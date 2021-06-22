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В РФПИ оценили возможность ревакцинации "Спутником Лайт"
В РФПИ оценили возможность ревакцинации "Спутником Лайт" - РИА Новости, 22.06.2021
В РФПИ оценили возможность ревакцинации "Спутником Лайт"
Ревакцинация против коронавируса вакциной "Спутник Лайт" способна резко повысить уровень антител в организме, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T10:17
2021-06-22T10:17
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Ревакцинация против коронавируса вакциной "Спутник Лайт" способна резко повысить уровень антител в организме, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев."Повторная вакцинация через время, определенное регулирующими органами, является крайне важной. В частности, на собственном примере я увидел, что после ревакцинации уровень антител к коронавирусной инфекции, который снизился примерно через год после вакцинации, резко восстановился и вырос в 6 раз в течение 3 дней", - заявил Дмитриев журналистам.Он отметил, что такой быстрый рост уровня антител, который после обычной вакцинации занимает четыре-шесть недель, свидетельствует о наличии сильного клеточного иммунитета после прививки "Спутник V", который обеспечивает активную и быструю выработку антител при столкновении с инфекцией или при ревакцинации."Таким образом, ревакцинация вакциной "Спутник Лайт", которая поступит в гражданский оборот уже в ближайшие дни, является очень эффективной для быстрого повышения уровня активных антител и повышения уровня вакцинной защиты", - добавил глава фонда.Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что Минздрав выработал определенные подходы по ревакцинации населения от коронавируса – в период эпидподъема нужно будет делать прививку через шесть месяцев, при спокойной ситуации с инфекцией – раз в год.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
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В РФПИ оценили возможность ревакцинации "Спутником Лайт"
10:17 22.06.2021
 
© РИА Новости / Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) / Перейти в фотобанкМорозильная камера, в которой хранятся контейнеры с однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт"
Морозильная камера, в которой хранятся контейнеры с однокомпонентной вакциной Спутник Лайт - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© РИА Новости / Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ)
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В РФПИ заявили, что ревакцинация "Спутником Лайт" способна резко повысить уровень антител

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Ревакцинация против коронавируса вакциной "Спутник Лайт" способна резко повысить уровень антител в организме, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
"Повторная вакцинация через время, определенное регулирующими органами, является крайне важной. В частности, на собственном примере я увидел, что после ревакцинации уровень антител к коронавирусной инфекции, который снизился примерно через год после вакцинации, резко восстановился и вырос в 6 раз в течение 3 дней", - заявил Дмитриев журналистам.
Он отметил, что такой быстрый рост уровня антител, который после обычной вакцинации занимает четыре-шесть недель, свидетельствует о наличии сильного клеточного иммунитета после прививки "Спутник V", который обеспечивает активную и быструю выработку антител при столкновении с инфекцией или при ревакцинации.
"Таким образом, ревакцинация вакциной "Спутник Лайт", которая поступит в гражданский оборот уже в ближайшие дни, является очень эффективной для быстрого повышения уровня активных антител и повышения уровня вакцинной защиты", - добавил глава фонда.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что Минздрав выработал определенные подходы по ревакцинации населения от коронавируса – в период эпидподъема нужно будет делать прививку через шесть месяцев, при спокойной ситуации с инфекцией – раз в год.
Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
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