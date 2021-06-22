https://ria.ru/20210622/rekord-1738085208.html

В Петербурге температура воздуха превысила рекорд

В Петербурге температура воздуха превысила рекорд - РИА Новости, 22.06.2021

В Петербурге температура воздуха превысила рекорд

Температурный рекорд вновь установлен в Петербурге, где во вторник днем воздух прогрелся почти до 33 градусов, сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил... РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T14:45

2021-06-22T14:45

2021-06-22T14:45

михаил леус

центр "фобос"

москва

санкт-петербург

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июн – РИА Новости. Температурный рекорд вновь установлен в Петербурге, где во вторник днем воздух прогрелся почти до 33 градусов, сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус."Вслед за Москвой, сегодня и в северной столице побит очередной, уже четвёртый по счёту, рекорд максимальной температуры воздуха. В 14 часов температура на главной метеостанции Санкт-Петербурга достигла отметки в 32,9 градуса, что на 0,4 градуса выше, чем было в этот день в 1917 году", - написал он на своей странице в Facebook.Как отметил Леус, синоптическая ситуация в Петербурге по-прежнему будет определяться периферией жаркого антициклона, куда ближе к вечеру смогут прорваться очаги коротких грозовых дождей.По оценке синоптика, воздушные массы продолжают прогреваться, "и температура в ближайшие часы еще подрастёт". Точное значение нового температурного рекорда будет известно после 21.00 мск после снятия итоговых максимальных показаний термометров.Первый температурный рекорд был зафиксирован в Петербурге 19 июня, когда воздух прогрелся до 29,9 градусов, превысив максимум 116-летней давности.

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москва

санкт-петербург

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михаил леус, центр "фобос", москва, санкт-петербург, общество