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Автоэксперты оценили идею ввести штрафы за выброс мусора из машин
Автоэксперты оценили идею ввести штрафы за выброс мусора из машин - РИА Новости, 22.06.2021
Автоэксперты оценили идею ввести штрафы за выброс мусора из машин
Инициатива введения штрафов за выброс мусора из машин правильная, но фиксировать данные нарушения очень сложно, считают опрошенные РИА Новости автоэксперты. РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T11:32
2021-06-22T11:32
россия
константин шутов
общество
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Инициатива введения штрафов за выброс мусора из машин правильная, но фиксировать данные нарушения очень сложно, считают опрошенные РИА Новости автоэксперты.Ранее в СМИ сообщалось, что в России могут ввести штрафы за выброс мусора из машин, такие нарушения водителей и пассажиров предлагается фиксировать с помощью фотокамер и фотоловушек. Причем если на камеру попадет владелец легкового автомобиля, который выбрасывает мусор в неположенном месте, ему грозит штраф в размере 10 тысяч рублей, грузового — 100 тысяч рублей. При повторном нарушении штраф составит 20 тысяч и 150 тысяч рублей соответственно."Вопрос не права, вопрос факта. Сама правовая обоснованность не вызывает сомнений. А как это будут доказывать?... Здесь вопрос как с нарушением скорости. Невозможно на каждый метр поставить камеры. Где-то они стоят. В принципе это вопрос, насколько государству это будет интересно, и будет ли оно в принципе этим заниматься, в этой инициативе ничего несуразного нет", - сказал юрист, эксперт Константин Шутов.Данную позицию разделяет и координатор общественного проекта "Движение" Андрей Орел. Автоэксперт также подчеркнул, что фиксирование таких нарушений с помощью фотокамер и фотоловушек выглядит "практически бессмысленным", потому что поставить средства фиксации на всем протяжении дороги нельзя, а иначе решить серьезную проблему выбрасывания мусора из автомобилей невозможно."Отличная инициатива, но бесполезная. Понятно, что мусор из машин выбрасывать нельзя, но как это будут фиксировать? Предположим, что фиксировать такие нарушения будут добрые самаритяне, которые смогут записывать факт нарушения на свои видеорегистраторы, а затем передавать видео полиции, но это может быть касаемо любого нарушения", - сказал Орел.По словам Шутова, также вызывает вопрос о "диспропорции" штрафов: несмотря на размеры машины вред они наносят одинаковый.
https://ria.ru/20210502/musor-1730883503.html
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россия, константин шутов, общество
Автоэксперты оценили идею ввести штрафы за выброс мусора из машин
11:32 22.06.2021
 
© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкРабота мусороперерабатывающего завода
Работа мусороперерабатывающего завода - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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Автоэксперты поддержали идею ввести штрафы за выброс мусора из машин

Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Инициатива введения штрафов за выброс мусора из машин правильная, но фиксировать данные нарушения очень сложно, считают опрошенные РИА Новости автоэксперты.
Ранее в СМИ сообщалось, что в России могут ввести штрафы за выброс мусора из машин, такие нарушения водителей и пассажиров предлагается фиксировать с помощью фотокамер и фотоловушек. Причем если на камеру попадет владелец легкового автомобиля, который выбрасывает мусор в неположенном месте, ему грозит штраф в размере 10 тысяч рублей, грузового — 100 тысяч рублей. При повторном нарушении штраф составит 20 тысяч и 150 тысяч рублей соответственно.
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"Вопрос не права, вопрос факта. Сама правовая обоснованность не вызывает сомнений. А как это будут доказывать?... Здесь вопрос как с нарушением скорости. Невозможно на каждый метр поставить камеры. Где-то они стоят. В принципе это вопрос, насколько государству это будет интересно, и будет ли оно в принципе этим заниматься, в этой инициативе ничего несуразного нет", - сказал юрист, эксперт Константин Шутов.
Данную позицию разделяет и координатор общественного проекта "Движение" Андрей Орел. Автоэксперт также подчеркнул, что фиксирование таких нарушений с помощью фотокамер и фотоловушек выглядит "практически бессмысленным", потому что поставить средства фиксации на всем протяжении дороги нельзя, а иначе решить серьезную проблему выбрасывания мусора из автомобилей невозможно.
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"Отличная инициатива, но бесполезная. Понятно, что мусор из машин выбрасывать нельзя, но как это будут фиксировать? Предположим, что фиксировать такие нарушения будут добрые самаритяне, которые смогут записывать факт нарушения на свои видеорегистраторы, а затем передавать видео полиции, но это может быть касаемо любого нарушения", - сказал Орел.
По словам Шутова, также вызывает вопрос о "диспропорции" штрафов: несмотря на размеры машины вред они наносят одинаковый.
 
РоссияКонстантин ШутовОбщество
 
 
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