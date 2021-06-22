https://ria.ru/20210622/smartfon-1738052101.html

Пользователи Android пожаловались на массовый сбой в работе смартфонов

Пользователи Android пожаловались на массовый сбой в работе смартфонов - РИА Новости, 22.06.2021

Пользователи Android пожаловались на массовый сбой в работе смартфонов

Пользователи Android-смартфонов по всему миру столкнулись с перебоями в работе операционной системы. Об этом сообщает Downdetector. РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T11:58

2021-06-22T11:58

2021-06-22T13:21

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Пользователи Android-смартфонов по всему миру столкнулись с перебоями в работе операционной системы. Об этом сообщает Downdetector. О возникших проблемах сообщили жители России, США, Германии, Великобритании, Испании и Италии. На смартфонах стало постоянно появляться сообщение "В приложении Google снова произошел сбой", что делает использование устройства невозможным.Неполадки зафиксировали параллельно с нарушением работы сервисов Google, которые являются составной частью операционной системы Android. У многих пользователей пропала возможность войти в аккаунт и наблюдались проблемы с поисковыми сервисами.В Google причину неполадок пока никак не комментируют. Весной этого года владельцы Android-смартфонов уже сталкивались с аналогичной проблемой. Тогда ее удалось устранить за несколько часов. Неполадки были вызваны сбоем сервиса Android System WebView, на работу которого опираются многие программы, использующие сетевые компоненты.

https://ria.ru/20210622/google-1738021656.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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