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Посол в Белоруссии прокомментировал возможность помилования Сапеги
Посол в Белоруссии прокомментировал возможность помилования Сапеги - РИА Новости, 22.06.2021
Посол в Белоруссии прокомментировал возможность помилования Сапеги
Возможность помилования арестованной в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги после видеообращения ее отца с просьбой об этом обсуждается, это вопрос к белорусским... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T05:51
2021-06-22T06:05
задержание основателя telegram-канала nexta
софия сапега
россия
евгений лукьянов
белоруссия
в мире
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БРЕСТ, 22 июн - РИА Новости. Возможность помилования арестованной в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги после видеообращения ее отца с просьбой об этом обсуждается, это вопрос к белорусским властям, посольству РФ в Минске пока неизвестно об их реакции, но оно исходит из того, что она будет, заявил РИА Новости российский посол в Минске Евгений Лукьянов.Ранее отец арестованной в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги Андрей Сапега обратился к белорусскому президенту Александру Лукашенко с просьбой помиловать его дочь."Он (отец Сапеги) обратился. Значит, (возможность о помиловании) обсуждается", - сказал посол."Насчёт реакции со стороны администрации (президента Белоруссии) мне ничего неизвестно. Но раз это уже в публичном пространстве, то, естественно, реакция какая-то будет", - отметил он.Он добавил, что "это вопрос к белорусским властям". "Я исхожу из того, что если есть обращение, значит, должен быть ответ. Какой он будет, это уже другой вопрос.", - сказал Лукьянов.По его словам, видеообращение отца Сапеги можно рассматривать как видеообращение гражданина к власти. "А в каждой стране существует определённый закон, который даёт время на подготовку ответа. У России это месяц. Если вопрос требует дополнительной проработки, то этот срок может быть продлён, но для этого нужно иметь обоснования. Наверное, да (в Белоруссии тоже месяц)", - предположил дипломат.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков", ему грозит до 15 лет лишения свободы. Вместе с Протасевичем была задержана Сапега.По информации российского МИД, она подозревается в совершении в августе-сентябре 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями уголовного кодекса Белоруссии. Срок содержания Сапеги под стражей продлен на два месяца. Суд Партизанского района Минска в понедельник не удовлетворил жалобу Сапеги на задержание. До этого суд Партизанского района Минска не удовлетворил жалобу на задержание россиянки, поданную адвокатами. Данное решение поддержал и Минский городской суд.Ранее в эфире государственного телеканала СТВ было показано видео, на котором Сапега призналась, что является редактором Telegram-канала "Черная книга Беларуси", который публикует личные данные силовиков. По данным МВД республики, этот канал и его "дочки" в регионах признаны в Белоруссии экстремистскими.
https://radiosputnik.ria.ru/20210618/sapega-1737549869.html
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задержание основателя telegram-канала nexta, софия сапега, россия, евгений лукьянов, белоруссия, в мире
Посол в Белоруссии прокомментировал возможность помилования Сапеги
05:51 22.06.2021 (обновлено: 06:05 22.06.2021)
 
© REUTERS / StringerСофия Сапега
София Сапега - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© REUTERS / Stringer

Посол в Белоруссии Лукьянов прокомментировал возможность помилования россиянки Сапеги

Читать ria.ru в
БРЕСТ, 22 июн - РИА Новости. Возможность помилования арестованной в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги после видеообращения ее отца с просьбой об этом обсуждается, это вопрос к белорусским властям, посольству РФ в Минске пока неизвестно об их реакции, но оно исходит из того, что она будет, заявил РИА Новости российский посол в Минске Евгений Лукьянов.
Ранее отец арестованной в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги Андрей Сапега обратился к белорусскому президенту Александру Лукашенко с просьбой помиловать его дочь.
"Он (отец Сапеги) обратился. Значит, (возможность о помиловании) обсуждается", - сказал посол.
"Насчёт реакции со стороны администрации (президента Белоруссии) мне ничего неизвестно. Но раз это уже в публичном пространстве, то, естественно, реакция какая-то будет", - отметил он.
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Он добавил, что "это вопрос к белорусским властям". "Я исхожу из того, что если есть обращение, значит, должен быть ответ. Какой он будет, это уже другой вопрос.", - сказал Лукьянов.
По его словам, видеообращение отца Сапеги можно рассматривать как видеообращение гражданина к власти. "А в каждой стране существует определённый закон, который даёт время на подготовку ответа. У России это месяц. Если вопрос требует дополнительной проработки, то этот срок может быть продлён, но для этого нужно иметь обоснования. Наверное, да (в Белоруссии тоже месяц)", - предположил дипломат.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков", ему грозит до 15 лет лишения свободы. Вместе с Протасевичем была задержана Сапега.
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По информации российского МИД, она подозревается в совершении в августе-сентябре 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями уголовного кодекса Белоруссии. Срок содержания Сапеги под стражей продлен на два месяца. Суд Партизанского района Минска в понедельник не удовлетворил жалобу Сапеги на задержание. До этого суд Партизанского района Минска не удовлетворил жалобу на задержание россиянки, поданную адвокатами. Данное решение поддержал и Минский городской суд.
Ранее в эфире государственного телеканала СТВ было показано видео, на котором Сапега призналась, что является редактором Telegram-канала "Черная книга Беларуси", который публикует личные данные силовиков. По данным МВД республики, этот канал и его "дочки" в регионах признаны в Белоруссии экстремистскими.
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Задержание основателя Telegram-канала NextaСофия СапегаРоссияЕвгений ЛукьяновБелоруссияВ мире
 
 
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