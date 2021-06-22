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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210622/sankt-peterburg-1738118809.html
В Петербурге ужесточили контроль за соблюдением санитарных мер
В Петербурге ужесточили контроль за соблюдением санитарных мер - РИА Новости, 22.06.2021
В Петербурге ужесточили контроль за соблюдением санитарных мер
Контроль за соблюдением противоэпидемических мер усилили в общественном транспорте, учреждениях культуры, торговли и общепита в Санкт-Петербурге, сообщает... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T17:04
2021-06-22T17:04
распространение коронавируса
коронавирус в россии
здоровье - общество
александр беглов
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июн – РИА Новости. Контроль за соблюдением противоэпидемических мер усилили в общественном транспорте, учреждениях культуры, торговли и общепита в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба администрации губернатора города."В городе усилены меры санитарной безопасности, дополнительно введен ряд ограничений. Никто не хочет, чтобы их стало еще больше. Обязательными остаются простейшие меры предосторожности — социальная дистанция, маски в общественных местах и в транспорте. Это вопрос нашей общей ответственности за свое здоровье и здоровье окружающих", - отметил губернатор Петербурга Александр Беглов, слова которого приводятся в сообщении.В рейдах и проверках задействованы сотрудники профильных комитетов и ведомств, правоохранительных органов. Тех, кто отказывается надеть маску в Петербургском метрополитене, в кассах не обслуживают и просят покинуть станцию, составляются протоколы об административных нарушениях - за 21 июня составлено 12 таких актов. На эскалаторах, в подземных вестибюлях и в вагонах транслируют сообщение о необходимости носить маски. На платформах за соблюдением масочного режима следят сотрудники группы быстрого реагирования Службы транспортной безопасности.Усилены проверки соблюдения масочного режима водителями и пассажирами наземного общественного транспорта. Сотрудники комитета по транспорту ежедневно проводят рейды в трех районах города. За неделю составлено порядка 50 актов об административных нарушениях.На входе в учреждения культуры в Петербурге посетителям измеряют температуру. Маски обязательны для всех. На экскурсии записывают онлайн, билеты в театры и музеи можно приобрести бесконтактным способом. Мероприятия в музеях с численностью более 75 человек проводятся по согласованию с комитетом по культуре, его сотрудники также проверяют соблюдение противоэпидемических мер в музеях и театрах.Ежедневно проводятся рейды по проверке соблюдения противоэпидемических мер в торговых сетях и объектах общепита. С 11 по 21 июня было проверено 979 объектов – магазины, предприятия общепита, кинотеатры в торговых центрах, кальян-бары, лофт-пространства. Было составлено 200 протоколов о нарушениях в отношении организаций и индивидуальных предпринимателей, 32 посетителя оштрафованы за отказ надеть маску.
https://ria.ru/20210617/ogranicheniya-1737346288.html
https://ria.ru/20210618/koronavirus-1737650246.html
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коронавирус в россии, здоровье - общество, александр беглов, санкт-петербург
В Петербурге ужесточили контроль за соблюдением санитарных мер
17:04 22.06.2021
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМужчина вакцинируется от COVID-19 российской вакциной "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак") в пункте вакцинации в Ледовом дворце в Санкт-Петербург
Мужчина вакцинируется от COVID-19 российской вакциной Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) в пункте вакцинации в Ледовом дворце в Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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В Санкт-Петербурге ужесточили контроль за соблюдением мер против распространения COVID-19

Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июн – РИА Новости. Контроль за соблюдением противоэпидемических мер усилили в общественном транспорте, учреждениях культуры, торговли и общепита в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
"В городе усилены меры санитарной безопасности, дополнительно введен ряд ограничений. Никто не хочет, чтобы их стало еще больше. Обязательными остаются простейшие меры предосторожности — социальная дистанция, маски в общественных местах и в транспорте. Это вопрос нашей общей ответственности за свое здоровье и здоровье окружающих", - отметил губернатор Петербурга Александр Беглов, слова которого приводятся в сообщении.
Закрытый фуд-корт в ТРК “Атлантик-сити” в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
17 июня, 09:29Распространение коронавируса
В Петербурге ужесточили ограничения по коронавирусу
В рейдах и проверках задействованы сотрудники профильных комитетов и ведомств, правоохранительных органов. Тех, кто отказывается надеть маску в Петербургском метрополитене, в кассах не обслуживают и просят покинуть станцию, составляются протоколы об административных нарушениях - за 21 июня составлено 12 таких актов. На эскалаторах, в подземных вестибюлях и в вагонах транслируют сообщение о необходимости носить маски. На платформах за соблюдением масочного режима следят сотрудники группы быстрого реагирования Службы транспортной безопасности.
Усилены проверки соблюдения масочного режима водителями и пассажирами наземного общественного транспорта. Сотрудники комитета по транспорту ежедневно проводят рейды в трех районах города. За неделю составлено порядка 50 актов об административных нарушениях.
Полиция - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
18 июня, 23:26Распространение коронавируса
В Петербурге задержали торговцев "отрицательными тестами" на COVID-19
На входе в учреждения культуры в Петербурге посетителям измеряют температуру. Маски обязательны для всех. На экскурсии записывают онлайн, билеты в театры и музеи можно приобрести бесконтактным способом. Мероприятия в музеях с численностью более 75 человек проводятся по согласованию с комитетом по культуре, его сотрудники также проверяют соблюдение противоэпидемических мер в музеях и театрах.
Ежедневно проводятся рейды по проверке соблюдения противоэпидемических мер в торговых сетях и объектах общепита. С 11 по 21 июня было проверено 979 объектов – магазины, предприятия общепита, кинотеатры в торговых центрах, кальян-бары, лофт-пространства. Было составлено 200 протоколов о нарушениях в отношении организаций и индивидуальных предпринимателей, 32 посетителя оштрафованы за отказ надеть маску.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииЗдоровье - ОбществоАлександр БегловСанкт-Петербург
 
 
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