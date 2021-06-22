https://ria.ru/20210622/sapega-1738012510.html

Посол в Белоруссии прокомментировал возможность помилования Сапеги

Посол в Белоруссии прокомментировал возможность помилования Сапеги - РИА Новости, 22.06.2021

Посол в Белоруссии прокомментировал возможность помилования Сапеги

Возможность помилования арестованной в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги после видеообращения ее отца с просьбой об этом обсуждается, это вопрос к белорусским... РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T05:51

2021-06-22T05:51

2021-06-22T06:05

задержание основателя telegram-канала nexta

софия сапега

россия

евгений лукьянов

белоруссия

в мире

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БРЕСТ, 22 июн - РИА Новости. Возможность помилования арестованной в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги после видеообращения ее отца с просьбой об этом обсуждается, это вопрос к белорусским властям, посольству РФ в Минске пока неизвестно об их реакции, но оно исходит из того, что она будет, заявил РИА Новости российский посол в Минске Евгений Лукьянов.Ранее отец арестованной в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги Андрей Сапега обратился к белорусскому президенту Александру Лукашенко с просьбой помиловать его дочь."Он (отец Сапеги) обратился. Значит, (возможность о помиловании) обсуждается", - сказал посол."Насчёт реакции со стороны администрации (президента Белоруссии) мне ничего неизвестно. Но раз это уже в публичном пространстве, то, естественно, реакция какая-то будет", - отметил он.Он добавил, что "это вопрос к белорусским властям". "Я исхожу из того, что если есть обращение, значит, должен быть ответ. Какой он будет, это уже другой вопрос.", - сказал Лукьянов.По его словам, видеообращение отца Сапеги можно рассматривать как видеообращение гражданина к власти. "А в каждой стране существует определённый закон, который даёт время на подготовку ответа. У России это месяц. Если вопрос требует дополнительной проработки, то этот срок может быть продлён, но для этого нужно иметь обоснования. Наверное, да (в Белоруссии тоже месяц)", - предположил дипломат.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков", ему грозит до 15 лет лишения свободы. Вместе с Протасевичем была задержана Сапега.По информации российского МИД, она подозревается в совершении в августе-сентябре 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями уголовного кодекса Белоруссии. Срок содержания Сапеги под стражей продлен на два месяца. Суд Партизанского района Минска в понедельник не удовлетворил жалобу Сапеги на задержание. До этого суд Партизанского района Минска не удовлетворил жалобу на задержание россиянки, поданную адвокатами. Данное решение поддержал и Минский городской суд.Ранее в эфире государственного телеканала СТВ было показано видео, на котором Сапега призналась, что является редактором Telegram-канала "Черная книга Беларуси", который публикует личные данные силовиков. По данным МВД республики, этот канал и его "дочки" в регионах признаны в Белоруссии экстремистскими.

https://radiosputnik.ria.ru/20210618/sapega-1737549869.html

https://ria.ru/20210614/sapega-1736958939.html

https://ria.ru/20210617/sapega-1737343900.html

россия

белоруссия

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задержание основателя telegram-канала nexta, софия сапега, россия, евгений лукьянов, белоруссия, в мире