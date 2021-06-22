https://ria.ru/20210622/smartfon-1738006104.html
Назван способ купить смартфон дешевле
Назван способ купить смартфон дешевле - РИА Новости, 22.06.2021
Назван способ купить смартфон дешевле
Важный критерий при покупке нового телефона – его цена. Как купить понравившийся гаджет дешевле, в интервью радио Sputnik объяснил ведущий аналитик Mobile... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T02:09
2021-06-22T02:09
2021-06-22T02:09
россия
эльдар муртазин
технологии
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Важный критерий при покупке нового телефона – его цена. Как купить понравившийся гаджет дешевле, в интервью радио Sputnik объяснил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.По словам эксперта, самый простой способ не потратить лишнего – найти более выгодную цену. Для этого нужно сравнивать цены в однотипных магазинах. Стоимость гаджета может существенно отличаться. По его словам, снизить стоимость покупки можно также благодаря системе trade-in, когда вы сдаете свой аппарат, а вам дают за него какие-то деньги."Trade-in – схема более выгодная, чем продавать смартфон на сайте объявлений: если вы берете одну из моделей, которые для производителей являются ключевыми, вам в trade-in дают дополнительный дисконт, то есть вашу модель выкупают не за ту сумму, за которую вы можете ее продать. При покупке флагмана, например, дают 10-15 тысяч дополнительной скидки. Эти деньги никак не перекрыть обычной продажей с рук", – считает Эльдар Муртазин.Он рассказал, что существует также возможность каждый год менять актуальные гаджеты. Для этого нужно взять смартфон по подписке. Это своего рода лизинг, когда вы пользуетесь аппаратом, внося небольшие доли его стоимости, а через год, не выплатив полную цену, имеете возможность его сменить, пояснил эксперт. "Это выгодно, когда вы берете дорогие смартфоны, флагманы, и не хотите платить полную стоимость, но хотите пользоваться последней моделью. До 50% стоимости вы выплачиваете в первый год и дальше отдаете гаджет, берете новую модель. Получается, у вас всегда актуальный, самый последний смартфон", – отметил Эльдар Муртазин в интервью радио Sputnik.Можно также взять смартфон в рассрочку под 0% и вносить деньги поэтапно, небольшими траншами, тогда гаджет станет вашим через год или два года, когда вы выплатите полную сумму, заключил эксперт.
https://ria.ru/20210621/gadzhety-1737833223.html
https://ria.ru/20210608/smartfon-1736075987.html
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россия, эльдар муртазин, технологии
Назван способ купить смартфон дешевле
Эксперт рассказал о возможности сэкономить до семи тысяч рублей при покупке смартфона
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости.
Важный критерий при покупке нового телефона – его цена. Как купить понравившийся гаджет дешевле, в интервью радио Sputnik
объяснил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
По словам эксперта, самый простой способ не потратить лишнего – найти более выгодную цену. Для этого нужно сравнивать цены в однотипных магазинах. Стоимость гаджета может существенно отличаться.
"Это не только отличие цен между официально поставленной и "серой" техникой, это различные скидки, акции, которые идут постоянно у разных компаний. Можно найти выгодное предложение и при цене смартфона, например, в 50 тысяч рублей легко сэкономить 5-7 тысяч рублей", – сказал Эльдар Муртазин.
По его словам, снизить стоимость покупки можно также благодаря системе trade-in, когда вы сдаете свой аппарат, а вам дают за него какие-то деньги.
"Trade-in – схема более выгодная, чем продавать смартфон на сайте объявлений: если вы берете одну из моделей, которые для производителей являются ключевыми, вам в trade-in дают дополнительный дисконт, то есть вашу модель выкупают не за ту сумму, за которую вы можете ее продать. При покупке флагмана, например, дают 10-15 тысяч дополнительной скидки. Эти деньги никак не перекрыть обычной продажей с рук", – считает Эльдар Муртазин.
Он рассказал, что существует также возможность каждый год менять актуальные гаджеты. Для этого нужно взять смартфон по подписке. Это своего рода лизинг, когда вы пользуетесь аппаратом, внося небольшие доли его стоимости, а через год, не выплатив полную цену, имеете возможность его сменить, пояснил эксперт.
"Это выгодно, когда вы берете дорогие смартфоны, флагманы, и не хотите платить полную стоимость, но хотите пользоваться последней моделью. До 50% стоимости вы выплачиваете в первый год и дальше отдаете гаджет, берете новую модель. Получается, у вас всегда актуальный, самый последний смартфон", – отметил Эльдар Муртазин в интервью радио Sputnik.
Можно также взять смартфон в рассрочку под 0% и вносить деньги поэтапно, небольшими траншами, тогда гаджет станет вашим через год или два года, когда вы выплатите полную сумму, заключил эксперт.