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https://ria.ru/20210622/sakhalin-1738021110.html
Глава Сахалина поручил разбираться в случаях принуждения к вакцинации
Глава Сахалина поручил разбираться в случаях принуждения к вакцинации - РИА Новости, 22.06.2021
Глава Сахалина поручил разбираться в случаях принуждения к вакцинации
На Сахалине будут в течение суток разбираться со случаями принуждения к вакцинации от COVID-19, такое поручение дал губернатор Валерий Лимаренко на совещании... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T08:50
2021-06-22T09:31
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коронавирус covid-19
россия
татьяна москалькова
здоровье - общество
валерий лимаренко
сахалинская область
общество
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 июн - РИА Новости. На Сахалине будут в течение суток разбираться со случаями принуждения к вакцинации от COVID-19, такое поручение дал губернатор Валерий Лимаренко на совещании областного правительства во вторник, сообщается в его Telegram-канале.Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что хочет обратиться в прокуратуру Краснодара из-за слов мэра о том, что чиновники, которые не сделают прививку, "как-то поражаются в правах". По словам омбудсмена, попытки заставить людей прививаться от коронавируса — это нечестная игра."Мы должны фиксировать эти ситуации и разбираться с каждым конкретным случаем. Немедленно, в течение суток", – подчеркнул Валерий Лимаренко.При этом, по данным регионального омбудсмена Анатолия Крутченко, информация о случаях принуждения к вакцинации на островах к общественникам пока не поступала.Ранее в понедельник губернатор заявил, что также недопустимо увольнять человека за отказ от процедуры обязательной вакцинации. В пятницу вышло постановление главного санитарного врача по Сахалинской области, в котором объявлялась обязательная вакцинация для работников сферы услуг, образования, здравоохранения, правоохранительных органов, а также государственных и муниципальных служащих. Власти заявили о необходимости привить 60% населения к сентябрю, создав тем самым коллективный иммунитет к коронавирусу.Валерий Лимаренко отметил, что в случае, если у человека возникает проблема с принуждением поставить прививку против коронавирусной инфекции, ему следует звонить на специально созданную горячую линию.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, татьяна москалькова, здоровье - общество, валерий лимаренко, сахалинская область, общество
Глава Сахалина поручил разбираться в случаях принуждения к вакцинации
08:50 22.06.2021 (обновлено: 09:31 22.06.2021)
 
© РИА Новости / Нина ЗотинаИнтервью губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко
Интервью губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© РИА Новости / Нина Зотина

Глава Сахалина поручил в течение суток разбираться в случаях принуждения к вакцинации

Читать ria.ru в
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 июн - РИА Новости. На Сахалине будут в течение суток разбираться со случаями принуждения к вакцинации от COVID-19, такое поручение дал губернатор Валерий Лимаренко на совещании областного правительства во вторник, сообщается в его Telegram-канале.
Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что хочет обратиться в прокуратуру Краснодара из-за слов мэра о том, что чиновники, которые не сделают прививку, "как-то поражаются в правах". По словам омбудсмена, попытки заставить людей прививаться от коронавируса — это нечестная игра.
"Мы должны фиксировать эти ситуации и разбираться с каждым конкретным случаем. Немедленно, в течение суток", – подчеркнул Валерий Лимаренко.
При этом, по данным регионального омбудсмена Анатолия Крутченко, информация о случаях принуждения к вакцинации на островах к общественникам пока не поступала.
Ранее в понедельник губернатор заявил, что также недопустимо увольнять человека за отказ от процедуры обязательной вакцинации. В пятницу вышло постановление главного санитарного врача по Сахалинской области, в котором объявлялась обязательная вакцинация для работников сферы услуг, образования, здравоохранения, правоохранительных органов, а также государственных и муниципальных служащих. Власти заявили о необходимости привить 60% населения к сентябрю, создав тем самым коллективный иммунитет к коронавирусу.
Валерий Лимаренко отметил, что в случае, если у человека возникает проблема с принуждением поставить прививку против коронавирусной инфекции, ему следует звонить на специально созданную горячую линию.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияТатьяна МоскальковаЗдоровье - ОбществоВалерий ЛимаренкоСахалинская областьОбщество
 
 
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