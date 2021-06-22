https://ria.ru/20210622/restorany-1738090130.html

Все рестораны Москвы переведут в "бесковидный" режим

Все рестораны Москвы переведут в "бесковидный" режим - РИА Новости, 22.06.2021

Все рестораны Москвы переведут в "бесковидный" режим

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об изменениях условий работы заведений общепита в столице — с 28 июня все они будут функционировать в "бесковидном" режиме. РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T15:06

2021-06-22T15:06

2021-06-22T22:39

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об изменениях условий работы заведений общепита в столице — с 28 июня все они будут функционировать в "бесковидном" режиме."Аналогичные правила посещения ресторанов и кафе уже несколько месяцев действуют во многих европейских и азиатских городах. Настала пора перенимать их опыт, если мы хотим избежать нового, крайне нежелательного локдауна", — написал он.Теперь посещать заведения общепита смогут только следующие категории людей:При этом никакие бумажные справки или сертификаты приниматься не будут. Наличие защиты от вируса будет подтверждаться специальным QR-кодом, который можно будет получить несколькими способами:Как отметил в блоге Собянин, рестораны и кафе должны создать систему проверки наличия QR-кодов, а фуд-корты откроются только после проверки механизма контроля, обеспечивающей соблюдение новых правил.Инициаторами начавшегося ранее эксперимента по созданию "бесковидных" зон выступили сами рестораторы. Заведения-участники работали и днем, и вечером, эти меры также распространялись на бары и ночные клубы. При этом рестораны и кафе, соблюдавшие все требования, освобождались от ограничений по рассадке и обязательного ношения масок клиентами.Персонал в этих заведениях должен быть полностью вакцинирован.

https://ria.ru/20210622/koronavirus-1738083406.html

https://ria.ru/20210622/revaktsinatsiya-1738091636.html

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