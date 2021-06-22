https://ria.ru/20210622/sakhalin-1738021110.html
Глава Сахалина поручил разбираться в случаях принуждения к вакцинации
Глава Сахалина поручил разбираться в случаях принуждения к вакцинации - РИА Новости, 22.06.2021
Глава Сахалина поручил разбираться в случаях принуждения к вакцинации
На Сахалине будут в течение суток разбираться со случаями принуждения к вакцинации от COVID-19, такое поручение дал губернатор Валерий Лимаренко на совещании... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T08:50
2021-06-22T08:50
2021-06-22T09:31
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
татьяна москалькова
здоровье - общество
валерий лимаренко
сахалинская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1d/1730511860_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_ebd2d76454fa076b6bdc65e0bbce91e2.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 июн - РИА Новости. На Сахалине будут в течение суток разбираться со случаями принуждения к вакцинации от COVID-19, такое поручение дал губернатор Валерий Лимаренко на совещании областного правительства во вторник, сообщается в его Telegram-канале.Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что хочет обратиться в прокуратуру Краснодара из-за слов мэра о том, что чиновники, которые не сделают прививку, "как-то поражаются в правах". По словам омбудсмена, попытки заставить людей прививаться от коронавируса — это нечестная игра."Мы должны фиксировать эти ситуации и разбираться с каждым конкретным случаем. Немедленно, в течение суток", – подчеркнул Валерий Лимаренко.При этом, по данным регионального омбудсмена Анатолия Крутченко, информация о случаях принуждения к вакцинации на островах к общественникам пока не поступала.Ранее в понедельник губернатор заявил, что также недопустимо увольнять человека за отказ от процедуры обязательной вакцинации. В пятницу вышло постановление главного санитарного врача по Сахалинской области, в котором объявлялась обязательная вакцинация для работников сферы услуг, образования, здравоохранения, правоохранительных органов, а также государственных и муниципальных служащих. Власти заявили о необходимости привить 60% населения к сентябрю, создав тем самым коллективный иммунитет к коронавирусу.Валерий Лимаренко отметил, что в случае, если у человека возникает проблема с принуждением поставить прививку против коронавирусной инфекции, ему следует звонить на специально созданную горячую линию.
https://ria.ru/20210621/vaktsinatsiya-1737843944.html
россия
сахалинская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/1d/1730511860_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_6ae047f558e13acb471bb22e9add2ab5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, татьяна москалькова, здоровье - общество, валерий лимаренко, сахалинская область, общество
Глава Сахалина поручил разбираться в случаях принуждения к вакцинации
08:50 22.06.2021 (обновлено: 09:31 22.06.2021)
Глава Сахалина поручил в течение суток разбираться в случаях принуждения к вакцинации