https://ria.ru/20210622/shoygu-1738077589.html

Шойгу возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Шойгу возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата - РИА Новости, 22.06.2021

Шойгу возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Министр обороны России Сергей Шойгу возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены, сообщили журналистам в департаменте информации и массовых... РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T14:04

2021-06-22T14:04

2021-06-22T14:04

россия

великая отечественная война (1941-1945)

сергей шойгу

общество

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены, сообщили журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ."В День памяти и скорби глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу и члены коллегии Минобороны России возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены", - говорится в сообщении.Помимо руководящего состава Вооруженных сил и членов коллегии, в церемонии в Александровском саду приняли участие ветераны Великой Отечественной войны и ВС Российской Федерации.

https://ria.ru/20210622/putin-1738053531.html

россия

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2021

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россия, великая отечественная война (1941-1945), сергей шойгу, общество