https://ria.ru/20210622/rebenok-1738014486.html
Во Владивостоке ребенка-инвалида изъяли из семьи
Во Владивостоке ребенка-инвалида изъяли из семьи - РИА Новости, 22.06.2021
Во Владивостоке ребенка-инвалида изъяли из семьи
Ребенок-инвалид был изъят из семьи во Владивостоке и помещен в социально-реабилитационный центр в Приморье, так как его родители не обеспечивали должного ухода... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T06:29
2021-06-22T06:29
2021-06-22T06:29
владивосток
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 22 июн – РИА Новости. Ребенок-инвалид был изъят из семьи во Владивостоке и помещен в социально-реабилитационный центр в Приморье, так как его родители не обеспечивали должного ухода за ним, он не был накормлен, а в квартире были антисанитарные условия, сообщил РИА Новости представитель регионального УМВД РФ.Ранее местное издание Prim.News со ссылкой на отца ребенка сообщало, что сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних МВД проверили жилье семьи, заявили, что мальчик находится в небезопасных условиях, и забрали его в социально-реабилитационный центр. Отмечалось, что сам ребенок и его родители - инвалиды первой группы. Со слов отца, раньше у органов опеки не было претензий к условиям жизни ребенка, но были штрафы по линии ПДН, которые исправно оплачивались. Прокуратура Приморья в понедельник сообщила, что проводится проверка законности изъятия ребенка-инвалида у родителей во Владивостоке и помещения его в социально-реабилитационный центр "Ласточка" в Арсеньеве.По его словам, в ходе последнего посещения квартиры установлено, что ситуация в семье не улучшилась: в квартире антисанитарные условия, а отец отсутствовал трое суток, оставив мальчика с матерью – инвалидом, которая не могла ухаживать за ребенком."Вследствие бездействия законных представителей несовершеннолетний не получал полноценного питания, не мог себя обслуживать в полном объеме, что пагубно сказывалось на его здоровье и являлось для него жизненно неблагополучным…. Органами опеки и попечительства принято решение поместить его с учетом особенностей здоровья в профильный социально-реабилитационный центр для лечения детей с поражениями центральной нервной системы под опеку медиков и педагогов", - отметили в полиции.Там добавили, что соответствующие материалы направлены в органы опеки и попечительства администрации Владивостока.
https://ria.ru/20201222/semya-1590384139.html
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владивосток, происшествия
Во Владивостоке ребенка-инвалида изъяли из семьи
Во Владивостоке ребенка-инвалида изъяли из семьи из-за антисанитарии и отсутствия ухода
ВЛАДИВОСТОК, 22 июн – РИА Новости.
Ребенок-инвалид был изъят из семьи во Владивостоке
и помещен в социально-реабилитационный центр в Приморье, так как его родители не обеспечивали должного ухода за ним, он не был накормлен, а в квартире были антисанитарные условия, сообщил РИА Новости представитель регионального УМВД РФ
.
Ранее местное издание Prim.News со ссылкой на отца ребенка сообщало, что сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних МВД проверили жилье семьи, заявили, что мальчик находится в небезопасных условиях, и забрали его в социально-реабилитационный центр. Отмечалось, что сам ребенок и его родители - инвалиды первой группы. Со слов отца, раньше у органов опеки не было претензий к условиям жизни ребенка, но были штрафы по линии ПДН, которые исправно оплачивались. Прокуратура Приморья в понедельник сообщила, что проводится проверка законности изъятия ребенка-инвалида у родителей во Владивостоке и помещения его в социально-реабилитационный центр "Ласточка" в Арсеньеве.
"В подразделении по делам несовершеннолетних рассказали, что родители 12-летнего ребенка-инвалида уже попадали в поле зрения представителей органов системы профилактики: в квартире антисанитария, ребенок не ухожен, не накормлен, нет чистой одежды и постельного белья. За ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и мать, и отца неоднократно привлекали к административной ответственности", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в ходе последнего посещения квартиры установлено, что ситуация в семье не улучшилась: в квартире антисанитарные условия, а отец отсутствовал трое суток, оставив мальчика с матерью – инвалидом, которая не могла ухаживать за ребенком.
"Вследствие бездействия законных представителей несовершеннолетний не получал полноценного питания, не мог себя обслуживать в полном объеме, что пагубно сказывалось на его здоровье и являлось для него жизненно неблагополучным…. Органами опеки и попечительства принято решение поместить его с учетом особенностей здоровья в профильный социально-реабилитационный центр для лечения детей с поражениями центральной нервной системы под опеку медиков и педагогов", - отметили в полиции.
Там добавили, что соответствующие материалы направлены в органы опеки и попечительства администрации Владивостока.