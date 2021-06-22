https://ria.ru/20210622/rtvi-1738020905.html
В Белоруссии приостановили трансляцию канала RTVI
В Белоруссии приостановили трансляцию канала RTVI - РИА Новости, 22.06.2021
В Белоруссии приостановили трансляцию канала RTVI
Лицензия на трансляцию RTVI в Белоруссии приостановлена по "ряду технических причин", канал планирует вернуться к концу года, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T08:48
2021-06-22T08:48
2021-06-22T17:47
rtvi (телеканал)
белоруссия
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Лицензия на трансляцию RTVI в Белоруссии приостановлена по "ряду технических причин", канал планирует вернуться к концу года, сообщили РИА Новости в пресс-службе вещателя.Ранее мининформ Белоруссии сообщил, что решил не выдавать новое разрешение на трансляцию RTVI в стране из-за "несоответствия действительности сведений в заявлении от оператора"."Телеканал RTVI вещал для зрителей Белоруссии более 10 лет, являясь одним из самых исторически популярных каналов на территории. Мы очень ценим внимание наших белорусских зрителей, которые на протяжении долгих лет смотрят и любят контент RTVI. С 27 июня лицензия на вещание будет приостановлена по ряду технических причин. Канал планирует вернуться в эфир к концу 2021 года. Как только точная дата возобновления работы канала будет ясна, мы сразу сообщим", - рассказали в пресс-службе.Как сообщается на сайте RTVI, это международное медиа, охватывающее аудиторию более чем в 65 странах по всему миру. Офис находится в Москве.
https://ria.ru/20210621/telegram-1737860914.html
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rtvi (телеканал), белоруссия, медиа, в мире
В Белоруссии приостановили трансляцию канала RTVI
08:48 22.06.2021 (обновлено: 17:47 22.06.2021)
В Белоруссии приостановили лицензию на трансляцию канала RTVI