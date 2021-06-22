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Минобороны назвало сроки завершения расчистки подтопленных районов Крыма

Минобороны назвало сроки завершения расчистки подтопленных районов Крыма - РИА Новости, 22.06.2021

Минобороны назвало сроки завершения расчистки подтопленных районов Крыма

Основные работы по расчистке подтопленных районов Крыма будут завершены 24 июня, а в поселке Васильевка под Ялтой – к 28 июня, сообщил замминистра обороны РФ,... РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T21:00

2021-06-22T21:00

2021-06-22T22:03

подтопление на востоке крыма

россия

керчь

дмитрий булгаков

министерство обороны рф (минобороны рф)

республика крым

происшествия

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ЯЛТА, 22 июн - РИА Новости. Основные работы по расчистке подтопленных районов Крыма будут завершены 24 июня, а в поселке Васильевка под Ялтой – к 28 июня, сообщил замминистра обороны РФ, генерал армии Дмитрий Булгаков."Войска работают хорошо … Хочу сказать, что 24 июня войска закончат выполнять задачу, кроме Васильевки. В Васильевке выполним до 28 июня", - сказал Булгаков на заседании оперативного штаба по ЧС.Мощный циклон обрушился на Крым в четверг, что привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. В регионах объявлен режим ЧС.

россия

керчь

республика крым

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подтопление на востоке крыма, россия, керчь, дмитрий булгаков, министерство обороны рф (минобороны рф), республика крым, происшествия