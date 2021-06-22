https://ria.ru/20210622/restorany-1738090130.html
Все рестораны Москвы переведут в "бесковидный" режим
Все рестораны Москвы переведут в "бесковидный" режим - РИА Новости, 22.06.2021
Все рестораны Москвы переведут в "бесковидный" режим
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об изменениях условий работы заведений общепита в столице — с 28 июня все они будут функционировать в "бесковидном" режиме. РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T15:06
2021-06-22T15:06
2021-06-22T22:39
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об изменениях условий работы заведений общепита в столице — с 28 июня все они будут функционировать в "бесковидном" режиме."Аналогичные правила посещения ресторанов и кафе уже несколько месяцев действуют во многих европейских и азиатских городах. Настала пора перенимать их опыт, если мы хотим избежать нового, крайне нежелательного локдауна", — написал он.Теперь посещать заведения общепита смогут только следующие категории людей:При этом никакие бумажные справки или сертификаты приниматься не будут. Наличие защиты от вируса будет подтверждаться специальным QR-кодом, который можно будет получить несколькими способами:Как отметил в блоге Собянин, рестораны и кафе должны создать систему проверки наличия QR-кодов, а фуд-корты откроются только после проверки механизма контроля, обеспечивающей соблюдение новых правил.Инициаторами начавшегося ранее эксперимента по созданию "бесковидных" зон выступили сами рестораторы. Заведения-участники работали и днем, и вечером, эти меры также распространялись на бары и ночные клубы. При этом рестораны и кафе, соблюдавшие все требования, освобождались от ограничений по рассадке и обязательного ношения масок клиентами.Персонал в этих заведениях должен быть полностью вакцинирован.
https://ria.ru/20210622/koronavirus-1738083406.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, москва, общество
Все рестораны Москвы переведут в "бесковидный" режим
15:06 22.06.2021 (обновлено: 22:39 22.06.2021)
Собянин запретил с 28 июня ходить в рестораны непривитым, людям без антител или ПЦР
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости.
Мэр Москвы Сергей Собянин
объявил об изменениях условий работы заведений общепита в столице — с 28 июня все они будут функционировать в "бесковидном" режиме.
"Аналогичные правила посещения ресторанов и кафе уже несколько месяцев действуют во многих европейских и азиатских городах. Настала пора перенимать их опыт, если мы хотим избежать нового, крайне нежелательного локдауна", — написал он.
Теперь посещать заведения общепита смогут только следующие категории людей:
—прошедшие вакцинацию;
—переболевшие COVID-19 в течение последних шести месяцев;
—имеющие отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней.
При этом никакие бумажные справки или сертификаты приниматься не будут. Наличие защиты от вируса будет подтверждаться специальным QR-кодом, который можно будет получить несколькими способами:
—используя электронную медицинскую карту г. Москвы;
—на сайте mos.ru;
—на ресурса ЕМИАС.ИНФО;
—при помощи единого портала государственных и муниципальных услуг или специализированного приложения "Госуслуги.Стопкоронавирус";
—в регистратуре городской поликлиники.
Как отметил в блоге Собянин, рестораны и кафе должны создать систему проверки наличия QR-кодов, а фуд-корты откроются только после проверки механизма контроля, обеспечивающей соблюдение новых правил.
Инициаторами начавшегося ранее эксперимента по созданию "бесковидных" зон выступили сами рестораторы. Заведения-участники работали и днем, и вечером, эти меры также распространялись на бары и ночные клубы. При этом рестораны и кафе, соблюдавшие все требования, освобождались от ограничений по рассадке и обязательного ношения масок клиентами.
Персонал в этих заведениях должен быть полностью вакцинирован.