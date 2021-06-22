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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210622/sluzhba-1738121179.html
Патриарх Кирилл назвал главные плюсы службы в армии
Патриарх Кирилл назвал главные плюсы службы в армии - РИА Новости, 22.06.2021
Патриарх Кирилл назвал главные плюсы службы в армии
Служба в современной армии, использующей высокие технологии, повышает образование и развивает умственные способности, заявил патриарх Московский и всея Руси... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T17:14
2021-06-22T17:53
религия и мировоззрение
россия
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русская православная церковь
германия
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Служба в современной армии, использующей высокие технологии, повышает образование и развивает умственные способности, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, обращаясь к военнослужащим после возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в День памяти и скорби."Мне сообщили о том, что многие из вас демобилизуются в самое ближайшее время, вы завершите свою службу Родине в рядах армии, авиации и флота. Я думаю, что та школа, которую вы прошли за эти годы пребывания в Вооруженных силах, во многом поможет вам в гражданской жизни. Потому что армия учит дисциплине, порядку, развивает волевые качества, а в современной армии с использованием сложнейшей техники развиваются и умственные способности, и образование", - сказал патриарх.Предстоятель Русской православной церкви благословил военных и отметил, что их навыки теперь надлежит "реализовать и использовать во благо на гражданской службе".Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года. На рассвете этого дня фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. Постановлением президиума Верховного совета РФ от 13 июля 1992 года он был объявлен Днем памяти защитников Отечества. Указом президента России от 8 июня 1996 года название памятной даты было изменено на День памяти и скорби.
https://ria.ru/20210613/khram-1736846259.html
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россия, александровское, русская православная церковь, германия
Патриарх Кирилл назвал главные плюсы службы в армии
17:14 22.06.2021 (обновлено: 17:53 22.06.2021)
 
© Фото : пресс-служба Патриарха Московского и всея РусиПатриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© Фото : пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

Патриарх Кирилл заявил, что служба в армии развивает умственные способности

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Служба в современной армии, использующей высокие технологии, повышает образование и развивает умственные способности, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, обращаясь к военнослужащим после возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в День памяти и скорби.
"Мне сообщили о том, что многие из вас демобилизуются в самое ближайшее время, вы завершите свою службу Родине в рядах армии, авиации и флота. Я думаю, что та школа, которую вы прошли за эти годы пребывания в Вооруженных силах, во многом поможет вам в гражданской жизни. Потому что армия учит дисциплине, порядку, развивает волевые качества, а в современной армии с использованием сложнейшей техники развиваются и умственные способности, и образование", - сказал патриарх.
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Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года. На рассвете этого дня фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. Постановлением президиума Верховного совета РФ от 13 июля 1992 года он был объявлен Днем памяти защитников Отечества. Указом президента России от 8 июня 1996 года название памятной даты было изменено на День памяти и скорби.
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