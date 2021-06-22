https://ria.ru/20210622/sluzhba-1738121179.html

Патриарх Кирилл назвал главные плюсы службы в армии

Патриарх Кирилл назвал главные плюсы службы в армии - РИА Новости, 22.06.2021

Патриарх Кирилл назвал главные плюсы службы в армии

Служба в современной армии, использующей высокие технологии, повышает образование и развивает умственные способности, заявил патриарх Московский и всея Руси... РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T17:14

2021-06-22T17:14

2021-06-22T17:53

религия и мировоззрение

россия

александровское

русская православная церковь

германия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728115415_0:197:2500:1603_1920x0_80_0_0_9ce35dc8824bd305e46aeca70dccb031.jpg

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Служба в современной армии, использующей высокие технологии, повышает образование и развивает умственные способности, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, обращаясь к военнослужащим после возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в День памяти и скорби."Мне сообщили о том, что многие из вас демобилизуются в самое ближайшее время, вы завершите свою службу Родине в рядах армии, авиации и флота. Я думаю, что та школа, которую вы прошли за эти годы пребывания в Вооруженных силах, во многом поможет вам в гражданской жизни. Потому что армия учит дисциплине, порядку, развивает волевые качества, а в современной армии с использованием сложнейшей техники развиваются и умственные способности, и образование", - сказал патриарх.Предстоятель Русской православной церкви благословил военных и отметил, что их навыки теперь надлежит "реализовать и использовать во благо на гражданской службе".Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года. На рассвете этого дня фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. Постановлением президиума Верховного совета РФ от 13 июля 1992 года он был объявлен Днем памяти защитников Отечества. Указом президента России от 8 июня 1996 года название памятной даты было изменено на День памяти и скорби.

https://ria.ru/20210613/khram-1736846259.html

https://ria.ru/20210622/putin-1738073544.html

россия

александровское

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, александровское, русская православная церковь, германия