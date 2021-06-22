https://ria.ru/20210622/sobyanin-1738079138.html

Собянин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Собянин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата - РИА Новости, 22.06.2021

Собянин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Мэр Москвы Сергей Собянин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в 80-ю годовщину начала Великой Отечественной войны. РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T14:13

2021-06-22T14:13

2021-06-22T14:18

россия

юнармия

великая отечественная война (1941-1945)

сергей собянин

общество

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в 80-ю годовщину начала Великой Отечественной войны.На церемонии возложения цветов и венков присутствовали также кадеты "Юнармии".После церемонии возложения, минуты молчания, исполнения гимна России перед ее участниками торжественным маршем прошла рота Почетного караула.

https://ria.ru/20210622/pobeda-1737961115.html

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2021

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россия, юнармия, великая отечественная война (1941-1945), сергей собянин, общество