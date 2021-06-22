Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210622/smartfon-1738006104.html
Назван способ купить смартфон дешевле
Назван способ купить смартфон дешевле - РИА Новости, 22.06.2021
Назван способ купить смартфон дешевле
Важный критерий при покупке нового телефона – его цена. Как купить понравившийся гаджет дешевле, в интервью радио Sputnik объяснил ведущий аналитик Mobile... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T02:09
2021-06-22T02:09
россия
эльдар муртазин
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/03/1604077521_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_935d7f254b57b56e6140e40e80d4bde9.jpg
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Важный критерий при покупке нового телефона – его цена. Как купить понравившийся гаджет дешевле, в интервью радио Sputnik объяснил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.По словам эксперта, самый простой способ не потратить лишнего – найти более выгодную цену. Для этого нужно сравнивать цены в однотипных магазинах. Стоимость гаджета может существенно отличаться. По его словам, снизить стоимость покупки можно также благодаря системе trade-in, когда вы сдаете свой аппарат, а вам дают за него какие-то деньги."Trade-in – схема более выгодная, чем продавать смартфон на сайте объявлений: если вы берете одну из моделей, которые для производителей являются ключевыми, вам в trade-in дают дополнительный дисконт, то есть вашу модель выкупают не за ту сумму, за которую вы можете ее продать. При покупке флагмана, например, дают 10-15 тысяч дополнительной скидки. Эти деньги никак не перекрыть обычной продажей с рук", – считает Эльдар Муртазин.Он рассказал, что существует также возможность каждый год менять актуальные гаджеты. Для этого нужно взять смартфон по подписке. Это своего рода лизинг, когда вы пользуетесь аппаратом, внося небольшие доли его стоимости, а через год, не выплатив полную цену, имеете возможность его сменить, пояснил эксперт. "Это выгодно, когда вы берете дорогие смартфоны, флагманы, и не хотите платить полную стоимость, но хотите пользоваться последней моделью. До 50% стоимости вы выплачиваете в первый год и дальше отдаете гаджет, берете новую модель. Получается, у вас всегда актуальный, самый последний смартфон", – отметил Эльдар Муртазин в интервью радио Sputnik.Можно также взять смартфон в рассрочку под 0% и вносить деньги поэтапно, небольшими траншами, тогда гаджет станет вашим через год или два года, когда вы выплатите полную сумму, заключил эксперт.
https://ria.ru/20210621/gadzhety-1737833223.html
https://ria.ru/20210608/smartfon-1736075987.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/03/1604077521_381:392:2589:2048_1920x0_80_0_0_fa9b50e27dbd9634d14eaa973b241d21.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, эльдар муртазин, технологии
Назван способ купить смартфон дешевле
02:09 22.06.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудница салона сотовой связи
Сотрудница салона сотовой связи - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк

Эксперт рассказал о возможности сэкономить до семи тысяч рублей при покупке смартфона

Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Важный критерий при покупке нового телефона – его цена. Как купить понравившийся гаджет дешевле, в интервью радио Sputnik объяснил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
По словам эксперта, самый простой способ не потратить лишнего – найти более выгодную цену. Для этого нужно сравнивать цены в однотипных магазинах. Стоимость гаджета может существенно отличаться.

"Это не только отличие цен между официально поставленной и "серой" техникой, это различные скидки, акции, которые идут постоянно у разных компаний. Можно найти выгодное предложение и при цене смартфона, например, в 50 тысяч рублей легко сэкономить 5-7 тысяч рублей", – сказал Эльдар Муртазин.

По его словам, снизить стоимость покупки можно также благодаря системе trade-in, когда вы сдаете свой аппарат, а вам дают за него какие-то деньги.
Девушка идет по одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
Вчера, 02:11
В Роскачестве рассказали, как жара "убивает" гаджеты
"Trade-in – схема более выгодная, чем продавать смартфон на сайте объявлений: если вы берете одну из моделей, которые для производителей являются ключевыми, вам в trade-in дают дополнительный дисконт, то есть вашу модель выкупают не за ту сумму, за которую вы можете ее продать. При покупке флагмана, например, дают 10-15 тысяч дополнительной скидки. Эти деньги никак не перекрыть обычной продажей с рук", – считает Эльдар Муртазин.
Он рассказал, что существует также возможность каждый год менять актуальные гаджеты. Для этого нужно взять смартфон по подписке. Это своего рода лизинг, когда вы пользуетесь аппаратом, внося небольшие доли его стоимости, а через год, не выплатив полную цену, имеете возможность его сменить, пояснил эксперт.
"Это выгодно, когда вы берете дорогие смартфоны, флагманы, и не хотите платить полную стоимость, но хотите пользоваться последней моделью. До 50% стоимости вы выплачиваете в первый год и дальше отдаете гаджет, берете новую модель. Получается, у вас всегда актуальный, самый последний смартфон", – отметил Эльдар Муртазин в интервью радио Sputnik.
Можно также взять смартфон в рассрочку под 0% и вносить деньги поэтапно, небольшими траншами, тогда гаджет станет вашим через год или два года, когда вы выплатите полную сумму, заключил эксперт.
Девушка держит смартфон на фоне мусорной корзины со старыми телеонами - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
8 июня, 02:17
Юрист рассказала, когда ваш смартфон "превратится в тыкву"
 
РоссияЭльдар МуртазинТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:50Глава Сахалина поручил разбираться в случаях принуждения к вакцинации
08:48В Белоруссии приостановили трансляцию канала RTVI
08:33США зря ожидают возобновления диалога с КНДР, заявили в Пхеньяне
08:25Переболевший COVID-19 врио главы Мордовии привился "Спутником V"
08:23Синоптики предупредили москвичей о возможном температурном рекорде
08:16Советский ветеран из Нью-Йорка рассказал о первом и последнем дне ВОВ
08:15В Чаде задержали группу российских путешественников
08:11США вошли в десятку лидеров покупателей российской икры
08:00На Камчатке супругов осудили за убийство трехмесячного ребенка
08:00Жара обойдется в миллиарды. Откуда ажиотажный спрос на российский газ
08:00Перекладывание вины. Почему в Армении победил проигравший Пашинян
07:14Эксперт рассказал, как защитить банковскую карту в период летних отпусков
07:07В ФСБ рассказали о жестоких экспериментах нацистских врачей в Крыму
07:02В Брестской крепости прошли мероприятия по случаю 80-летия начала ВОВ
06:48СМИ: правительство поддержало новый штраф за выброс мусора
06:38Гинцбург рассказал, каким препаратом можно ревакцинироваться от COVID-19
06:29Во Владивостоке ребенка-инвалида изъяли из семьи
06:19В красноярском нацпарке при нападении медведя на туристов погиб подросток
06:13Исследование: каждый пятый россиянин работает в отпуске
06:08Москва будет поддерживать Минск вплоть до "критических обстоятельств"
Лента новостейМолния