https://ria.ru/20210622/sanktsii-1738013867.html

Москва будет поддерживать Минск вплоть до "критических обстоятельств"

Москва будет поддерживать Минск вплоть до "критических обстоятельств" - РИА Новости, 22.06.2021

Москва будет поддерживать Минск вплоть до "критических обстоятельств"

Москва поддержит Минск после того, как Евросоюз ввел против Белоруссии новые санкции, заявил РИА Новости посол России в республике Евгений Лукьянов. РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T06:08

2021-06-22T06:08

2021-06-22T08:44

россия

евгений лукьянов

евросоюз

белоруссия

в мире

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БРЕСТ, 22 июн — РИА Новости. Москва поддержит Минск после того, как Евросоюз ввел против Белоруссии новые санкции, заявил РИА Новости посол России в республике Евгений Лукьянов.Он добавил, что Москва будет оказывать поддержку Минску "до самых критических обстоятельств". "Мы — союзники. Союзники друг друга не предают. Я уж не говорю о том, что мы два братских славянских народа", — отметил Лукьянов.При этом посол заявил, что "есть оптимистический сценарий, и есть пессимистический сценарий".В понедельник Европейский союз добавил в белорусский санкционный список 86 фигурантов: 78 физлиц и восемь организаций. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель не исключил еще одного пакета ограничений. По его словам, "все будет зависеть от ситуации в стране".Сейчас санкции действуют против 166 белорусских граждан, включая президента Александра Лукашенко, и 15 организаций.Обострение отношений между Западом и БелоруссиейОтношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике и последовавших за ними протестов. Евросоюз, Великобритания, США, Канада и несколько других стран ввели санкции против белорусских чиновников, а также отдельных предприятий, обвиняя Минск в нарушениях при голосовании и несоблюдении прав человека.Ситуация усугубилась после инцидента с экстренной посадкой в Минске самолета Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс 23 мая, из-за ложного сообщения о минировании. С рейса сняли основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Его обвиняют в нескольких преступлениях, включая организацию массовых беспорядков, за что ему грозит до 15 лет лишения свободы.Западные страны раскритиковали произошедшее, заявили, что самолет вынудили совершить посадку, и готовят новые санкции. В Минске, в свою очередь, утверждают, что никакого принуждения не было, в качестве доказательства представлена расшифровка переговоров с пилотом самолета: в ней нет никаких угроз в адрес экипажа.

https://radiosputnik.ria.ru/20210621/belorussiya-1737957083.html

https://ria.ru/20210621/evrosoyuz-1737956968.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210621/lukashenko-1737955252.html

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россия, евгений лукьянов, евросоюз, белоруссия, в мире