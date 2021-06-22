https://ria.ru/20210622/sobyanin-1738091390.html
Предприятия общепита, не выполняющие требования, смогут работать на вынос
Предприятия общепита, не выполняющие требования, смогут работать на вынос - РИА Новости, 22.06.2021
Предприятия общепита, не выполняющие требования, смогут работать на вынос
Предприятия общественного питания в Москве, не выполняющие требования, смогут работать только на вынос или доставку, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T15:10
2021-06-22T15:10
2021-06-22T15:22
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Предприятия общественного питания в Москве, не выполняющие требования, смогут работать только на вынос или доставку, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.Согласно блогу мэра, все рестораны и кафе должны создать систему проверки наличия QR-кодов."Предприятия общественного питания, не выполняющие эти требования, смогут работать только на вынос или доставку", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210622/moskva-1738090603.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва, общество
Предприятия общепита, не выполняющие требования, смогут работать на вынос
15:10 22.06.2021 (обновлено: 15:22 22.06.2021)
Собянин заявил, что рредприятия общепита, не выполняющие требования, смогут работать на вынос