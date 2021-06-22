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Собянин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата
Собянин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата - РИА Новости, 22.06.2021
Собянин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата
Мэр Москвы Сергей Собянин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в 80-ю годовщину начала Великой Отечественной войны. РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T14:13
2021-06-22T14:13
2021-06-22T14:18
россия
юнармия
великая отечественная война (1941-1945)
сергей собянин
общество
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в 80-ю годовщину начала Великой Отечественной войны.На церемонии возложения цветов и венков присутствовали также кадеты "Юнармии".После церемонии возложения, минуты молчания, исполнения гимна России перед ее участниками торжественным маршем прошла рота Почетного караула.
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россия, юнармия, великая отечественная война (1941-1945), сергей собянин, общество
Собянин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата
14:13 22.06.2021 (обновлено: 14:18 22.06.2021)
Собянин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в 80-ю годовщину начала ВОВ