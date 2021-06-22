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Наука
https://ria.ru/20210622/smartfon-1738052101.html
Пользователи Android пожаловались на массовый сбой в работе смартфонов
Пользователи Android пожаловались на массовый сбой в работе смартфонов - РИА Новости, 22.06.2021
Пользователи Android пожаловались на массовый сбой в работе смартфонов
Пользователи Android-смартфонов по всему миру столкнулись с перебоями в работе операционной системы. Об этом сообщает Downdetector. РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T11:58
2021-06-22T13:21
наука
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Пользователи Android-смартфонов по всему миру столкнулись с перебоями в работе операционной системы. Об этом сообщает Downdetector. О возникших проблемах сообщили жители России, США, Германии, Великобритании, Испании и Италии. На смартфонах стало постоянно появляться сообщение "В приложении Google снова произошел сбой", что делает использование устройства невозможным.Неполадки зафиксировали параллельно с нарушением работы сервисов Google, которые являются составной частью операционной системы Android. У многих пользователей пропала возможность войти в аккаунт и наблюдались проблемы с поисковыми сервисами.В Google причину неполадок пока никак не комментируют. Весной этого года владельцы Android-смартфонов уже сталкивались с аналогичной проблемой. Тогда ее удалось устранить за несколько часов. Неполадки были вызваны сбоем сервиса Android System WebView, на работу которого опираются многие программы, использующие сетевые компоненты.
https://ria.ru/20210622/google-1738021656.html
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google, google android, технологии

Пользователи Android пожаловались на массовый сбой в работе смартфонов

11:58 22.06.2021 (обновлено: 13:21 22.06.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСотрудник магазина "М-видео" держит в руках смартфон
Сотрудник магазина М-видео держит в руках смартфон - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Пользователи Android-смартфонов по всему миру столкнулись с перебоями в работе операционной системы. Об этом сообщает Downdetector.
О возникших проблемах сообщили жители России, США, Германии, Великобритании, Испании и Италии. На смартфонах стало постоянно появляться сообщение "В приложении Google снова произошел сбой", что делает использование устройства невозможным.
Неполадки зафиксировали параллельно с нарушением работы сервисов Google, которые являются составной частью операционной системы Android. У многих пользователей пропала возможность войти в аккаунт и наблюдались проблемы с поисковыми сервисами.
В Google причину неполадок пока никак не комментируют. Весной этого года владельцы Android-смартфонов уже сталкивались с аналогичной проблемой. Тогда ее удалось устранить за несколько часов. Неполадки были вызваны сбоем сервиса Android System WebView, на работу которого опираются многие программы, использующие сетевые компоненты.
Логотип компании Google - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
Вчера, 08:59
В работе поисковой системы Google произошел сбой
 
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