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Москва будет поддерживать Минск вплоть до "критических обстоятельств"
Москва будет поддерживать Минск вплоть до "критических обстоятельств" - РИА Новости, 22.06.2021
Москва будет поддерживать Минск вплоть до "критических обстоятельств"
Москва поддержит Минск после того, как Евросоюз ввел против Белоруссии новые санкции, заявил РИА Новости посол России в республике Евгений Лукьянов. РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T06:08
2021-06-22T06:08
2021-06-22T08:44
россия
евгений лукьянов
евросоюз
белоруссия
в мире
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БРЕСТ, 22 июн — РИА Новости. Москва поддержит Минск после того, как Евросоюз ввел против Белоруссии новые санкции, заявил РИА Новости посол России в республике Евгений Лукьянов.Он добавил, что Москва будет оказывать поддержку Минску "до самых критических обстоятельств". "Мы — союзники. Союзники друг друга не предают. Я уж не говорю о том, что мы два братских славянских народа", — отметил Лукьянов.При этом посол заявил, что "есть оптимистический сценарий, и есть пессимистический сценарий".В понедельник Европейский союз добавил в белорусский санкционный список 86 фигурантов: 78 физлиц и восемь организаций. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель не исключил еще одного пакета ограничений. По его словам, "все будет зависеть от ситуации в стране".Сейчас санкции действуют против 166 белорусских граждан, включая президента Александра Лукашенко, и 15 организаций.Обострение отношений между Западом и БелоруссиейОтношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике и последовавших за ними протестов. Евросоюз, Великобритания, США, Канада и несколько других стран ввели санкции против белорусских чиновников, а также отдельных предприятий, обвиняя Минск в нарушениях при голосовании и несоблюдении прав человека.Ситуация усугубилась после инцидента с экстренной посадкой в Минске самолета Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс 23 мая, из-за ложного сообщения о минировании. С рейса сняли основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Его обвиняют в нескольких преступлениях, включая организацию массовых беспорядков, за что ему грозит до 15 лет лишения свободы.Западные страны раскритиковали произошедшее, заявили, что самолет вынудили совершить посадку, и готовят новые санкции. В Минске, в свою очередь, утверждают, что никакого принуждения не было, в качестве доказательства представлена расшифровка переговоров с пилотом самолета: в ней нет никаких угроз в адрес экипажа.
https://radiosputnik.ria.ru/20210621/belorussiya-1737957083.html
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https://radiosputnik.ria.ru/20210621/lukashenko-1737955252.html
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россия, евгений лукьянов, евросоюз, белоруссия, в мире
Москва будет поддерживать Минск вплоть до "критических обстоятельств"
06:08 22.06.2021 (обновлено: 08:44 22.06.2021)
Лукьянов: Россия будет поддерживать Белоруссию вплоть до "критических обстоятельств"
БРЕСТ, 22 июн — РИА Новости.
Москва поддержит Минск после того, как Евросоюз
ввел против Белоруссии
новые санкции, заявил РИА Новости посол России
в республике Евгений Лукьянов
.
"Мы не бросим Беларусь", — подчеркнул дипломат.
Он добавил, что Москва будет оказывать поддержку Минску "до самых критических обстоятельств".
"Мы — союзники. Союзники друг друга не предают. Я уж не говорю о том, что мы два братских славянских народа", — отметил Лукьянов.
При этом посол заявил, что "есть оптимистический сценарий, и есть пессимистический сценарий".
В понедельник Европейский союз добавил в белорусский санкционный список 86 фигурантов: 78 физлиц и восемь организаций. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель
не исключил еще одного пакета ограничений. По его словам, "все будет зависеть от ситуации в стране".
Сейчас санкции действуют против 166 белорусских граждан, включая президента Александра Лукашенко, и 15 организаций.
Обострение отношений между Западом и Белоруссией
Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике и последовавших за ними протестов. Евросоюз, Великобритания
, США, Канада
и несколько других стран ввели санкции против белорусских чиновников, а также отдельных предприятий, обвиняя Минск в нарушениях при голосовании и несоблюдении прав человека.
Ситуация усугубилась после инцидента с экстренной посадкой в Минске самолета Ryanair
, летевшего из Афин в Вильнюс
23 мая, из-за ложного сообщения о минировании. С рейса сняли основателя признанного в Белоруссии
экстремистским Telegram
-канала Nexta Романа Протасевича
. Его обвиняют в нескольких преступлениях, включая организацию массовых беспорядков, за что ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Западные страны раскритиковали произошедшее, заявили, что самолет вынудили совершить посадку, и готовят новые санкции. В Минске, в свою очередь, утверждают, что никакого принуждения не было, в качестве доказательства представлена расшифровка переговоров с пилотом самолета: в ней нет никаких угроз в адрес экипажа.