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https://ria.ru/20210622/rakova-1738112819.html
Принимать решения о локдауне надо только в крайнем случае, заявила Ракова
Принимать решения о локдауне надо только в крайнем случае, заявила Ракова - РИА Новости, 22.06.2021
Принимать решения о локдауне надо только в крайнем случае, заявила Ракова
Принимать решения о локдауне надо только в крайнем случае, сейчас в Москве ситуация немного иная, чем в прошлом году, потому что есть вакцина, заявила заммэра... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T16:44
2021-06-22T16:44
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анастасия ракова
здоровье - общество
москва
общество
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Принимать решения о локдауне надо только в крайнем случае, сейчас в Москве ситуация немного иная, чем в прошлом году, потому что есть вакцина, заявила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова в эфире телеканала "Россия 24"."Весной прошлого года у нас просто не было выбора, иначе как вводить такие меры, потому что система здравоохранения просто не справилась ... Сейчас у нас несколько другая ситуация, да уровень заболеваемости беспрецедентный, но у нас есть эффективная и безопасная вакцина, у нас есть уже более 2 миллионов человек, которые привились, у нас суперразвитая медицинская система", - заявила Ракова.По словам заммэра, с точки зрения эпидемиологии самый эффективный способ борьбы с пандемией - это локдаун, тотальное закрытие всегда через две или три недели дает резкое снижение заболеваемости."Но это очень сложное и болезненное решение, оно наносит колоссальный удар по экономике города, по бизнесу, торговле и сферы услуг. Оно снижает доходы простых москвичей, повышает уровень безработицы. Конечно, принимать его надо только в крайней мере", - подчеркнула она.
https://ria.ru/20210622/zabolevaemost-1738096678.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анастасия ракова , здоровье - общество, москва, общество
Принимать решения о локдауне надо только в крайнем случае, заявила Ракова
16:44 22.06.2021
 
© АГН "Москва" / Сергей КиселевЗаместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© АГН "Москва" / Сергей Киселев

Заммэра Москвы Ракова заявила, что принимать решения о локдауне надо только в крайнем случае

Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Принимать решения о локдауне надо только в крайнем случае, сейчас в Москве ситуация немного иная, чем в прошлом году, потому что есть вакцина, заявила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова в эфире телеканала "Россия 24".
"Весной прошлого года у нас просто не было выбора, иначе как вводить такие меры, потому что система здравоохранения просто не справилась ... Сейчас у нас несколько другая ситуация, да уровень заболеваемости беспрецедентный, но у нас есть эффективная и безопасная вакцина, у нас есть уже более 2 миллионов человек, которые привились, у нас суперразвитая медицинская система", - заявила Ракова.
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По словам заммэра, с точки зрения эпидемиологии самый эффективный способ борьбы с пандемией - это локдаун, тотальное закрытие всегда через две или три недели дает резкое снижение заболеваемости.
"Но это очень сложное и болезненное решение, оно наносит колоссальный удар по экономике города, по бизнесу, торговле и сферы услуг. Оно снижает доходы простых москвичей, повышает уровень безработицы. Конечно, принимать его надо только в крайней мере", - подчеркнула она.
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