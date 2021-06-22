https://ria.ru/20210622/rtvi-1738020905.html

В Белоруссии приостановили трансляцию канала RTVI

В Белоруссии приостановили трансляцию канала RTVI - РИА Новости, 22.06.2021

В Белоруссии приостановили трансляцию канала RTVI

Лицензия на трансляцию RTVI в Белоруссии приостановлена по "ряду технических причин", канал планирует вернуться к концу года, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T08:48

2021-06-22T08:48

2021-06-22T17:47

rtvi (телеканал)

белоруссия

медиа

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/155975/36/1559753616_0:132:2500:1538_1920x0_80_0_0_e0c61f4b630d578b27a91b7fa912a6a2.jpg

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Лицензия на трансляцию RTVI в Белоруссии приостановлена по "ряду технических причин", канал планирует вернуться к концу года, сообщили РИА Новости в пресс-службе вещателя.Ранее мининформ Белоруссии сообщил, что решил не выдавать новое разрешение на трансляцию RTVI в стране из-за "несоответствия действительности сведений в заявлении от оператора"."Телеканал RTVI вещал для зрителей Белоруссии более 10 лет, являясь одним из самых исторически популярных каналов на территории. Мы очень ценим внимание наших белорусских зрителей, которые на протяжении долгих лет смотрят и любят контент RTVI. С 27 июня лицензия на вещание будет приостановлена по ряду технических причин. Канал планирует вернуться в эфир к концу 2021 года. Как только точная дата возобновления работы канала будет ясна, мы сразу сообщим", - рассказали в пресс-службе.Как сообщается на сайте RTVI, это международное медиа, охватывающее аудиторию более чем в 65 странах по всему миру. Офис находится в Москве.

https://ria.ru/20210621/telegram-1737860914.html

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

rtvi (телеканал), белоруссия, медиа, в мире