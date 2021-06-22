https://ria.ru/20210622/rakova-1738112819.html

Принимать решения о локдауне надо только в крайнем случае, заявила Ракова

Принимать решения о локдауне надо только в крайнем случае, заявила Ракова - РИА Новости, 22.06.2021

Принимать решения о локдауне надо только в крайнем случае, заявила Ракова

Принимать решения о локдауне надо только в крайнем случае, сейчас в Москве ситуация немного иная, чем в прошлом году, потому что есть вакцина, заявила заммэра... РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T16:44

2021-06-22T16:44

2021-06-22T16:44

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

анастасия ракова

здоровье - общество

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571313440_0:250:3001:1938_1920x0_80_0_0_71f8e295790631a848ed77547e1e22fa.jpg

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Принимать решения о локдауне надо только в крайнем случае, сейчас в Москве ситуация немного иная, чем в прошлом году, потому что есть вакцина, заявила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова в эфире телеканала "Россия 24"."Весной прошлого года у нас просто не было выбора, иначе как вводить такие меры, потому что система здравоохранения просто не справилась ... Сейчас у нас несколько другая ситуация, да уровень заболеваемости беспрецедентный, но у нас есть эффективная и безопасная вакцина, у нас есть уже более 2 миллионов человек, которые привились, у нас суперразвитая медицинская система", - заявила Ракова.По словам заммэра, с точки зрения эпидемиологии самый эффективный способ борьбы с пандемией - это локдаун, тотальное закрытие всегда через две или три недели дает резкое снижение заболеваемости."Но это очень сложное и болезненное решение, оно наносит колоссальный удар по экономике города, по бизнесу, торговле и сферы услуг. Оно снижает доходы простых москвичей, повышает уровень безработицы. Конечно, принимать его надо только в крайней мере", - подчеркнула она.

https://ria.ru/20210622/zabolevaemost-1738096678.html

https://ria.ru/20210622/ogranicheniya-1738110338.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анастасия ракова , здоровье - общество, москва, общество