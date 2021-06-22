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Шойгу возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата
Шойгу возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата - РИА Новости, 22.06.2021
Шойгу возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата
Министр обороны России Сергей Шойгу возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены, сообщили журналистам в департаменте информации и массовых... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T14:04
2021-06-22T14:04
россия
великая отечественная война (1941-1945)
сергей шойгу
общество
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены, сообщили журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ."В День памяти и скорби глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу и члены коллегии Минобороны России возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены", - говорится в сообщении.Помимо руководящего состава Вооруженных сил и членов коллегии, в церемонии в Александровском саду приняли участие ветераны Великой Отечественной войны и ВС Российской Федерации.
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россия, великая отечественная война (1941-1945), сергей шойгу, общество
Шойгу возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата
14:04 22.06.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Шойгу возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены

Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены, сообщили журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
"В День памяти и скорби глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу и члены коллегии Минобороны России возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены", - говорится в сообщении.
Помимо руководящего состава Вооруженных сил и членов коллегии, в церемонии в Александровском саду приняли участие ветераны Великой Отечественной войны и ВС Российской Федерации.
Президент РФ Владимир Путин на церемонии возложения венка и цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в День памяти и скорби - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
Вчера, 12:06
Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата
 
РоссияВеликая Отечественная война (1941-1945)Сергей ШойгуОбщество
 
 
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