https://ria.ru/20210622/sakhalin-1738021110.html

Глава Сахалина поручил разбираться в случаях принуждения к вакцинации

Глава Сахалина поручил разбираться в случаях принуждения к вакцинации - РИА Новости, 22.06.2021

Глава Сахалина поручил разбираться в случаях принуждения к вакцинации

На Сахалине будут в течение суток разбираться со случаями принуждения к вакцинации от COVID-19, такое поручение дал губернатор Валерий Лимаренко на совещании... РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T08:50

2021-06-22T08:50

2021-06-22T09:31

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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здоровье - общество

валерий лимаренко

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общество

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 июн - РИА Новости. На Сахалине будут в течение суток разбираться со случаями принуждения к вакцинации от COVID-19, такое поручение дал губернатор Валерий Лимаренко на совещании областного правительства во вторник, сообщается в его Telegram-канале.Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что хочет обратиться в прокуратуру Краснодара из-за слов мэра о том, что чиновники, которые не сделают прививку, "как-то поражаются в правах". По словам омбудсмена, попытки заставить людей прививаться от коронавируса — это нечестная игра."Мы должны фиксировать эти ситуации и разбираться с каждым конкретным случаем. Немедленно, в течение суток", – подчеркнул Валерий Лимаренко.При этом, по данным регионального омбудсмена Анатолия Крутченко, информация о случаях принуждения к вакцинации на островах к общественникам пока не поступала.Ранее в понедельник губернатор заявил, что также недопустимо увольнять человека за отказ от процедуры обязательной вакцинации. В пятницу вышло постановление главного санитарного врача по Сахалинской области, в котором объявлялась обязательная вакцинация для работников сферы услуг, образования, здравоохранения, правоохранительных органов, а также государственных и муниципальных служащих. Власти заявили о необходимости привить 60% населения к сентябрю, создав тем самым коллективный иммунитет к коронавирусу.Валерий Лимаренко отметил, что в случае, если у человека возникает проблема с принуждением поставить прививку против коронавирусной инфекции, ему следует звонить на специально созданную горячую линию.

https://ria.ru/20210621/vaktsinatsiya-1737843944.html

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