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СК завел уголовное дело из-за фото нациста на сайте "Бессмертного полка"
СК завел уголовное дело из-за фото нациста на сайте "Бессмертного полка" - РИА Новости, 22.06.2021
СК завел уголовное дело из-за фото нациста на сайте "Бессмертного полка"
Уголовное дело завели на 19-летнего жителя Челябинской области, который разместил на странице акции "Бессмертный полк" фото нацистского преступника, сообщило... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T23:24
2021-06-22T23:24
россия
акция "бессмертный полк"
великая отечественная война (1941-1945)
следственный комитет россии (ск рф)
ссср
челябинская область
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 22 июн – РИА Новости. Уголовное дело завели на 19-летнего жителя Челябинской области, который разместил на странице акции "Бессмертный полк" фото нацистского преступника, сообщило следственное управление СК РФ по региону.По данным следствия, 5 мая в поселке Роза подозреваемый с сотового телефона разместил на странице акции "Бессмертный полк" фото нацистского преступника для его опубликования в интернете 9 Мая в День Победы. Как считает СК, действия подозреваемого были направлены на отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала, и распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, о ветеранах войны.Сейчас идут следственные действия.
россия
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россия, акция "бессмертный полк", великая отечественная война (1941-1945), следственный комитет россии (ск рф), ссср, челябинская область, происшествия
СК завел уголовное дело из-за фото нациста на сайте "Бессмертного полка"
23:24 22.06.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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СК завел уголовное дело на челябинца за размещение фото нациста на сайте "Бессмертного полка"

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ЧЕЛЯБИНСК, 22 июн – РИА Новости. Уголовное дело завели на 19-летнего жителя Челябинской области, который разместил на странице акции "Бессмертный полк" фото нацистского преступника, сообщило следственное управление СК РФ по региону.
По данным следствия, 5 мая в поселке Роза подозреваемый с сотового телефона разместил на странице акции "Бессмертный полк" фото нацистского преступника для его опубликования в интернете 9 Мая в День Победы. Как считает СК, действия подозреваемого были направлены на отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала, и распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, о ветеранах войны.
"Следственными органами СКРФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении 19-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма)", - говорится в сообщении. Максимальная санкция – лишение свободы на три года.
Сейчас идут следственные действия.
 
РоссияАкция "Бессмертный полк"Великая Отечественная война (1941-1945)Следственный комитет России (СК РФ)СССРЧелябинская областьПроисшествия
 
 
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