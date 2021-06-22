https://ria.ru/20210622/sankt-peterburg-1738118809.html

В Петербурге ужесточили контроль за соблюдением санитарных мер

В Петербурге ужесточили контроль за соблюдением санитарных мер - РИА Новости, 22.06.2021

В Петербурге ужесточили контроль за соблюдением санитарных мер

Контроль за соблюдением противоэпидемических мер усилили в общественном транспорте, учреждениях культуры, торговли и общепита в Санкт-Петербурге, сообщает... РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T17:04

2021-06-22T17:04

2021-06-22T17:04

распространение коронавируса

коронавирус в россии

здоровье - общество

александр беглов

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июн – РИА Новости. Контроль за соблюдением противоэпидемических мер усилили в общественном транспорте, учреждениях культуры, торговли и общепита в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба администрации губернатора города."В городе усилены меры санитарной безопасности, дополнительно введен ряд ограничений. Никто не хочет, чтобы их стало еще больше. Обязательными остаются простейшие меры предосторожности — социальная дистанция, маски в общественных местах и в транспорте. Это вопрос нашей общей ответственности за свое здоровье и здоровье окружающих", - отметил губернатор Петербурга Александр Беглов, слова которого приводятся в сообщении.В рейдах и проверках задействованы сотрудники профильных комитетов и ведомств, правоохранительных органов. Тех, кто отказывается надеть маску в Петербургском метрополитене, в кассах не обслуживают и просят покинуть станцию, составляются протоколы об административных нарушениях - за 21 июня составлено 12 таких актов. На эскалаторах, в подземных вестибюлях и в вагонах транслируют сообщение о необходимости носить маски. На платформах за соблюдением масочного режима следят сотрудники группы быстрого реагирования Службы транспортной безопасности.Усилены проверки соблюдения масочного режима водителями и пассажирами наземного общественного транспорта. Сотрудники комитета по транспорту ежедневно проводят рейды в трех районах города. За неделю составлено порядка 50 актов об административных нарушениях.На входе в учреждения культуры в Петербурге посетителям измеряют температуру. Маски обязательны для всех. На экскурсии записывают онлайн, билеты в театры и музеи можно приобрести бесконтактным способом. Мероприятия в музеях с численностью более 75 человек проводятся по согласованию с комитетом по культуре, его сотрудники также проверяют соблюдение противоэпидемических мер в музеях и театрах.Ежедневно проводятся рейды по проверке соблюдения противоэпидемических мер в торговых сетях и объектах общепита. С 11 по 21 июня было проверено 979 объектов – магазины, предприятия общепита, кинотеатры в торговых центрах, кальян-бары, лофт-пространства. Было составлено 200 протоколов о нарушениях в отношении организаций и индивидуальных предпринимателей, 32 посетителя оштрафованы за отказ надеть маску.

https://ria.ru/20210617/ogranicheniya-1737346288.html

https://ria.ru/20210618/koronavirus-1737650246.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, здоровье - общество, александр беглов, санкт-петербург