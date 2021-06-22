https://ria.ru/20210622/sammit-1738142403.html

Форум и финмарафон пройдут на саммите "Россия – Исламский мир"

Форум и финмарафон пройдут на саммите "Россия – Исламский мир" - РИА Новости, 22.06.2021

Форум и финмарафон пройдут на саммите "Россия – Исламский мир"

Международный машиностроительный кластерный форум, финансовый марафон от банка "Ак Барс", выставка халяль индустрии, мастер-класс по бизнес-этикету переговоров... РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T19:26

2021-06-22T19:26

2021-06-22T19:26

республика татарстан

совет федерации рф

организация исламского сотрудничества

торгово-промышленная палата рф

рустам минниханов

казань

экономика

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КАЗАНЬ, 22 июн — РИА Новости. Международный машиностроительный кластерный форум, финансовый марафон от банка "Ак Барс", выставка халяль индустрии, мастер-класс по бизнес-этикету переговоров с представителями стран ислама и другие мероприятия вошли в программу международного экономического саммит "Россия – Исламский мир: KazanSummit 2021", который пройдёт в Казани в июле, сообщают организаторы.В 2020 году проведение саммита "Россия – Исламский мир: KazanSummit" из-за пандемии коронавируса сначала было перенесено на более поздний срок, а затем отменено. В этом году KazanSummit состоится 28-30 июля в очно-заочном формате."Лейтмотивом KazanSummit 2021 станет осознанное потребление, среди ключевых тем деловой программы: партнерские финансы, индустрия халяль, молодежная дипломатия, медицина, спорт, креативные индустрии, развитие экспорта, предпринимательство и инвестиции. На площадке события также состоятся выставка халяль индустрии Russia Halal Expo и машиностроительный кластерный форум", - говорится в сообщении.В рамках саммита также пройдут финансовый марафон от банка "Ак Барс", круглый стол по транспортно-логистическому преимуществу международного транспортного коридора "Север – Юг" в развитии и интеграции экономики Прикаспийского бассейна, российско-африканская сессия по логистике экономических перспектив, мастер-класс по бизнес-этикету переговоров с представителями стран ислама, форум лидеров этического бизнеса Международной ассоциации исламского бизнеса, пленарная дискуссия экосистем ТПП "Международная система торговых и промышленных палат" и многие другие мероприятия.Среди традиционных мероприятий саммита форумы молодых предпринимателей и молодых дипломатов стран Организации исламского сотрудничества (ОИС), Sbertalk, показ благопристойной моды Modest Fashion.Международный экономический саммит России и стран ОИС впервые прошел в Казани в 2009 году и за это время стал главной площадкой экономического взаимодействия российских регионов и исламских государств. KazanSummit проходит при поддержке Совета Федерации РФ и правительства Татарстана. Целью форума является укрепление торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Мероприятие проходит в рамках деятельности группы стратегического видения "Россия – Исламский мир", председателем которой является президент Татарстана Рустам Минниханов.

https://ria.ru/20210609/innovatsii-1736352594.html

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет федерации рф, организация исламского сотрудничества, торгово-промышленная палата рф, рустам минниханов, казань, экономика